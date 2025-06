Recenze telefonu Realme GT 7 – Predátor, který uloví i krále džungle

Realme GT 7 má výbavu hodnou vlajkových modelů, ale je za výrazně nižší cenu. Mobil nabízí obří baterii, skvělý displej a stylový, odolný design.

Opravdový zabiják vlajek roku 2025

Titul zabijáka vlajek si vůbec poprvé vysloužil telefon OnePlus One z roku 2014 a každý rok se setkáváme s několika přístroji, které toto označení reflektují. Je jich ale výrazně méně než v minulosti. Novinka Realme GT 7 patří mezi ty nejlepší a nejvýraznější zabijáky tohoto roku.

Telefon z čínské produkce je upečený podle toho správného receptu, takže nabízí opravdu dechberoucí výbavu v kombinaci se schopnostmi srovnatelnými s vlajkovými telefony, ale stojí výrazně méně. Realme GT 7 je (prozatím) král poměru cena/výkon letošního roku.

Konečně trochu dospělý design

Realme se jako značka zaměřuje spíše na mladší uživatele a tomu odpovídá i design jejich přístrojů. Často je doplňují výrazné barvy, různé ozdobné prvky a podobné věci. Nový model GT 7 ale působí dospěleji, vážněji a zkrátka jako telefon, který chce zaujmout nejenom na první pohled.

Realme GT 7, displej | foto: Luboš Srb

Realme GT 7 v ruce | foto: Luboš Srb

Nám na recenzi dorazila světle modrá varianta Realme GT 7, kterou bych se nebál označit ze opravdu elegantní, až stylovou. Bledě modrý nádech je velmi decentní a dobře koresponduje s černým modulem fotoaparátu, který je doplněn o červenou dekorační linku po celém obvodu.

V červené barvě je pak vyvedeno i zapínací tlačítko a jako celek tato kombinace funguje na výbornou. Kromě této verze je Realme GT 7 k dispozici i v černé variantě, která působí snad až nenápadně a také ve speciální edici Dream Edition s ostře zeleným kabátkem.

Konstrukce je celá plastová, ale kvalitativně zcela bez připomínek a telefon působí velmi bytelným dojmem. Zvýšená odolnost opomenuta nebyla, konstrukce disponuje krytím IP69, což je nejvyšší možná odolnost a telefon tak odolá i tlakové vodě.

Velikostně je Realme GT 7 víceméně standardně rozměrný i těžký telefon (206 gramů), do ruky padne poměrně slušně a vzhledem k obří baterii potěší tenkou konstrukcí (8,3 mm). Chválím i velmi tenký vnitřní rámeček okolo displeje a tímto oslím můstkem se k němu přesuneme.

Realme GT 7 | foto: Luboš Srb

Displej je opravdu klasa

Zabiják vlajek potřebuje vlajkový displej a ten Realme GT 7 neschází. Na jeho čelní straně se nachází AMOLED panel o velikosti 6,78 palce, který je plochý a chlubí se vysokým rozlišením 2780 × 1264 pixelů. To znamená výbornou jemnost obrazu čítající 450 ppi.

Samozřejmě neschází obnovovací frekvence 120 Hz, která je, díky LTPO technologii, dynamická a umí se přizpůsobit zobrazenému obsahu. Maximální jas se pak může vyšplhat za určitých okolností až na 6000 nitů a čitelnost je opravdu zcela bezproblémová i na přímém slunečním světle.

Pokud by vám bylo standardní nastavení jasu snad málo, lze aktivovat funkci Extra jas a manuálně ho posunout na nejvyšší nabízenou úroveň. Opomenout nesmím ani certifikaci HDR10+ a dokonce i Dolby Vision, což někdy nenabízí ani vyložené vlajky (namátkou Samsung Galaxy S25 Ultra).

Realme GT 7, displej | foto: Luboš Srb

Barevné podání je typické pro AMOLED panel, takže barvy jsou velmi výrazné, syté a obecně působí líbivým dojmem. Pokud by na vás byly přece jen až moc výrazné, je možné zvolit režim s jemnějším podáním (Přirozený), nebo si upravit jejich sytost manuálně (režim Pro).

Displej obsahuje i speciální režimy Film a Zářivý, takže v oblasti nastavení barev si na své přijde každý. Opomenut nebyl ani důležitý aspekt ochrany zraku, a to v podobě režimu omezujícího blikání. U něj je možné zvolit jednopulzní modulaci, nebo standardní ztlumení PWM.

Zajímavý je i režim Večerka, který po západu slunce automaticky přejde na teplejší tóny obrazovky. Díky tomu zvýší uživateli kvalitu spánku a zrak lze chránit i pomocí AI – systém umí pomocí umělé inteligence rozpoznat únavu očí a podle toho upraví barevnou teplotu obrazovky.

