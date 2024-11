The Game Awards 2024: Herním Oscarům v rámci nominací kralují asijské tituly

Letos dominují nominacím asijské hry, kterých se tento rok vyrojilo opravdu velké množství a byly po čertech úspěšné. V rámci kategorie Hra roku je z šesti nominovaných titulů pouze jedna hra, která nepochází z Asie, a sice karetní počin Balatro. Zbytek her (Astro Bot, Black Myth: Wukong, Elden Ring Shadow of the Erdtree Final Fantasy VII Rebirth a Metaphor: ReFantazio) je z Asie.

Bohužel bez české stopy

Česká herní scéna je celosvětově velmi uznávaná a každý rok u nás vznikne a vyjde několik zajímavých počinů. Letos se ale bohužel do nominace žádný nedostal, ačkoliv by se určitě našla nějaká ryze česká hra, která by si alespoň nominaci zasloužila. Třeba budeme mít za rok větší štěstí, protože Kingdom Come: Deliverance II, by mohlo klidně v několika kategoriích zabojovat.

Kompletní seznam nominovaných her naleznete v tomto videu a z dalších kategorií stojí za zmínku například nejočekávanější hry roku 2025. Zde se dostaly do finální pětice očekávané hity jako Death Stranding 2: On the Beach, Monster Hunter Wilds a samozřejmě GTA 6. O tom, kdo vyhraje tuto konkrétní kategorii, asi není pochyb.