Past jménem Black Friday. Jak výhodně nakoupit a nenechat se napálit?

Falešné ceny

Mezi výrobci se při těchto slevových akcích velmi často rozmáhá jeden nehezký nešvar, a to umělé navýšení ceny následované jejím snížením na původní úroveň s hezkým odznáčkem „Sleva 50 %“ (nebo jakákoliv jiná sleva). Samozřejmě to není fér jednání, ale tak nějak se to bohužel pořád děje. Na to si dejte pozor a opět vám s tím pomůžou porovnávače a historie cen.

Obchodníci pak ve velkém vsázejí i na impulzivní nakupování a při tak velké slevové akci, jako je Black Friday, to platí dvojnásob. Vydejte se proto do útrob e-shopů s jasnou představou o tom, co vlastně chcete zakoupit. Pokud se do nakupování vrhnete bezhlavě s tím, že nakoupíte každou zlevněnou blbost, která vás praští do nosu, spláčete nad výdělkem.

Nezapomínejte na náklady navíc

To, že najdete nejlevnější produkt na trhu ještě neznamená, že ve finále nejlevnější opravdu bude. Prodejci často uměle navýší cenu zbytečně drahou dopravou nebo dalšími prvky, které do původní ceny promítnuty nejsou (například zabalení produktu). Co se tedy v e-shopu tváří jako nejlevnější kousek, může být po přechodu do pokladny naopak o jednotky či desítky procent dražší než jinde.

A vyvarujte se i nákupům v rámci nátlakových akcí, které lákají na omezenou nabídku. Když tedy narazíte na hlášky typu „Poslední kus“ nebo „Akce do půlnoci“, zkuste své štěstí raději jinde. Při nákupu si také ověřte skladové zásoby, protože není nic horšího než když nakoupíte něco výhodně a pak vám dorazí zpráva, že zboží není na centrálním skladě a počkáte si na něj třeba měsíc.

Black Friday jako v Americe je v nedohlednu

Český Black Friday má do tohoto originálního, amerického pořád velmi daleko. Zatímco tam probíhají výprodeje opravdu v pátek, konkrétněji první pátek po Dnu díkůvzdání (který připadá na dnešní den), u nás ho prodejci provozují prakticky celý listopad. Samozřejmě s mnohem menšími slevami, které často bohužel ani slevy být nemusí.

V Americe se jedná o naprosto unikátní a svým způsobem šílený den, kdy se v obchodech a všude okolo opravdu dveře netrhnou a za nákupy v akci vyráží obrovské davy lidí. A kdo by to snad v rámci Black Friday nestihl, ten může pokračovat ještě v pondělí, které dostalo označení Cyber Monday. I to už stihli čeští obchodníci okopírovat, ale o něm zase až někdy příště.