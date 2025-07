Mafia: Domovina se ukazuje v novém traileru: Hra přinese zajímavé novinky

Nová Mafia s podtitulem Domovina se blíží. Sicílie, koně, akce i známé město San Celeste. Hra vyjde 8. srpna s českým dabingem a už ji lze předobjednat.

Nová Mafia dostává další trailer

Čtvrté pokračování Mafie patří určitě mezi nejočekávanější hry roku. V Česku je pak díl s podtitulem Domovina (The Old Country) rozhodně nejvyhlíženější hrou sezóny, ačkoliv má tato série s původní Mafií od Dana Vávry už jen pramálo společného.

Pořád je to Mafia, tedy „naše“ milovaná značka, na kterou můžeme být náležitě hrdí. Hra vychází za pár týdnů a nyní dostává další dobrodružství pod křídly mocné italské zločinecké organizace nový trailer. Ten ukazuje spoustu záběrů přímo ze hry a odhaluje některé zajímavé mechaniky.

V ukázce, která má necelé 2 minuty a byla pořízena na konzoli PlayStation 5 Pro, uvidíme hlavního hrdinu Enza plnit všemožné mise a provádět různé akce. Běhá, šplhá, skáče, střílí, jede na koni a řídí auto. Neschází ani pěstní souboje a dramatická honička po střechách sicilského městečka.

Sicílie na počátku století vypadá skvěle

V nové Mafii se vydáme ke kořenům této zločinecké organizace, a kde jinam kvůli tomu zamířit, než na italskou Sicílii. Právě zde se bude hra odehrávat, a navštívíme typická italská městečka, ale i venkov a okolí. Graficky hra vypadá opravdu velmi povedeně a slibuje hezkou podívanou.

Nový trailer ukazuje také akci za jízdy, a to jak ve vozech, tak na koních. V obou případech je akce výrazně arkádová, ale určitě to bude příjemné oživení jinak tradičních akčních pasáží v podobě střelby, soubojů na nože, nebo pěstních potyček. Trailer odhaluje také jeden zajímavý prvek.

Enzo bude mít schopnost částečně vidět své nepřátele přes překážky, tedy něco podobného, jako měl třeba Joel v The Last of Us. Díky tomu je moct lépe lokalizovat. V rámci Mafie to působí trochu zvláštně, ale třeba bude možné tohoto pomocníka vypnout.

San Celeste jako pojítko s první i druhou Mafií

V traileru se objeví i zajímavý detail v podobě městečka San Celeste. To je jakousi spojnicí v rámci celé série a vyskytuje se v prvním i druhém díle. Hned první mise Mafie 2 se odehrává právě v tomto městě, kde hlavní hrdina bojuje ve 2. světové válce.

A jaké spojení má toto město s prvním dílem? V San Celeste se narodil Tommy Angelo, hlavní představitel původní Mafie. Narodil se v roce 1900 a Mafia: Domovina je situována právě do tohoto období. Když se tedy do San Celeste octnete, Tommy bude teoreticky pospávat někde v kolébce.

Nová Mafia s podtitulem Domovina vychází na PC, konzole PlayStation 5 a Xbox Series X|S dne 8. srpna 2025. Hra bude k dispozici s kompletním českým dabingem a již je možné ji předobjednat. Cena základní edice byla stanovena na 50 euro (1 230 korun).

Zdroj: IGN