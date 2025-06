Datamanie 100 GB jen za 349 Kč. Operátor O2 nabízí slevy na oblíbené balíčky

O2 spouští letní akci na tarify Datamanie. Nabízí slevy na 100GB, 1000GB i neomezený paušál Neo. Akce platí do 31. července a je bez závazků.

Mobilní data na léto za akční ceny

Léto se blíží a s ním i doba dovolených, výletů a podobných činností. Toto období je obecně výrazně náročnější na mobilní data, protože se nese v duchu například sdílení svých zážitků s přáteli, různého plánování a celkově spotřeba dat přes léto roste.

O2 si proto připravilo prázdninovou akci, v jejímž rámci nabízí všechny své populární tarify z rodinky Datamanie s výraznými slevami. Ty se týkají jak paušálu Datamanie 100 GB, tak neomezeného tarifu Datamanie Neo a také datové Datamanie 1000 GB.

Nejdostupnější tarif z této rodinky, Datamanie 100 GB, bude přes léto k dispozici za 349 korun namísto původních 449 korun. Jedná se o ideální volbu pro uživatele, kteří potřebují pořádnou porci dat a kromě 100 GB nabízí tento tarif SMSku za 2 koruny a volání v rámci ČR za 15 Kč na den.

Výrazná sleva je nabízena i na čistě datový tarif Datamanie 1000 GB. Ten je k dispozici za 2 999 korun na rok, namísto původních 3 499 ročně a jedná se o ryze datový paušál, takže neobsahuje žádné hlasové služby ani SMS. Jako extra porce dat vždy po ruce je ale ideální volbou.

Tarify Datamánie | foto: Ondřej Koníček

Sleva se týká i nejpopulárnějšího tarifu

Akční cena na léto se pak samozřejmě týká i toho nejpopulárnějšího tarifu z této sady, kterým je Datamanie Neo. Jedná se o tradiční neomezený paušál, který nemá žádné omezení jak na hlasových službách, tak v rámci mobilních dat. SMS zprávy vychází na 1,5 koruny.

Tento tarif nabízí maximální rychlost připojení 20 Mb/s a pochopitelně i data v zahraničí. V EU zóně má uživatel k dispozici objem 55 GB a tarif Datamanie Neo vychází v této letní akci na 699 korun namísto původních 849 korun.

A jak vlastně tyto akční tarify objednat a zprovoznit? Pořízení je velmi snadné a stačí navštívit oficiální web operátora, kde si objednáte buď fyzickou SIM kartu, nebo virtuální eSIM. Klasickou SIM kartu dostanete poštou a operátor ji posílá zdarma.

Aktivaci pak provedete v aplikaci Moje O2 tím, že nastavíte pravidelnou platbu z platební karty. Všechny tyto tarify jsou samozřejmě zcela bez závazku a je možné je kdykoliv zrušit, a to bez jakéhokoliv postihu.

Do kdy budou akční tarify k dispozici?

Tarify Datamanie za tyto akční ceny budou k dispozici až do konce července, konkrétněji do 31. července 2025. Do tohoto data si můžete SIM kartu se zvýhodněným tarifem pořídit a její aktivaci je pak nutné provést nejpozději do 30. září 2025.

Zdroj: O2