Systém s praktickými pomocníky, ale i zbytečnostmi

Realme GT 7 běží na systému Realme UI 6.0, který je postaven na Androidu 15. Jedná se o víceméně typickou čínskou nadstavbu, takže je poměrně košatá, nabízí rozsáhlé prvky v oblasti personalizace a je také prolezlá nevyžádanými aplikacemi, tedy bloatwarem.

Není jich tedy tolik, jako v minulosti, ale pořád jsou přítomny a dostanete také systémové aplikace podobné těm, jaké nabízí Google. Bude tedy jen na vás, které použijete. Systém jako takový nabízí velmi dobrou funkčnost a disponuje tradičními prvky, které dobře známe.

Realme GT 7, systém | foto: Luboš Srb

Umí provozovat dvě aplikace na rozpůlené obrazovce, u kterých je možné měnit velikost, nabízí také plovoucí aplikace a všemožná praktická gesta. Velmi mě potěšila přítomnost tradiční stahovací roletky na úkor dnes velmi populárního rozdělení na oblast notifikací a řídící centrum.

Samozřejmě pak neschází spousta AI funkcí, bez kterých to dnes nejde a těch nabízí Realme UI 6.0 opravdu požehnaně. Hlavním středobodem je pochopitelně Gemini od Googlu, která plní funkcí hlavního hlasového asistenta a k dispozici je i vyhledávání Circle to Search.

To jsou prvky od Googlu, ale co AI od Realme? V systému se nachází několik zajímavých funkcí, jako je například Plánovač AI. Ten umí rozpoznat obsah obrazovky a automaticky přidávat události do kalendáře. Tato funkce se aktivuje tak, že dvakrát poklepete na záda telefonu.

Bohužel, Plánovač AI nepodporuje češtinu, což je v našich končinách samozřejmě problém. Systém obsahuje také chytrý boční panel, který vytáhnete potáhnutím prstem dovnitř v horní části obrazovky a slouží k rychlému spouštění aplikací v mini formátu.

Dále stojí za zmínku také funkce Chytrý smyčka AI, která usnadňuje sdílení obsahu. Když chcete poslat například text, stačí ho označit, podržet na něm prst a přesunout směrem k boku displeje, kde vyjede nabídka aplikací, přes které je možné ho sdílet. Nebo ho lze rovnou přidat na sociální sítě.

Takto lze sdílet i například screenshoty, obrázky a podobně. Aplikace v Chytré smyčce si můžete zvolit dle sebe, nebo nechat AI, aby zobrazovala aplikace dle toho, co chcete sdílet. Umělá inteligence se pak samozřejmě promítla i do úpravy fotografií.

K dispozici je dokonce dedikovaná aplikace AI Studio, kde můžete vytvářet různé kreace, nicméně k jejímu používání je nutné být přihlášen pod Realme účtem. Jinak jsou k dispozici tradiční funkce v podobě gumy, odstranění odlesků, či odstranění nechtěných osob v pozadí.

Pořádný výkon a pokročilé chlazení

Srdcem Realme GT 7 je procesor Dimensity 9400e, který je mírně odlehčenou verzí modelu 9400 a oproti němu nabízí o něco nižší taktovací frekvenci. Výkonnostně je mírně pozadu, ale pořád nabízí obrovskou porci výkonu na vlajkové úrovni, kterou budou potěšeni i náruživí hráči.

Všechny moderní hry zvládne telefon rozhýbat na nejvyšší detaily, a když hra podporuje 120 fps, toto snímkování mu nečiní sebemenší potíže. Realme si u své novinky docela dost zakládá na chlazení IceSense, které je postaveno okolo vrstvy grafenu integrované do zadního krytu telefonu.

Tato plocha má velikost 4 000 mm2 a jejím hlavním posláním je samozřejmě absorbování přebytečného tepla. A je na tom tedy zahřívání? Telefon se zahřívá, to je bez debat, ale při běžné činnosti jsou zvýšené teploty patrné jen relativně málo.

Při náročných herních seancích už se ale šasi umí pořádně rozpálit a procesor vlivem vysokého tepla throttloval, což se dělo hlavně při zátěžových testech. Při nich se telefon nejednou rozpálil tak, že bylo nepříjemné jej držet, ale na druhou stranu, k jeho vypnutí vlivem přehřátí nikdy nedošlo.

Co se týče syntetických testů, tak v AnTuTu dosáhlo Realme GT 7 na výborné skóre 2,1 milionu bodů a v testu stability (3DMark) pak na 67 %. Paměťová výbava je velmi štědrá a 12 GB RAM (+ 12 GB ve formě virtuálního rozšíření) doplňuje vnitřní úložiště o velikosti 512 GB.

Přeborník ve výdrži

Jestli je jedna věc, ve které Realme GT 7 opravdu vyniká, je to bez debat výdrž. Jedná se o telefon s aktuálně nejlepší výdrží na jedno nabití na trhu a za tím stojí baterie s kapacitou obřích 7000 mAh. Jedná se o nový typ křemíkovo-uhlíkové baterie a je to znát.

