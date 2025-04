Recenze Google Pixel 9a – Nudná schránka ukrývá skvělý telefon

Otestoval jsem nejnovější mobil od Googlu. Za cenu 13 990 korun je Pixel 9a jeden z nejlepších telefonů, které si aktuálně můžete pořídit.

Odlehčený Pixel 9a byl očekávaným mobilem

Google představil Pixel 9a, tedy základní model v rámci své aktuální modelové řady telefonů Pixel 9, ve druhé polovině března. Do prodeje se ale dostala tato novinka později, takřka po měsíci od uvedení a dočkali jsme se jí samozřejmě i na českém trhu.

Jedná se o přímého konkurenta iPhonu 16e, oproti kterému ale nabízí odlehčený model od Googlu víc muziky za méně peněz. V Česku vyjde Pixel 9a na 13 990 korun, což je sice o něco více než u ostatních konkurentů s Androidem, ale výrazně méně, než kolik si za svůj odlehčený telefon účtuje Apple.

Pixel 9a je nudný patron

Google letos vůbec poprvé odlišil „áčkový“ Pixel po stránce designu od hlavní řady a za mě to nebyl dobrý krok. Aktuální Pixely 9 jsou zajímavě a do jisté míry originálně vypadající telefony, oproti kterým působí Pixel 9a až zbytečně nudně a usedle. Ano, fotomodul zapuštěný do šasi je příjemný a telefon se díky tomu nehoupe, ale jinak působí zcela obyčejně, snad až unyle. Mějte ovšem na paměti, že se to vztahuje primárně na černou verzi, kterou jsme měli na test a pravdou je, že ve světle modré, nebo růžové, vypadá Pixel 9a o parník atraktivněji.

Google Pixel 9a v ruce

Google Pixel 9a

Ohledně zpracování si ale není na co stěžovat, to je výborné a prim u konstrukce hraje hliníkový rámeček. Záda jsou kryta plastem a jak ta, tak rámeček, mají matnou povrchovou úpravu, takže jsou solidně odolné vůči otiskům prstů a podobným nečistotám.

Pochvalu si určitě zaslouží i zvýšená odolnost IP68, což je o stupínek výš než vloni (Pixel 8a má IP67) a relativně kompaktní rozměry. Pixel 9a oproti předchůdci poměrně dost narostl, což reflektuje nárůst mezi osmou a devátou generací těchto telefonů, ale pořád je to s 6,3palcovým displejem ještě příjemně velký telefon.

Vcelku potěšující je i hmotnost čítající 186 gramů a používání je tak pohodlné i v jedné ruce. Co ale potěšující není, je vnitřní rámeček displeje. Ten je enormně široký, jako u telefonů klidně půl dekády starých či modelů s cenovkou okolo 3 tisíc korun, možná i méně. Zepředu tak působí Pixel 9a zastarale, nicméně u této odlehčené řady jsou tlusté rámečky bohužel běžné.

Moc se pak nepovedla ani optická čtečka otisků prstů, která není zrovna dvakrát přesná a ne vždy se mi povedlo odemknout telefon napoprvé. Ultrasonická čtečka v plnohodnotných Pixelech je úplně jiná liga.

Obří rámečky kolem displeje mobilu Google Pixel 9a

Displej je jedním z nejlepších

Displej typu OLED v porovnání s předchůdcem Pixel 8a narostl na 6,3 palce (+ 0,2 palce), zlepšil se snad ve všech směrech a jedná se vlastně o stejný panel, jako v plnohodnotném Pixelu 9.

Nabízí tedy například dynamickou obnovovací frekvenci, která se umí přizpůsobit zobrazenému obsahu v rozsahu od 60 do 120 Hz. Není to tedy plný rozsah, jako mají modely Pro (1 až 120 Hz), ale i tak se jedná o vítané zlepšení, které ušetří trochu energie v baterii. Rozlišení displeje čítá 2424 × 1080 pixelů a jemnost obrazu se zastavila na hodnotě 422 ppi.

Hlavní novinkou v oblasti displeje je ale určitě nárůst maximálního jasu, a to na hodnotu až 2700 nitů. Jedná se o jeden z nejjasnějších panelů ve třídě a tato štědrá porce svítivosti je jasně patrná už na první pohled v okamžiku, kdy vytáhnete telefon za jasného denního světla.

Čitelnost je zcela bezproblémová, a to opravdu za všech podmínek. Barvy jsou v základním nastavení hezky syté, ale k dispozici je režim, který je utlumí a na výběr jsou i možnosti nastavení barevného kontrastu. Automatická regulace jasu pak funguje na jedničku.

