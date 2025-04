OnePlus 13T není žádný přerostlý smartphone, přitom má skvělou výbavu

OnePlus 13T je elegantní kompaktní smartphone s výkonným hardwarem, skvělým displejem a obří baterií. Přináší to nejlepší v malém těle.

Nejnovější mobil od OnePlus

Čínští výrobci se rozhodli s aktuální generací svých vlajek vtrhnout do segmentu kompaktů. Po modelech Vivo X200 Pro Mini a Oppo Find X8s přichází se svou troškou do mlýna i OnePlus, které na kompaktní vlajku láká již dobrých pár měsíců. Ta je konečně oficiálně venku, jmenuje se OnePlus 13T a vypadá opravdu skvěle.

Design je poměrně elegantní a vsází na čtvercový fotomodul se zaoblenými rohy, který docela výrazně vystupuje ze šasi a obsahuje dva snímače, LED blesk a senzor hlídající barvy. Konstrukce je postavena okolo plochého rámečku vyrobeného z hliníku a disponuje krytím IP65, což sice za modely od Viva a Oppa lehce zaostává, ale lepší než nic.

OnePlus u své nové kompaktní vlajky zmiňuje ideální rozložení hmotnosti v poměru 50:50, což je poměrně důležité. Telefon by neměl při používání v jedné ruce nijak přepadávat a celkově by se měl držet velmi příjemně. Na výšku má OnePlus 13T sympatických 150,8 mm a jedná také o příjemně tenký (8,2 mm) a lehký (185 gramů) telefon. Zkrátka kompaktní vlajka se vším všudy.

OnePlus 13T v ruce | foto: OnePlus

V malém těle pořádný duch

OnePlus se do kompaktního a lehkého těla modelu 13T povedlo dostat ten nejlepší dostupný hardware současnosti. O jeho pohon se stará vlajkový procesor Snapdragon 8 Elite, který je doplněn o chladící systém a operační paměť 12 nebo 16 GB RAM (LPDDR5X). Vnitřní úložiště pak může mít velikost 256 GB, 512 GB, nebo 1 TB ve vrcholné verzi.

Duální fotoaparát na zádech disponuje rozlišením 50 + 50 Mpx a jedná se kombinaci hlavního a teleobjektivu. Primární fotoaparát je opticky stabilizovaný, samozřejmě disponuje PDAF ostřením a teleobjektiv nabízí 2× optický zoom. Displej typu AMOLED má úhlopříčku 6,32 palce, rozlišení 1,5K (2640 × 1216 pixelů), LTPO technologii (1 – 120 Hz) a maximální jas až 1600 nitů.

OnePlus 13T – specifikace

Rozměry: 150,8 × 71,7 × 8,2 mm

Hmotnost: 185 gramů

Zvýšená odolnost: IP65

Snímač otisků prstů: v displeji

Displej: 6,32 palce, AMOLED, 2640 × 1216 pixelů, LTPO (1 – 120 Hz)

Procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Operační paměť: 12 nebo 16 GB RAM

Vnitřní úložiště: 256 / 512 GB / 1 TB

Fotoaparát: 50 + 50 Mpx, PDAF, OIS

Konektivita: 5G, Wi-Fi, Bluetooth, USB-C, NFC

Baterie: 6260 mAh + 80W nabíjení

OnePlus 13T, barvy | foto: OnePlus

Baterie s obří kapacitou

Jednou z hlavních předností tohoto kompaktního telefonu je baterie. I když je OnePlus 13T tenký a lehký přístroj, v něm osazený akumulátor nabízí parádní kapacitu 6260 mAh. Zde se opravdu naplno ukazují obrovské výhody nových baterií postavených na bázi křemíku a uhlíku, které využívají již takřka všichni čínští výrobci. Nabíjení má výkon 90 W.

Extra tlačítko

Zmínit musíme i nové, programovatelné tlačítko, které nahrazuje dříve používaný přepínač tichého režimu. Toto tlačítko může pořád měnit režim zvuku, ale zároveň mu lze také přiřadit jiné funkce a bude tedy o chlup praktičtější. Telefon běží z krabice na Androidu 15, který kryje nadstavba ColorOS 15 (u globálního modelu pravděpodobně OxygenOS).

Cena a dostupnost

Nový telefon OnePlus 13T vstoupí do prodeje koncem tohoto měsíce, a to prozatím v Číně. Zda se dostane i mimo tento trh, to se prozatím neví, ale možné to rozhodně je.

Základní varianta OnePlus 13T (12 + 256 GB) stojí 3 399 jüanů (10 250 korun bez DPH) a za vrcholný model kombinující 16 GB RAM a 1 TB k uložení dat si výrobce řekne o 4 499 jüanů (13 500 korun bez DPH).