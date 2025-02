Apple Mapy začnou zobrazovat reklamy. Nejspíš si toho ani nevšimnete

Apple chystá reklamy v Apple Mapách. Firmy si budou moci zaplatit za lepší pozice ve vyhledávání, podobně jako v Google Mapách.

Apple opisuje od Googlu

Společnost Apple se údajně chystá rozšířit svou reklamní strategii i do aplikace Apple Mapy. Tento krok by mohl přinést nové příležitosti pro inzerenty a zároveň zásadně ovlivnit způsob, jakým uživatelé vyhledávají podniky a služby ve svém okolí. Apple tímto krokem následuje konkurenci, jako je Google, který již delší dobu nabízí placené pozice ve svých mapových službách.

Podle aktuálních informací, se kterými přišel Mark Gurman z Bloombergu, je jedním z hlavních důvodů tohoto kroku snaha společnosti Apple o diverzifikaci příjmů. Přestože firma stále vydělává většinu svých zisků z prodeje hardwaru, její služby a reklamy představují stále významnější zdroj financí. Vzhledem k tomu, že Apple Mapy jsou předinstalované na všech zařízeních s iOS, představují obrovskou příležitost pro monetizaci.

V tuto chvíli Apple oficiálně nepotvrdil, kdy přesně by reklamy v Apple Mapách mohly být spuštěny. Nicméně již v roce 2022 Mark Gurman uvedl, že Apple zahájil softwarové práce na zobrazování reklam v aplikaci Apple Mapy, ale tehdy se rozhodl tuto myšlenku nerealizovat. Dnes podle Gurmana Apple této možnosti znovu věnuje pozornost, avšak inženýrské práce na tomto systému dosud nezačaly, což znamená, že reklamy v Apple Mapách mohou být stále poměrně vzdálené.

Apple Mapy na iPhonu | foto: 9to5mac

Jak budou reklamy v Apple Mapách vypadat?

Nové reklamy v Apple Mapách by měly mít podle dostupných informacích podobu takzvaných sponzorovaných výsledků vyhledávání. To znamená, že firmy a podniky by si mohly zaplatit za to, aby se zobrazily na předních pozicích při hledání relevantních klíčových slov, například „italská restaurace“ nebo „nejbližší autoservis“. Tento model je podobný tomu, který Apple již využívá v App Store, kde vývojáři mohou propagovat své aplikace na předních příčkách vyhledávání.

Na rozdíl od tradičních bannerových reklam, které mohou působit rušivě, Apple pravděpodobně zvolí nenápadnější přístup. Reklamní záznamy by se měly integrovat do běžných výsledků vyhledávání, což znamená, že uživatelé si možná ani nevšimnou, že se jedná o placený obsah – podobně jako v Google Mapách.

Zavedení reklam může mít pro uživatele jak pozitivní, tak negativní důsledky. Na jedné straně by mohly sponzorované výsledky nabídnout užitečnější a personalizovanější doporučení. Například při hledání restaurace by mohli uživatelé vidět nabídky podniků, které aktivně inzerují své speciální akce nebo výhodné ceny. Na druhou stranu existuje obava, že reklamy znepřehlední výsledky vyhledávání a budou upřednostňovat platící podniky před těmi, které si reklamu nemohou dovolit. Klíčovou otázkou proto bude, jak transparentně Apple označí placené výsledky oproti organickým doporučením.