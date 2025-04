WhatsApp zavádí novou úroveň zabezpečení. Musíte si ji však nejdřív aktivovat

WhatsApp zavádí novou bezpečnostní vrstvu pro lepší ochranu citlivých konverzací. Uživatelé získají více kontroly nad soukromím i ve skupinách.

WhatsApp je zase o chlup bezpečnější

V dnešním online světě si nemůže být nikdo ničím jistý a kybernetická bezpečnost je jedním z jeho nejdůležitějších prvků. To pochopitelně platí na všech frontách, včetně aplikací sloužících pro komunikaci a jednou z těch nejpopulárnějších je WhatsApp.

Jeho tvůrci nyní přidávají do aplikace novou bezpečnostní vrstvu. Do WhatsAppu dorazila vylepšená ochrana pro konverzace citlivější povahy, která doplňuje již v minulosti aplikované koncové šifrování a další bezpečnostní prvky, jako je třeba automatické mazání zpráv.

Aplikace umožňuje například také uzamykání chatů, takže zaměření na soukromí uživatelů je evidentní a to se nyní tedy dočkalo dalšího posílení. Novou bezpečnostní vrstvu určitě ocení všichni uživatelé a na blogu WhatsAppu o ní informovala Meta, která tuto populární platformu vlastní.

WhatsApp a nová vrstva zabezpečení | foto: Meta

Pokročilá ochrana chatů se hlásí o slovo

Nová bezpečnostní vrstva ve WhatsAppu se jmenuje „pokročilá ochrana soukromí v chatu“ a je dostupná jak v klasických chatech, tak v těch skupinových. V situacích, které vyžadují větší míru soukromí, má zabránit tomu, aby lidé vynášeli obsah mimo aplikaci.

Když je tato bezpečnostní vrstva zapnutá, můžete ostatním účastníkům chatu zablokovat export chatů, automatické stahování médií do telefonu a využívání zpráv funkcemi AI. Vše, co se odehraje v chatech chráněných touto vrstvou, v nich tedy i zůstane.

Všichni v chatu budou mít jistotu, že to, co do něj napíšou, se nijak nedostane ven. Tato funkce se bude hodit hlavně v konverzacích ve skupinách, ve kterých sice ostatní neznáte úplně dokonale, ale i tak jsou rozpravy citlivější povahy, typicky například co se zdraví týče.

Jak tuto novou bezpečnostní vrstvu aktivovat?

Tuto funkci zapnete tak, že jednoduše kliknete na název chatu a poté na „pokročilá ochrana soukromí v chatu“. Nová bezpečnostní funkce by měla do ostrého provozu dorazit v rámci nadcházející aktualizace, takže se jí dočkáme již brzy.