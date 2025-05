Recenze Huawei Watch 5 – Stylový doplněk, ale i zdravotní pomocník

Huawei ukazuje, jak se dělají chytré hodinky. Watch 5 zaujmou designem, displejem, senzory i HarmonyOS. Jak si vedou v praxi?

Huawei střílí ostrými

Trh s nositelnou elektronikou je rozmanitý a prakticky každý větší výrobce se do tohoto odvětví snaží promluvit. Jedním z nejsilnějších hráčů je Huawei, jež má s chytrými hodinkami bohaté zkušenosti, které dokáže pravidelně zhodnocovat. Aktuálně mi na test dorazily hodinky Huawei Watch 5. Už na první pohled zaujmou designem a na papíře vypadají ještě lépe. Jak moc se hodinky povedly?

Takhle se mají dělat hodinky

Na první pohled hodinky Huawei Watch 5 působí robustně, což ostatně dokazují i celkové rozměry – 46 × 46,7 × 11,3 mm. Já dostal na test 46mm variantu, která je na mé zápěstí hraniční a větší už by byly moc. Pakliže máte ale menší zápěstí, tuto variantu rozhodně nedoporučuji a raději volte velikost 42 mm.

Nové hodinky jsou také vcelku těžké, konkrétně váží 63 gramů, avšak po nějaké době jsem si na ně zvyknul a nejednalo se žádnou překážku. Na ruce se hodinky nesou velmi příjemně. Tělo hodinek se na svých koncích lehce ohýbá směrem dolů a krásně přechází v silikonový řemínek. Pro konstrukci výrobce u černé varianty zvolil nerezovou ocel, zatímco ostatní varianty sází na hodnotnější titan.

Huawei Watch 5, nabízené varianty v Česku | foto: Luboš Srb

Huawei Watch 5, varianty | foto: Luboš Srb Huawei Watch 5, varianty | foto: Luboš Srb



Řemínek je pohodlný a hodí se do společnosti i ke sportu. Uchycení je klasické a k tělu hodinek se připne pomocí upínacího mechanismu, jenž využívá tlačítka ve stylu Apple Watch. Na spodní straně se nachází potřebné senzory, které mají přímý dotek s pokožkou.

Ve spodní části jsou i průduchy pro mikrofon a reproduktory. Ty ovšem neleží přímo na zápěstí a jejich práce tím tedy není ovlivněna. Všechny ovládací prvky se poté nachází na pravé straně. V horní části je mechanická vroubky posetá otočná korunka s příjemnou haptickou odezvou. Ve spod je klasické tlačítko s jistým stiskem. Mezi nimi Huawei umístilo jednu z největších novinek, kterou je senzor X-TAP, jehož funkci rozeberu později.

V neposlední řadě se pozastavím u té nejdůležitější a nejokázalejší části. Tou je displej, jenž je lehce vypouklý a krom safírového skla není nijak chráněn. Zobrazovač dále zaujme malými rámečky s decentním naznačením hodin.

Huawei Watch 5 na ruce | foto: Luboš Srb

Nejlepší displej na zápěstí

Hodinky Huawei Watch 5 se pyšní opravdu velkým displejem o úhlopříčce 1,5 palců. Jde o zobrazovač typu LTPO AMOLED a má rozlišení 466 x 466 pixelů, což nám dává ve výsledku jemnost skvělých 310 bodů na palec. Velice důležitým parametrem i hodinek je samozřejmě i svítivost zobrazovače, která zde dosahuje až na 3 000 nitů.

Ve výsledku je displej krásně čitelný prakticky za jakékoliv situace, přičemž regulace jasu vždy přesně určí, jak moc má displej v dané situaci svítit. Velkou pochvalu si zaslouží i krásně syté barvy. Ty hodinkám sluší a v kombinaci s barevným systémem displej prokazuje ty nejvyšší kvality.

Huawei Watch 5 | foto: Luboš Srb

HarmonyOS to s hodinkami umí

Po stránce softwaru Huawei do svých hodinek Watch 5 nasadilo vlastní systém HarmonyOS, jenž hodinkám padne a dodává spoustu zajímavých funkcí. Jako první se ale pozastavím u celkového designu. Ten sází na výrazné barvy, které ale nepůsobí dětsky či nevyzrále. Plynulost HarmonyOS je na špičkové úrovni a za celou dobu testování jsem se netkal s žádným zádrhelem.

Ovládání je navíc jednoduché a intuitivní. Nacházíte-li se na na obrazovce s ciferníkem, tahem ze spod se dostanete do přehledu notifikací. S nimi hodinky pracují velmi dobře a příchozí zpráva je doprovázena silným zavibrováním. Tahem z horní strany se dostanete do centra přepínačů.

Základní ciferník Widgety Ovládací centrum Rychlý přehled



Pokud po displeji swipnete směrem doprava, přivítá vás obrazovka s malými widgety a rychlým přístupem do aplikací. Rozložení lze upravit a vy si můžete nastavit to, co chcete mít ihned přístupné. Na widgety sází HarmonyOS i po swipnutí na druhou stranu. Zde jsou widgety ve formě listů a uživatel zde vidí například počasí, kalendář nebo přehrávač.

