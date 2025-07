Carl Pei ukázal budoucnost Nothingu. Phone (3) přináší vše, co jsme chtěli

Nothing Phone (3) v ruce | foto: Roman Macháč

Nothing představil první skutečně vlajkovou loď. Phone (3) přináší nový design s Glyph Matrix, špičkový výkon, vylepšené fotoaparáty, dlouhou výdrž a potěší i cenou.

Nový vlajkový model od Nothingu

Britská společnost Nothing představila svou dlouho očekávanou novinku Phone (3), která je vůbec první vlajkou této značky. Navazuje na původní modely Phone (1) z roku 2022 a Phone (2), který vyšel o rok později. Vloni si dal Nothing se svou hlavní řadou pauzu, aby se nyní vrátil.

A to opravdu ve velkém stylu. Carl Pei nenechal u první vlajky své značky kámen na kameni a představil přístroj, který naznačuje novou éru Nothingu. Světelné rozhraní Glyph, tedy středobod všech telefonů tohoto výrobce, je pryč a nahrazuje ho nová, modernější verze Glyph Matrix.

Z LED trubic, které byly rozesety po celých zádech telefonu, se stala malá, kruhová oblast umístěná v pravém horním rohu telefonu. Ta je tvořena miniaturními diodami micro-LED a v podstatě tvoří jakýsi sekundární displej. S novým rozhraním pak přichází i nové funkce.

Carl Pei zmiňuje, že toto rozhraní pomůže uživatelům zkrátit čas u obrazovky a je navrženo tak, aby co nejvíce zefektivnilo způsob přijímání klíčových informací. Glyph Matrix zobrazí jen to, na čem záleží, kdy na tom záleží a vypadá rozhodně jako zajímavý doplněk.

Nothing Phone (3) | foto: Nothing

Nový styl komunikace

Při pohledu na záda telefonu budete díky rozhraní Glyph Matrix na první pohled vědět, co se děje bez toho, abyste museli nekonečně rolovat notifikacemi. Kromě toho tento systém také pobaví, formou jednoduchých her (Glyph Toys) a nabízí i další využití, než jen klasické notifikace.

Umí zobrazit digitální hodiny, stopky, stav baterie, či solární hodiny. K těmto funkcím se přistupuje přes dedikované tlačítko na zádech telefonu a Glyph Matrix umí zobrazit také pixelované avatary při příchodu zpráv pro jednotlivé kontakty. Vypadá to rozhodně na velmi zajímavý prvek.

Nothing Phone (3) se jinak může pochlubit částečně transparentním designem a velmi neotřele rozloženým fotoaparátem na zádech. Milovníci asymetrie budou v sedmém nebi, no pokud máte naopak rádi věci hezky uspořádané, vyloženě nadšeni asi nebudete.

Konstrukce vsází na hliníkový rámeček v kombinaci se sklem na zádech a vůbec poprvé v historii značky jsme se dočkali také pořádné odolnosti proti prachu i vodě. Nothing Phone (3) nabízí krytí dle normy IP68, čímž se vyrovnává ostatním vlajkám na trhu.

Výbava z nejvyšších pater

Na čelní straně modelu Phone (3) se nachází 6,67palcový AMOLED displej s 1,5K rozlišením, který se může pochlubit jasem až 4500 nitů. Nabízí LTPO technologii (1 – 120 Hz), pulzně-šířkovou modulaci o hodnotě 2160 Hz a frekvenci při dotyku 1000 Hz.

Za zmínku stojí i velmi tenký vnitřní rámeček s tloušťkou pouze 1,87 mm, díky čemuž zabírá displej 92,89 % přední části. O pohon této novinky se stará procesor Snapdragon 8s Gen 4, což sice není ryze vlajkový čipset, ale výkonu má na rozdávání a spokojeni budou i nároční uživatelé.

Operační paměť může mít kapacitu 12 nebo 16 GB RAM a k dispozici budou varianty s vnitřním úložištěm o velikosti 256 či 512 GB. Trojnásobný fotoaparát má rozlišení 50 + 50 + 50 Mpx a jedná se o sestavu hlavního, periskopického teleobjektivu a ultra-širokoúhlé jednotky.

Samozřejmostí je PDAF ostření, optická stabilizace a všechny tři fotoaparáty nabízí 4K videa při 60 fps. Fotoaparát byl navržen tak, aby byl co možná nejuniverzálnější na jeho vývoji se podíleli profesionální fotografové, takže očekáváme výsledky hodné zařazení do vlajkové kategorie.

