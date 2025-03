Datamanie od O2 je zpět. Neomezená data ukořistíte za nejlepší možnou cenu

O2 zlevňuje tarify Datamanie. Neomezený tarif NEO nyní stojí 699 Kč měsíčně, datový 1000 GB vyjde na 2 999 Kč ročně. Akce platí do 30. dubna 2025.

O2 zlevňuje populární tarify

Operátor O2 se s příchodem jara rozhodl zlevnit své hlavní tarify Datamanie, které jsou zaměřeny primárně na mobilní data. Tato akční nabídka se týká dvou paušálů v rámci této řady, a to konkrétně Datamanie NEO a Datamanie 1000 GB, který nabízí jen mobilní data.

Nás samozřejmě zajímá hlavně paušál Datamanie NEO, jenž se řadí k neomezeným tarifům a nabízí v první řadě neomezená data s rychlostí 20 Mb/s. Ta jsou doplněna o neomezené volání (v ČR i zóně EU) a SMS zprávy za 1,5 koruny.

Tento paušál stál původně 849 korun měsíčně, nicméně O2 ho v rámci své aktuální akce zlevňuje na 699 korun měsíčně. To z něj dělá jeden z aktuálně nejdostupnějších neomezených tarifů na trhu a v oblasti rychlosti výhodnější neomezený tarif v současné době neseženete.

O2 Datamanie | foto: O2

Vylepšení pro datový tarif

Kromě slevy na tarif Datamanie NEO se operátor O2 vytasil i se slevou na datový tarif Datamanie 1000 GB. Jedná se o roční datový paušál, který neobsahuje žádné hlasové služby a nabízí jen a pouze data. Je tedy ideální například k použití na tabletu či notebooku.

Tento tarif stál původně 3 499 korun za rok, ale po zlevnění aktuálně vyjde na 2 999 korun ročně, což je poměrně sympatická úspora. Pokud vás některý z těchto zlevněných paušálů Datamanie zaujal, tak jejich pořízení a následná aktivace jsou velmi snadné úkony.

Stačí jít na oficiální web operátora O2 a tam si objednat eSIM nebo tradiční SIM kartu. Poté je nutné paušál aktivovat, což se provádí v aplikaci Moje O2 tím, že se nastaví pravidelná platba z platební karty. U Datamanie 1000 GB stačí provést jednu platbu na celý rok.

Časově omezená nabídka

Stejně jako u většiny podobných nabídek, i tato je pochopitelně časově omezená. Oba tyto tarify jsou za akční ceny dostupné do 30. dubna 2025, tedy do konce příštího měsíce. SIM kartu (elektronickou či fyzickou) je pak nutné aktivovat do 31. května 2025.