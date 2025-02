Mobilní funkce na záchranu životů způsobila trapas. Může se to stát každému

Nouzové funkce Pixelů mohou zachránit život, ale i způsobit trapas. Omylem aktivované Tísňové volání může odeslat video nouzovým kontaktům.

Funkce, která může zachránit život

Pixely od Googlu přináší poměrně propracované funkce pro stav nouze, které mají rozhodně potenciál zachraňovat životy. Ty jsou sdruženy v rámci aplikace Nouzové info a zahrnují například Detekci autonehody, Nouzová upozornění, Nouzové sdílení nebo Tísňové volání.

Právě poslední funkce se stala středobodem lehce úsměvného příběhu jednoho uživatele z platformy Reddit. Tísňové volání funguje tak, že když 5× po sobě stisknete vypínací tlačítko telefonu, tak ten zavolá na tísňovou linku, poskytne info nouzovým kontaktům, nebo natočí video.

Výše zmíněný uživatel funkci Tísňové volání (Emergency SOS) na svém Pixelu využil a ta jeho celkem 12 nouzovým kontaktům poslala video, které ho zachycuje v lechtivé poloze (nahého). Uživatel funkci aktivoval omylem, když se ráno snažil (evidentně ještě v polospánku) vypnout nastavený budík.

Bezpečnostní funkce na telefonu Google Pixel | foto: Luboš Srb

Dejte si pozor, co mačkáte

Tyto bezpečnostní funkce jsou samozřejmě velmi praktické a užitečné, ale když je aktivujete omylem, není to nic příjemného. Začnou vám chodit zprávy od nouzových kontaktů, protože o vás mají strach, odesílá se poloha a telefon volá na tísňovou linku. Co se ale stalo v tomto případě?

Jedna z funkcí Tísňového volání je automatický záznam videa a právě to za touto úsměvnou situací stojí. Toto video může mít až 45 minut, automaticky se zálohuje na cloud a Pixel po jeho záznamu odešle nouzovým kontaktům přímý odkaz na tento záznam.

Vypadá to, že poté, co tento nešťastník funkci omylem aktivoval, ho jeho Pixel natočil v choulostivé poloze a vše poslal jeho nouzovým kontaktům. Uživatelé si toto video můžou i stáhnout do telefonu, což je v opravdových nouzových situacích užitečné. V tomto případě už méně.

Věnujte potřebný čas nastavení

Pokud funkci Nouzové info používáte, tak rozhodně věnujte čas nastavení, abyste podobným zážitkům předešli. Aplikace totiž nabízí možnost potvrzení celé akce, aby se právě tyto situace nestávaly. Když tuto bezpečnostní vrstvu aktivujete, tak telefon vás po určité době automaticky zkontrolujete a až poté, co nebudete reagovat, spustí nouzové kroky.