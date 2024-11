Některým hráčům bude nové GTA 6 zapovězeno. Toto je hlavní důvod

Vyjde GTA 6 i na PC?

Faktem je, že slavné studio Rockstar má k počítačům jako herní platformě velmi ambivalentní vztah. A to i přesto, že na počítačích vlastně začínalo. Hráči s Windows jsou zkrátka v současné době studiem Rockstar stavěni spíše na druhou kolej a není moc velká šance, že by se to s vydáním Grand Theft Auto 6 změnilo. I na PC se této hry určitě dočkáme, ale kdy?

To je dobrá otázka. Prodleva mezi původním vydáním a následným vydáním na PC se u her od Rockstaru liší a například u prvního Red Dead Redemption tato prodleva čítala neuvěřitelných 14 let. Ne, na GTA 6 pro počítače určitě tak dlouho čekat nebudeme, ale rozhodně můžou PC hráči počítat s tím, že verze pro jejich stroje nevyjde v roce 2025 tak, jako na PS5 / Xbox.