Stiskem otočné korunky se dostanete do menu aplikací, jež je vyvedeno ve stylu Apple Watch. Tyto aplikace můžete procházet tahem po displeji nebo otáčením korunky. Dvojitým stiskem zobrazíte přehled zapnutých aplikací. A k čemu je druhé tlačítko? Jedno zmáčknutí zobrazí nejpoužívanější aplikace a dvojím stiskem spustíte placení, které u nás ale nefunguje.

Huawei Watch 5, detail hodinek | foto: Luboš Srb

Přizpůsobeno pro sportovce

Huawei Watch 5 nejsou jen elegantním doplňkem, ale i skvělým pomocníkem pro sportovce. Připraveno je spoustu režimů, které hodinky dokáží monitorovat. Například sledování běhu venku i uvnitř, cyklistika, plavání nebo třeba golf. Těchto režimů je velká spousta a vybere si každý. Uživatele potěší i běžecké plány, které vám pomohou se správným cvičením a dostanou vás do formy. Funguje navíc i automatická detekce sportu a vy se nemusíte o nic starat.

Obrazovka cvičení Přehled po cvičení Sportovní režimy Kroužky aktivity



Díky přítomnosti velké spousty senzorů navíc hodinky dokáží při výkonu monitorovat vše důležité, načež po tréninku dokonce prozradí, jak dlouhá by měla být doba pro zotavení a zahájení dalšího tréninku.

S X-TAP máte zdraví na dosahu ruky

Největší novinkou hodinek Huawei Watch 5 je speciální senzor X-TAP. Ten se nachází na pravém boku zařízení mezi dvěma tlačítky a dokáže něco opravdu šikovného. Tím je kompletní zdravotní přehled, který Huawei nazývá jako Health Glance. Na senzor stačí přiložit prst a po třech vteřinách začne kompletní monitoring vašeho zdraví.

EKG a ztuhlost tepen Respirační kontrola Zdravotní funkce Tep a hladina kyslíku v krvi



Při tomto měření je změřeno hned 9 funkcí. Počínaje změřením EKG, přes měření kyslíku v krvi, srdeční tep, hladinu stresu, detekci ztuhlosti tepen, variabilitu tepové frekvence, teplotu kůže, emoci až po respirační kontrolu, pro kterou musíte na hodinky zakašlat.

Hodinky toho umí daleko více

Novinky Huawei Watch 5 samozřejmě krom výše zmíněných speciálních funkcí nabízí i klasiku, která potěší. Do zařízení si například můžete nahrát i eSIM kartu. V tomto případě k fungování nepotřebujete telefon. Z dalších šikovných vychytávek zmíním Always-On displej nebo přítomnost App Gallery, kde stáhnete spoustu užitečných aplikací.

Oceňuji i množství ciferníků. V samotném zařízení jich naleznete několik, přičemž další stáhnete prostřednictvím aplikace. Ciferníky dále uživatel může upravit a pozměnit komplikace.

Huawei Watch 5 | foto: Luboš Srb

Šikovná aplikace

Propojení s hodinkami Huawei Watch 5 probíhá skrze aplikaci Huawei Health, která je dostupná pro HarmonyOS, Android ale i iOS. Po stáhnutí aplikace se stačí následovat pokyny na hodinkách a propojení proběhne během pár vteřin. Aplikace nabídne široké možnosti nastavení, které ale nechybí ani v samotných hodinkách.

Domovská obrazovka Huawei Health Nastavení hodinek Zdravotní trojlístek



Dále zde uživatel sleduje zdravotní data, sportovní výsledky nebo přizpůsobuje design ciferníků. Pro sportovce jsou připraveny i další a podrobnější plány cvičení. Aplikace je po designové stránce poměrně jednoduchá a hlavně krásně plynulá.

Výdrž a nabíjení

Výdrž hodinek Huawei Watch 5 je velmi proměnlivá a závisí na tom, co vše chcete používat. V případě, že si chcete neustále měřit všechny zdravotní funkce a používat Always-on displej, můžete se spolehnout na dva dny. Už vypnutí neustále zapnutého displeje ale dokáže výdrž prodloužit až o půl dne. A v případě, že vypnete monitoring zdravotních funkcí, dostanete se na čtyři dny.

S nabíjením je to velmi pohodlné a Huawei přibalilo k hodinkám magnetickou nabíjecí kolébku. Nabíjení probíhá rychlostí 10 W, což 867mAh baterii dostane ze zhruba 20 % na plnou kapacitu za hodinku a dvacet minut. Pro nabíjení lze nicméně využít jakákoliv bezdrátová Qi nabíječka.

Huawei Watch 5 | foto: Luboš Srb

Závěr recenze Huawei Watch 5

Segment s chytrými hodinkami s cenou nad hranici 10 tisíc je nabitý prakticky tím nejlepším. Huawei Watch 5 se ale nemusí ničeho bát a do boje jde se silnými zbraněmi. Design je vyveden na jedničku a zpracování jakbysmet. Pochválit musím i prvotřídní displej, na kterém běží šikovné a designově povedené HarmonyOS.

Mezi přednosti samozřejmě patří i velká spousta senzorů pro sledování zdravotních funkcí, a novinka X-TAP obzvláště. Je ale škoda, že hodinky nedokáží sledovat menstruační cyklus, což může být pro dámy jedna z důležitých vlastností. Také bych si dokázal představit lepší výdrž. Ve výsledku jde ovšem o jedny z nejlepších hodinek na trhu a jejich koupí rozhodně neprohloupíte.

Hodnocení