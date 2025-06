Samsung schová některé funkce za předplatné. Změna se dotkne milionů uživatelů

Samsung plánuje zpoplatnit Galaxy AI a některé nové funkce aplikace Health. Změna se dotkne uživatelů starších modelů Galaxy Watch a Galaxy Ring.

Předplatné už i u Samsungu

Byznys model většiny firem v technologickém světě je postaven na předplatném. Ta se nachází opravdu všude okolo nás a tak nějak už jsme si zvykli na to, že za určité služby a funkce zkrátka platíme na měsíční / roční bázi. Nový typ předplatného nyní připravuje Samsung.

Ten se již blíží do doby, kdy začne touto formou zpoplatňovat svou AI platformu Galaxy AI. Ta je prozatím zcela zdarma a měla by v tomto stavu zůstat až do konce roku 2025, nicméně poté se plánuje nasazení nějakého typu předplatného. A něco podobného čeká i službu Health.

Ta je spojena (mimo jiné) s chytrými hodinkami Galaxy Watch, které dorazí již za pár týdnů v nové generaci se systémem One UI 8 Watch. Díky němu se hodinky dočkají dávky nových funkcí a právě u těchto novinek si prý Samsung pohrává s možností předplatného.

Samsung Galaxy Watch Ultra v černém a bílém provedení | foto: Mobil Pohotovost

Nové funkce jen pro platící?

To, že Samsung přemýšlí nad zpoplatněním některých nových funkcí pro hodinky Galaxy Watch, potvrdil vedoucí pracovník oddělení zabývajícího se digitálním zdravím, Dr. Hon Pak. Nutno dodat, že v rámci nositelné elektroniky je předplatné vázané na extra funkce vcelku běžné.

Placené předplatné Samsung Health by se tak postavilo bok po boku tarifů jako jsou Fitbit Premium, nebo Garmin Connect Plus. Není úplně jasné, jaké funkce by byly k dispozici výhradně formou předplatného, ale skloňují se právě novinky v rámci systému One UI 8.

Těch bude opravdu hodně a uživatelé se můžou těšit například na metriku cévní zátěže, detekci antioxidantů, nebo pokyny před spaním. Nové hodinky Galaxy Watch 8 každopádně dostanou tyto funkce zdarma a předplatné by platilo jen pro uživatele starších modelů, kteří by je chtěli využívat.

Placené funkce kvůli prstenu Galaxy Ring?

Samsung začal poprvé veřejně zmiňovat možné předplatné v rámci platformy Health již před rokem, a to kvůli prstenu Galaxy Ring. Ten totiž žádné předplatné nevyžaduje, což je v segmentu chytrých prstenů spíše výjimkou, a jak to tak vypadá, toto období se pomalu chýlí ke konci.

Je tedy možné, že rok 2026 bude v rámci služeb od Samsungu vskutku přelomový. Rozhodně bude zajímavé sledovat, jak se uživatelé postaví k potenciálnímu zpoplatnění funkcí v rámci Galaxy AI a nově pak tedy i u platformy Health. Samsung bude muset být velmi obezřetný.

