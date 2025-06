Ani Oura, ani Samsung. Češi si pořizují tento chytrý prsten, který je za super cenu

Chytré prsteny jsou na vzestupu. Ultrahuman Ring Air zaujme skvělou výbavou, výdrží i cenou. V akci ho nyní pořídíte o 20 % levněji než běžně, tak si pospěšte!

Popularita chytrých prstenů roste

Nositelná elektronika je velmi populární a v poslední době se dostávají čím dál víc do popředí chytré prsteny. Nejvíce je zpopularizovala firma Oura a také Samsung, který do tohoto segmentu vstoupil teprve vloni. My vám dnes ale dáme tip na prsten od jiné značky, který se teď vyplatí nejvíc.

Prodejce Mobil Pohotovost nabízí v akci chytrý prsten Ring Air od společnosti Ultrahuman, která si s prsteny dvou výše zmíněných značek v ničem nezadá. Plně se jim vyrovná a v něčem je zvládne dokonce i překonat. A navíc je o pár tisíc levnější. Jednou z jeho hlavních předností je odolná a zároveň lehká konstrukce.

Ultrahuman Ring Air váží jen něco málo přes 3 gramy, takže o něm takřka ani nebudete vědět a konstrukčně je opravdu na výši. Má hladký, hypoalergenní povrch a titanovou konstrukci s vrstvou karbidu wolframu. Samozřejmostí je i odolnost proti vodě, a to až do hloubky 100 metrů.

Ring Air je k dispozici celkově v 10 velikostech, od velikosti 5 (průměr 50 – 52 mm) až po velikost 14 (74 – 76 mm), takže si vybere opravdu každý. K přesnému změření velikosti poslouží zkušební sada, takzvaný Sizing Kit, který si určitě pořiďte jako první.

Ultrahuman Ring Air | foto: Ultrahuman

Soukromý doktor na prstu

Jednou z hlavních předností chytrých prstenů oproti chytrým hodinkám je to, že jsou velmi decentní. Navíc jsou v těsnějším kontaktu s kůží a proto jsou lepší i například na monitorování spánku, protože hodinky nikdy nezůstanou přes noc na stejném místě a posunují se na zápěstí.

Ultrahuman Ring Air nabízí opravdu rozsáhlé a komplexní monitorovací schopnosti, včetně zmíněného spánku. U něj nabízí detailní pohled jeho na délku, hloubku a nabídne vám celkové zhodnocení kvality. Prsten pak sleduje i vaši denní aktivitu a zdravotní funkce.

Jeho integrované senzory umí monitorovat tepovou frekvenci, tělesnou teplotu i variabilitu tepové frekvence (HRV), díky čemuž získáte přehled o fyziologickém stavu a připravenosti na zátěž. Mimo to dokáže také sledovat celkovou kvalitu odpočinu a regenerace.

Prsten je ideální provozovat s mobilní aplikací Ultrahuman, která má české rozhraní a nabízí ucelené grafy a užitečné tipy na zlepšení zdraví i výkonu. Výdrž prstenu Ring Air se pohybuje okolo 6 dnů na jedno nabití a plné nabití zabere asi 2 až 3 hodiny.

Cena a dostupnost

Chytrý prsten Ultrahuman Ring Air je aktuálně k dispozici v akci u prodejce Mobil Pohotovost, kde vychází na skvělých 7 589 korun (sleva 20 %). Na výběr je z pěti barev (zlatá, stříbrná, světle šedá, černá a šedá) a jako první si určitě pořiďte zkušební sadu Sizing Kit, která stojí 249 korun.