Vodafone předvedl v Česku internet, se kterým stáhnete 4K film za sekundu

Vodafone otestoval nejrychlejší internet v Česku. Díky technologii 25G PON dosáhl rychlosti 19,7 Gb/s a ukázal budoucnost, o které snili asi jen největší snílci.

Nejrychlejší internet, jaký kdy Češi vyzkoušeli

Ještě před pár lety byla rychlost nejrychlejšího internetu pouze v řádech několika stovek Mb/s a dnes se pomalu stává standardem optická síť s rychlostí nad 1 Gb/s. Operátor Vodafone má ale mnohem větší ambice, jelikož jako první v České republice otestoval internet s obrovskou rychlostí okolo 20 Gb/s (konkrétně 19,7 Gb/s).

Test proběhl ve spolupráci se společností Nokia a uskutečnil se v prostorách Vodafone PLAYzone Areny v Praze. Takto nadpozemské rychlosti bylo možno dosáhnout pouze díky nasazení technologie 25G PON, která byla až do nynějška testována v laboratorních podmínkách. S rychlostí 20 Gb/s můžete stáhnout jeden 4K film s velikostí několika desítek gigabajtů za pouhých pár sekund.

Celá akce proběhla v přátelském duchu a objevili se na ní i dva významní influenceři – Mikýř a Janek Rubeš, kteří takto rychlý internet označili jako splněný sen. Technologie 25G PON bude v blízké budoucnosti hrát klíčovou roli v rozvoji IoT (internetu věcí) infrastruktury, která umožní vytvořit chytrá města, kde spolu každé zařízení navzájem komunikuje.

Superrychlý internet si vyzkoušeli Mikýř i Janek Rubeš | foto: Vodafone

Vodafone je v Česku jedničkou

Po spojení Vodafonu a UPC v roce 2020 začala velká modernizace sítě a nyní operátor pokrývá gigabitovými přípojkami 2 miliony domácností a obrovsky rozšířené je i 2gigabitové připojení, které má v současnosti k dispozici 800 000 domácností. Vodafone je tak největším poskytovatelem vysokorychlostního internetu v Česku. Nejrychlejší internetový tarif je dostupný u Vodafonu jen za 299 Kč měsíčně v prvním roce aktivace.

V současnosti nabízí Vodafone všechny internetové přípojky za zvýhodněnou cenu 299 korun měsíčně. Stejně jako u nejrychlejšího připojení jde o časově omezenou akční nabídku platnou po dobu jednoho roku. K ceně internetu je ještě nutné připočítat měsíční sazbu za pronájem modemu. V blízké budoucnosti se určitě dočkáme ještě rychlejšího internetu a i technologie 25G PON se stane více přístupná.

Se stále rostoucím počtem chytrých zařízení v domácnostech i podnicích se rychlost internetu stává stále důležitější a je dobře, že Vodafone pravidelně zvedá laťku toho, co je v rámci internetové infrastruktury možné. Nutnost lepších sítí umocňuje i velký rozvoj umělé inteligence, která se za pár let rozšířila téměř do všech zařízení s přístupem k internetu.

