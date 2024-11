Právě vznikla nejlepší kapesní konzole. Je od Sony a hráči si ji zamilují

Portal se povedl a uspěl

I když bylo přijetí tohoto doplňku k PlayStationu všelijaké, prodeje Portalu ukazují, že si ho uživatelé oblíbili. S trochou nadsázky by se dalo říct, že se jedná o v polovině rozříznutý ovladač DualSense s displejem uprostřed, který slouží jako prodloužená ruka vašeho PlayStationu. Můžete si tak užít hry z konzole i v případě, kdy třeba není volná televize.

Jeho velkou výhodou je, že ho můžete použít kdekoliv, kde je dobré internetové připojení a hry ze svého PlayStationu si tak můžete zahrát klidně i na služební cestě bez toho, abyste tahali zbytečné věci navíc. Jedna funkce ale Portalu při uvedení na trh scházela, a to byla možnost streamování vybraných her z cloudu, tedy hraní her bez nutnosti jejich vlastnictví. To se ale nyní mění.