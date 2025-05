iPhone 13 Pro v roce 2025: Vyplatí se ještě, nebo už ztrácí dech?

Když Apple v roce 2021 představil iPhone 13 Pro, byl to jednoznačný hit. Elegantní design, výkonný čip A15 Bionic, špičkový fotoaparát a 120Hz displej z něj udělaly vlajkový model, který nadchl technické nadšence i běžné uživatele. Dnes, o čtyři roky později, se nabízí otázka, jestli stojí iPhone 13 Pro stále za koupi, nebo už technologicky zastaral?

Výkon, který drží krok s dobou

iPhone 13 Pro je poháněn čipem A15 Bionic, což je výkonný procesor, který bez problémů zvládá náročné aplikace, hry i multitasking. Přestože od té doby vyšly nové modely s ještě silnějšími čipy, pro většinu běžných uživatelů není důvod upgradovat. Vše funguje rychle a plynule, ať už jde o surfování po internetu, úpravu fotek nebo sledování videí. Díky optimalizaci iOS je výkon stále konkurenceschopný, zejména ve srovnání se střední třídou novějších telefonů. Navíc stále podporuje aktuální verze iOS – včetně iOS 18, který přinesl nové funkce, lepší zabezpečení a vylepšenou správu baterie. To znamená, že uživatelé iPhone 13 Pro si mohou i dnes užívat nejnovější systémové vychytávky bez omezení.

Displej a design, které nezestárly

Telefon je vybaven 6,1palcovým displejem typu OLED, který Apple označuje jako Super Retina XDR. Co to znamená v praxi? Obraz je jasný, barevný a detailní, s výborným kontrastem. Díky tomu je ideální nejen na běžné používání, ale i na sledování filmů nebo hraní her. Displej navíc podporuje technologii ProMotion, která umožňuje plynulé posouvání a reakce až do 120 Hz – rozdíl je znát hlavně při scrollování nebo hraní her.

Fotoaparát, který stále překvapí

iPhone 13 Pro má tři zadní fotoaparáty – širokoúhlý, ultraširokoúhlý a teleobjektiv. I v roce 2025 patří tento systém k nadprůměru. Fotky jsou ostré, dobře nasvícené a barevně věrné, a to i za zhoršených světelných podmínek. Nechybí ani noční režim nebo portrétní režim s rozmazaným pozadím. Pro běžné focení i natáčení videí naprosto dostačuje.

Baterie a výdrž v každodenním provozu

Pokud si pořídíte zcela nový iPhone 13 Pro, nemusíte se o výdrž baterie obávat. Nová baterie bez předchozího opotřebení obvykle vydrží celý den běžného používání, a to i při náročnějších úkonech jako focení, hraní her nebo sledování videí. Moderní baterie v iPhonech jsou navrženy tak, aby si i po stovkách nabíjecích cyklů udržely vysokou kapacitu. U zařízení starého čtyři roky je však důležité počítat s možným snížením kapacity baterie. Ta sice původně zvládala celý den běžného používání bez problémů, ale opotřebení je přirozené. Naštěstí Apple i mnoho servisů nabízí výměnu baterie za rozumnou cenu, čímž lze prodloužit životnost zařízení o několik let. Podporuje také rychlé nabíjení a technologii MagSafe, díky které k němu snadno přichytíte bezdrátovou nabíječku nebo příslušenství.

Kdy se (ne)vyplatí?

Pro uživatele, kteří hledají výkonný, spolehlivý a elegantní telefon s podporou iOS 18, je iPhone 13 Pro stále velmi dobrá volba – a často za mnohem nižší cenu než nejnovější modely. Hodí se pro každodenní použití, ale i pro práci, focení nebo hraní her. Naopak pokud očekáváte špičkový fotoaparát s periskopickým zoomem nebo novější generaci čipů, pak může být vhodnější sáhnout po novějších modelech.

Má smysl iPhone 13 Pro ještě dnes?

I v roce 2025 zůstává iPhone 13 Pro relevantním a výkonným modelem. Díky silnému hardwaru, podpoře iOS 18, skvělému displeji a kvalitnímu fotoaparátu si stále zaslouží pozornost. Pokud hledáte telefon s vynikajícím poměrem cena/výkon a nehoníte se za úplnými novinkami, iPhone 13 Pro vás rozhodně nezklame. Zaujala vás myšlenka pořídit si iPhone 13 Pro? Podrobnosti o telefonu najdete na našem webu.