Google Pixel 9a, displej

Čistý Android s hromadou AI a skvělou podporou

Pixel 9a běží z krabice na Androidu 15 a Google mu, stejně jako ostatním novým Pixelům, slibuje podporu o délce 7 let. Čistý Android má samozřejmě spoustu výhod, je zcela prostý předinstalovaných aplikací (bloatwaru) a běží jako z praku za všech okolností. Navíc je designově příjemně minimalistický a nepřeplácaný. Míra personalizace je o něco málo horší než u velkých nadstaveb, ale vše podstatné upravit jde a systém nabízí i spoust praktických věcí. Umí například provozovat dvě aplikace na rozpůlené obrazovce, nebo nabízí ovládaní gesty.

Když například minimalizujete Chrome a vyvoláte jeho miniaturu, přímo z ní můžete sdílet odkaz v v něm otevřený, ale i fotografie z náhledů a takto lze rychle sdílet fotografie také z náhledu aplikace YouTube. Co se týče přizpůsobení, lze si upravit rozložení mřížky (od 2 × 2 až po 5 × 5), vybrat si barevné ladění prostředí, upravit si zkratky na zamykací obrazovce, přidávat na ni různé typy hodin a samozřejmě neschází ani tvorba AI tapet. Vyberete si motiv, poté zadáte styl a objekty, se kterými má umělá inteligence pracovat. Funguje to dobře a výsledky jsou často zajímavé.

Umělou inteligencí je systém samozřejmě „prolezlý“ do morku kostí a velkou roli hraje tradičně u fotografií. Kouzelný editor umožňuje například přetvořit tradiční fotografii v portrétní s rozostřením pozadí, lze v něm mazat či pohybovat s objekty na snímku, odstraňovat lidi v pozadí jedním kliknutím a podobně. Neschází ani populární funkce Circle to Search, kdy se můžete nechat informovat o objektu na displeji tím, že ho zakroužkujete. Funkci AI asistenta zastupuje samozřejmě Gemini, která podporuje i živý náhled přes fotoaparát.

Čistý Android na telefonu Google Pixel 9a

Výkon, výdrž a nabíjení

O pohon Pixelu 9a se stará stejný procesor, který pohání plnohodnotné Pixely 9, tedy Tensor G4. Zatímco u Pixelu 9 Pro/Pro XL se dá, vzhledem k ceně a tomu, jaký výkon za podobnou cenu nabízí konkurence, označit za méně výkonný, v rámci cenové hladiny Pixelu 9a je výkonný až až. On je to vlastně spíše čipset pro vyšší střední třídu a odlehčené, „áčkové“ řadě vyloženě sedí. Výkonu má dostatek na plynulé rozhýbání všech her i na nejvyšší nastavení detailů, telefon obecně běží jako z praku a je radost ho používat.





V AnTuTu vykázal Tensor G4 v Pixelu 9a výkon přes 1 milion bodů, na což se konkurenční telefony v této cenové hladině úplně nechytají a odlehčený Pixel je jeden z nejvýkonnějších telefonů v rámci třídy. A také jeden z nejlepších co se výdrže týče. Je osazen baterií s kapacitou 5100 mAh, což je nejvíc, co kdy Google použil, a na výdrži je to znát. Den a půl zvládne Pixel 9a i při vysoké zátěži, a když se trochu uskromníte, lze se vcelku pohodlně dostat na dva dny. Vyždímat Pixel 9a za jeden den je pak takřka nadlidský úkol.

Zatímco výkon i výdrž na baterii je na pochvalu, nabíjení si naopak zaslouží pohanit. Je totiž, jak je u Googlu a několika dalších výrobců zvykem (Apple, Samsung a Sony), úděsně pomalé a nabízí výkon mrzkých 23 W. Více mají i telefony s cenou okolo 5 tisíc korun a mizerný výkon je zkrátka znát. Nabíjení jsem testoval se 45W adaptérem Nothing, který si rozumí s drtivou většinou telefonů a nabití na 100 % trvalo rovných 100 minut. To je opravdu mizérie a podobně podměrečné je i bezdrátové nabíjení s výkonem 7,5 W. Kdepak, konkurence je v tomto směru mnohem dál.

Google Pixel 9a, baterie

Fotoaparát exceluje

Pixely patří dlouhodobě mezi nejlepší fotomobily, a to naštěstí platí i pro „áčkové“ modely. Papírově přitom není fotoaparát kdovíjak zajímavý, je jen duální a schází mu jakýkoliv teleobjektiv pro kvalitnější přiblížení. Hlavní snímač má rozlišení 48 Mpx, objektiv je opticky stabilizovaný a ultra-širokoúhlá kamerka nabízí rozlišení 13 Mpx. Zkrátka víceméně obyčejná sestava, která ale umí vykouzlit, samozřejmě z velké části i díky schopné AI, velmi, velmi líbivé fotografie. Prim samozřejmě hraje hlavní fotoaparát.