Díky takto objemné baterii se dostanete na dva dny na jedno nabití i bez jakéhokoliv omezování, a když se budete držet trochu zpátky, dají se bez návštěvy nabíječky zvládnout i tři dny. Nejlepší je, že daní za tak obří akumulátor nebyla ani tloušťka telefonu, ani jeho hmotnost.

Bezdrátové nabíjení schází, což je trochu škoda, ale to drátové s výkonem 120 W vám chmury rychle zažene. S originální nabíječkou o výkonu 120 W (stojí asi 900 korun) nabijete baterii na 100 % za nějakých 40 minut a já byl s originálním adaptérem o výkonu 65 W asi o 7 minut pomalejší.

Jak je na tom fotoaparát?

Fotografická výbava Realme GT 7 nevypadá papírově vůbec špatně. Trojnásobná sestava s rozlišením 50 + 50 + 8 Mpx kombinuje hlavní fotoaparát (Sony IMX906) s teleobjektivem (Samsung ISOCELL JN5) a ultra-širokoúhlou jednotkou (OmniVision OV08D10).

Realme GT 7, detail fotoaparátu | foto: Luboš Srb

Hlavní fotoaparát je opticky stabilizovaný a je vybaven systémem PDAF, kterým disponuje i teleobjektiv se schopností 2× optického přiblížení. Ten už ale bohužel optickou stabilizaci nenabízí a při používání je to trochu poznat.

Primární fotoaparát si vede velmi dobře, obecně je schopný a pořizuje kvalitní snímky s dobrými detaily a minimem šumu. Fotografie jsou ostré a pochvalu si zaslouží i povedené portrétní snímky s dobrým oddělením subjektu od pozadí.

Teleobjektiv je lehce nadprůměrný a jím pořízené snímky s 2× optickým přiblížením jsou solidní. Míra šumu je vyšší, detailů je už méně a celkově působí tyto fotografie tak nějak měkčím dojmem. V aplikaci najdete přepínač i na 5× zoom, který už je ale digitální.

Focení s telefonem Realme GT 7 | foto: Luboš Srb

Zde už je kvalita opět o něco horší, ale snímky jsou pořád velmi dobře použitelné a přes toto přiblížení je také ideální pořizovat makro fotografie. Tento režim sice nabízí i dvojnásobný zoom, ale při pětinásobném je fotoaparát schopný ostřit více zblízka.

Makro snímky jsou jinak docela slušné, a když budete mít pevnou ruku, což není, vzhledem k absenci OIS u teleobjektivu vždy snadné, zvládnete pořídit povedené fotografie. Nejhorší z trojice fotoaparátů je pak určitě ultra-širokoúhlá jednotka, která je naprosto obyčejná.

Je samozřejmě použitelná, ale zázraky nečekejte a za zmínku stojí maximálně tak povedené podání barev. Snímky ale neoplývají detaily, ani ostrostí a míra šumu je patrná i při dobrých světelných podmínkách. Tato kamerka ani nenabízí možnost 4K videí, což ostatní umí (hlavní dokonce 8K).

Jak fotí Realme GT 7?













Noční snímky (noční režim zapnutý/vypnutý)













Ultra-širokoúhlé snímky





Zoom 2× / 5×













Zoom 20×





Makro snímky





Závěr recenze Realme GT 7

Je Realme GT 7 opravdu oním obávaným zabijákem vlajek? Bezesporu ano, a to rovnou pravděpodobně tím nejlepším z nejlepších. Za 17 990 korun nabízí prakticky nekompromisní výbavu v čele s výkonným procesorem Dimensity 9400e a špičkovým displejem.

Za vypíchnutí stojí i štědrá paměťová výbava a slušný fotoaparát, nicméně hlavní předností tohoto telefonu je baterie a výdrž. Kombinace 7000mAh akumulátoru se 120W nabíjením je primární prodejní artikl této novinky a přístroj s lepší výdrží na českém trhu aktuálně nenajdete.

Realme GT 7 | foto: Luboš Srb

Co se nedostatků týče, tak tou největší je pravděpodobně jen velmi, velmi průměrný ultra-širokoúhlý fotoaparát. Má nízké rozlišení, neumí 4K videa, nemá automatické ostření a je sice použitelný, ale nic zajímavého z něj nedostanete.

Dále je škoda, že Realme, jako jedna z posledních značek, upustila, podobně jako konkurence, od přidávání nabíječky do balení. Pokud tedy budete chtít využít rychlé nabíjení naplno, což asi budete, připravte si zhruba 900 korun na originální nabíjecí adaptér.

Hodnocení

Stylový design Balení bez nabíječky Odolná konstrukce s krytím IP69 Systém s bloatwarem Špičkový displej V zátěži vysoké zahřívání Nekompromisní výdrž + bleskové nabíjení Ultra-širokoúhlá kamerka Povedený hlavní fotoaparát Vysoký výkon

Realme GT 7: specifikace