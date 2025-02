8 z 10 mužů nemá problém vyměnit svou ženu za umělou inteligenci

Muži by klidně vyměnili své partnerky za umělou inteligenci. Nejnovější průzkum ukázal, že 8 z 10 mužů by uvažovalo o svatbě s AI přítelkyní.

Vytvořte si partnera pomocí umělé inteligence

Umělá inteligence je nekonečné téma, které postupem času zasahuje snad do všech možných odvětví. Například platforma EVA AI umožňuje uživatelům komunikovat s virtuálním partnerem. Uživatel partnera či partnerku může navíc sám formovat a přiřadit AI různé vlastnosti, které od svého protějšku požaduje. Jde o poměrně zvláštní využití umělé inteligence, nicméně jeden z vedoucích EVA AI, Cale Jones, má pro takový typ chatbotů jasné vysvětlení.

Podle něj se jedná o naprosto dokonalý nástroj, jenž člověku pomůže odhalit sama sebe. Jones dále dodal, že EVA AI umožňuje každému uživateli projevit své autentické já. Společnost údajně již zaznamenala případy, kdy uživatel pomocí chatbota s AI dokázal odhalit svou sexualitu a díky komunikaci s umělou inteligencí ji zvládnul přijmout.

To jsou samozřejmě přínosné příklady a je dobré, že umělá inteligence zvládne lidem pomoci i s těžkými osobními otázkami. Společnost EVA AI nicméně provedla průzkum, jehož se účastnilo 2 000 mužských respondentů a výsledky jsou skutečně alarmující. Provedený výzkum se zabýval otázkami spojené s navazováním vztahů s umělou inteligencí.

Rande s umělou inteligencí | foto: vice

Muži by klidně vyměnili své ženy za AI

Zmíněný průzkum se zaměřil na vztahy s umělou inteligencí a jestli by si muži dokázali představit, že navážou skutečný vztah s AI. Výsledky jsou velice zajímavé a 8 z 10 tázaných uvedlo, že by dokázali uvažovat o svatbě s AI přítelkyní. Až neuveřitelných 83 % můžu si navíc dokáže představit navázání citových vztahů s takovou formou přítelkyně.

Poměrně děsivý je i fakt, jenž se zaměřil na to, jak by respondenti AI přítelkyni formovali. Celých 78 % mužů uvedlo, že by uvažovali o vytvoření repliky své bývalé přítelkyně. Tři třetiny z tázaných osob by pomocí umělé inteligence vytvořili svou současnou partnerku a jen pozměnili pár vlastností.

Výsledky provedeného výzkumu jsou tedy poměrně zarážející a je až z podivem, kolik mužů si dokáže představit žít v plnohodnotném vztahu s AI přítelkyní. V současnosti nicméně není technologie na takové úrovni, která by umožnila vytvořit blízkou osobu s umělou inteligencí. Technologie jde ale stále kupředu a kdo ví, třeba se jednou skutečně dočkáme vztahových robotů.

Jak jste na tom vy? Dokážete si představit vztah s AI přítelkyní, která by mohla vypadat jako kdokoliv, kdo by vás napadl?