Google Pixel 9a, fotoaparát

Ten je rychlý, výborně ostří a umí pořizovat opravdu skvěle vypadající snímky plné detailů a s minimem šumu. Překvapivě umí ostřit velmi zblízka, což znamená, že Pixel 9a nabízí i makro režim, právě přes hlavní fotoaparát a výsledné snímky jsou opět povedené. Ideální je pořizovat tento typ fotografií přes 2násobný zoom, jehož tlačítko se nachází přímo v hledáčku a díky němu se „přiblížíte“ k objektu ještě o něco víc. Hlavní fotoaparát umí i povedené portrétní fotografie a nezklamal ani v noci, kdy se můžete opřít o dva režimy.

Kvalita se pozná i v noci

První z nich je automatický, ten zasahuje do fotografií jen málo a druhý je dedikovaný s označením Noční vidění. Pokud je jen šero, klidně nechte aktivní automatiku, nebo foťte bez ní, fotoaparát si dobře poradí i tak. V horších světelných podmínkách se bude hodit ono Noční vidění, které scénu výrazně prosvítí a rozjasní, ale bez extra výrazné saturace do žluté barvy. Noční snímky jsou zkrátka povedené, což určitě potěší. Zmíněný 2× zoom je na tom kvalitativně také velmi dobře a maximální úroveň přiblížení je 8násobná, kde už je kvalita nižší, ale snímky jsou pořád použitelné.

Focení s telefonem Google Pixel 9a

Ultra-širokoúhlý fotoaparát je pak velmi dobrý a pořizuje snímky se solidní ostrostí, vysokou mírou detailů a nízkým šumem. Bohužel neumí 4K videa při 60 fps, ale jen při 30 fps, což je trochu škoda. 4K záznamy při 60 fps si budete moct užít u hlavního fotoaparátu a ten umí také zpomalená videa se snímkováním 240 fps. Přední kamerka má rozlišení 13 Mpx a bohužel není, stejně jako vloni, vybavena automatickým ostřením, ale na kvalitu to nemá nijak zásadní vliv. Selfie snímky jsou povedené, s vysokou porcí detailů a reálným odstínem kůže.

Jak fotí Google Pixel 9a?













Noční snímky (noční režim zapnutý/vypnutý)













Ultra-širokoúhlé snímky





Zoom 2×





Zoom 8×





Makro snímky





Závěr recenze Google Pixel 9a

Odlehčený Pixel 9a je výbornou volbou pro všechny uživatele, kteří si chtějí užít předností referenčních telefonů od Googlu, ale zároveň něco ušetřit. Ony přednosti jsou čistý Android, výborně vyladěný fotoaparát, skvělé zpracování se zvýšenou odolností a nejlepší softwarová podpora široko daleko. To vše s Pixelem 9a dostanete, navíc za relativně sympatickou cenu 13 990 korun. Za zmínku stojí i to, že v rámci této cenové hladiny je Pixel 9a jeden z nejvýkonnějších telefonů a v tomto směru budou spokojeni i nároční uživatelé.

Parádní je také displej s vysokým jasem a dynamickou frekvencí, opět patřící mezi nejlepší ve třídě. Bez poskvrnky ale Pixel 9a není a jednou z těch největších (a to doslova) je vnitřní rámeček displeje. Ten je vskutku obří a nemá u takto drahého a postaveného telefonu co dělat. Nabíjení o výkonu 23 W je vyloženě pomalé a je sice fajn, že má Pixel 9a bezdrátové nabíjení, ale to je kvůli výkonu 7,5 W takřka nepoužitelné. Někdo by mohl postrádat i teleobjektiv schopný optického přiblížení a mezi negativa se dá zařadit také chudé prodejní balení prosté nabíječky.

Google Pixel 9a v ruce

Hodnocení

Zpracování a zvýšená odolnost Balení bez nabíječky Pořád ještě kompaktní rozměry Horší čtečka otisků prstů Displej s vysokým jasem Extrémně tlustý vnitřní rámeček displeje Vysoký výkon a dlouhá výdrž Pomalé nabíjení Výborný fotoaparát Někdo by mohl postrádat teleobjektiv Čistý Android s dlouhou podporou

Google Pixel 9a: specifikace