Co se výdrže týče, tak v nitru modelu Phone (3) se nachází křemíkovo-uhlíková baterie s kapacitou 5150 mAh, což je nejvíce, co se kdy v telefonu této značky objevilo. Baterii doplňuje nabíjení o výkonu 65 W a bezdrátové nabíjení disponuje výkonem 15 W.

Nothing Phone (3) | foto: Nothing

Skvělá podpora a nášup AI

Nothing své nové vlajce slibuje pět velkých systémových updatů a sedm let bezpečnostních záplat, což je v rámci této značky nejlepší softwarová podpora. Pořádná porce umělé inteligence pochopitelně neschází a tu najdeme hlavně v prvku zvaném Essential Space.

Ten se aktivuje pomocí dedikovaného tlačítka a jedná se o jakýsi prostor pro ukládání vašich myšlenek, nápadů, poznámek, seznamů a podobných věcí, které poté AI uspořádá. Novým AI prvkem v rámci systému Nothing OS 3.5 je vyhledávání Essential Search.

Jedná se o univerzální vyhledávací nástroj, který se aktivuje přejetím prstem nahoru z domovské obrazovky. S jeho pomocí lze vyhledávat v kontaktech, fotografiích i souborech v rámci telefonu a k těmto výsledkům získáte okamžitý přístup.

Zajímavě pak vypadá i nová funkce Flip to Record, která se aktivuje dlouhým stiskem tlačítka Essential a otočením telefonu displejem dolů. Po jejím spuštění začne telefon přepisovat a shrnovat osobní rozhovory prostřednictvím Essential Space.

Nothing Phone (3) v barevných variantách | foto: Nothing

Cena a dostupnost

Nothing Phone (3) vstoupí do tradičního prodeje 15. července 2025, nicméně předprodej startuje již 4. července 2025. K dispozici budou dvě barevné verze (černá a bílá) a dvě paměťové konfigurace – 12 + 256 GB a 16 + 512 GB, přičemž tato novinka pochopitelně míří i na český trh.

Nothing Phone (3) s pamětí 12 + 256 GB – 21 599 korun

Nothing Phone (3) s pamětí 16 + 512 GB – 23 999 korun

Jaké jsou první dojmy redakce Mobilizujeme.cz?

Velké premiéry novinky Nothing Phone (3) v Londýně jsme měli možnost se zúčastnit a můžeme se tak s vámi podělit o rychlé první dojmy z vystaveného přístroje, který jsme si mohli na pár minut takříkajíc „osahat“. Carl Pei slíbil, že Phone (3) bude první pořádnou vlajkou značky a co slíbil, to také splnil.

V ruce tato novinka rozhodně jako vlajka působí, zpracování je opravdu špičkové a použité materiály prémiové. Telefon pak na první pohled zaujme i tenoučkým vnitřním rámečkem displeje a jeho kvality jsou patrné na první pohled. Produkuje krásné, syté barvy a nabízí i vysokou porci jasu.

Nejvýraznějším prvkem novinky je částečně transparentní design zad s asymetricky uloženým fotoaparátem. Ten je opravdu dominantní a není umístěný v žádné platformě, takže jsou jeho moduly do telefonu vloženy jednotlivě. To znamená, že ze zad výrazně vystupují a hrozí, že se okolo nich budou usazovat nečistoty, nebo že se budou zadrhávat při vytahování z kapsy.

Nothing Phone (3) v ruce | foto: Roman Macháč

Rozhraní Glyph Matrix se povedlo

Mezi dvěma vedle sebe uloženými objektivy se pak nachází červená LEDka, které se rozsvítí v momentě, když začnete natáčet. Dalším signifikantním prvkem této novinky je rozhraní Glyph Matrix, kterým Nothing nahrazuje dříve používané světelné rozhraní Glyph. Změna je to rozhodně k lepšímu.

Malý, kruhový displej složený z miniaturních diod je umístěný v pravém horním rohu a jedná se vskutku unikátní prvek, který rozhodně zaujme na první pohled. Má notifikační účely, ale nabízí i doprovodné funkce, jako například různé hry a pomocníky v podobě třeba stopek.

Toto rozhraní se ovládá pomocí dedikovaného tlačítka umístěného na pravé straně zad a mohli jsme si vyzkoušet hru „flaška“, kdy se při dlouhém podržení tlačítka na displeji roztočí malá animovaná flaška. Toto rozhraní je rozhodně povedený počin, který Nothing Phone (3) výrazně odlišuje od konkurence.

Zdroj: autorský text / Mobilizujeme.cz