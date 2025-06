Už to nepůjde jinak, za YouTube se bude muset platit

YouTube zdarma už dávno není tím, čím býval. Uživatelé musí sledovat reklamu jako na běžícím pásu. A brzy bude ještě hůř. Je čas přejít na YouTube Premium?

Videoplatforma je klenotem Googlu

Když Google v roce 2006 koupil YouTube za 1,65 miliardy dolarů, nejspíš netušil, jak moc pro něj bude do budoucna důležitý pro generování zisku. Tržby z této služby každoročně rostou, vloni dosáhly 54,2 miliardy dolarů.

Vedle vyhledávání a cloudových služeb šlo o jeden z nejvýznamnějších zdrojů příjmů firmy – 15,5 % podíl z příjmů Alphabetu, které vloni dosáhly 350 miliard dolarů. To jen potvrzuje, jaký má platforma YouTube strategický význam pro Google.

Pokud dokáže YouTube lépe vyvážit přínos služby pro uživatele s tím, jak na službě může Google vydělávat, může to přinést ještě více peněz. Z celkových příjmů 54,2 miliardy dolarů v loňském roce byly příjmy z reklamy 36,1 miliardy dolarů, zatímco z předplatného (YouTube Premium, YouTube Music) 14,5 miliardy dolarů.

YouTube reklama v mobilní aplikaci | foto: Luboš Srb

Google hledá cestičky, jak na YouTube ještě více vydělat

Je zřejmé, že Google chce generovat větší zisky. Na YouTube více zakročil proti neplatičům, kteří používají AdBlock a připravují tak firmu o miliardy dolarů ročně. Současně se snaží více zatraktivnit předplatné YouTube Premium, aby na něj uživatelé přecházeli. A kdo nepřejde, ten uvidí ještě více reklam.

Tento mix promyšlené strategie YouTube podle mě může zafungovat a inzerenti jsou z toho taktéž nadšeni. Anthony Higman z agentury Adsquire na síti LinkedIn zveřejnil zajímavou novinku z rozhraní Google Ads, která se týká delších nepřeskočitelných reklam.

YouTube testuje 30 sekundové nepřeskočitelné reklamy v rámci standardních kampaní, což bylo dosud k dispozici nikoliv přes klasický aukční nákup, ale jen přes tzv. rezervovaný nákup reklam, kterého využívaly velké značky a kampaně s vysokým rozpočtem.

Co z toho plyne? Google umožní, aby si inzerenti kupovali více 30 sekundových nepřeskočitelných reklam na YouTube, protože na diváka a potenciálního zákazníka velice dobře fungují. Zjistilo se, že uživatelé nepřeskočitelné reklamy možná méně snáší, za to jim věnují svou pozornost a minimálně podprahově si je pak pamatují.

Nepřeskočitelná reklama na 30 sekund je nově k dispozici pro běžné YouTube kampaně | foto: Anthony Higman, úprava: Luboš Srb

Už to nepůjde bez YouTube Premium?

Můj tip je takový, že dlouhých nepřeskočitelných reklam na YouTube bude čím dál tím více. Teď máme formát o délce 30 sekund, přitom ještě nedávno to bylo 15 sekund a předtím jen pár sekund. Dočkáme se ještě letos nepřeskočitelných reklam o délce 60 sekund? Kdoví.

Každopádně uživatelé, kteří si budou chtít užívat obsah na YouTube a netrávit mnoho času sledováním reklam jako v televizních stanicích, prostě raději přejdou na YouTube Premium. To je aktuálně za standardní cenu 209 Kč měsíčně, tj. 2 508 Kč ročně. Studenti, či rodiny mohou ušetřit v rámci výhodnějších předplatných.

Měli bychom chápat, že YouTube je streamovací služba jako každá jiná a to, že byla dlouhé roky zcela zdarma a téměř bez rušivějších elementů formou delších nepřeskočitelných reklam, bylo i z historických důvodů a možná i strachu Googlu přejít na placený model.

Co říkáte na to, jak se YouTube mění? Vadí vám reklamy, nebo ne? Už jste přešli na YouTube Premium nebo o tom začínáte uvažovat? Napište nám do komentářů pod článkem váš názor.

