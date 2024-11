Dostupné véčko Samsung Galaxy Z Flip FE je opět ve hře. Kdy dorazí?

Známý informátor Ross Young přišel se zprávou, že Samsung se k nápadu odlehčeného Flipu vrací a údajně s ním přijde příští rok. To by znamenalo, že bychom se dočkali dvou specifikací sedmé generace tohoto véčka, přičemž verze FE by byla v několika ohledech okleštěna, aby ji Samsung pochopitelně mohl prodávat za nižší cenu.

Cena a představení

Co se ceny týče, tak Flip FE by mohl být o nějakých 100 až 200 dolarů levnější než plnotučný model. To by znamenalo nižší cenu klidně až o 5 tisíc korun, což by rozhodně Samsungu přihrálo hezkých pár nových zákazníků. Uvidíme, zda se Flip FE nakonec opravdu stane realitou. Pokud ano, je pravděpodobné, že bude představen zároveň s plnotučným Flipem 7, tedy někdy v průběhu letních prázdnin příštího roku.