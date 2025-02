Lidl prodává příslušenství k telefonu, které potřebuje každý. Stojí jen 99 korun

Lidl výrazně zlevnil příslušenství pro mobily. Nabíječka s USB-C a výkonem 20 W se hodí každému, protože do balení už výrobci tuhle věc přestali dávat.

Levná nabíječka, která se hodí každému

Ještě před pár lety byla naprostá samozřejmost to, že když jste si pořídili nový telefon, v prodejním balení jste našli nabíječku. Jenže tenhle trend je nenávratně pryč a většina výrobců ani k těm nejdražším modelům zkrátka nabíječky nepřibalí, což je rozhodně škoda. Ale pro firmy jsou to další náklady navíc a obhajují to ekologickým přínosem.

Pokud tedy potřebujete nějakou levnou a slušnou nabíječku pro mobily a další elektroniku, mám pro vás jeden skvělý tip. Vyhnete se zbytečným útratám v podobě drahé nabíječky za vyšší stovky korun. Na e-shopu Lidlu jsem objevil jednu, která stojí pár korun a přitom plně dostačuje většině lidí. Jedná se o nabíječku značky Xlayer s výkonem 20 W a podporou technologie Power Delivery, takže pomocí ní bez problému nabijete jak iPhone, tak i telefon s Androidem.

Užitečné také je, že má nabíječka ochranu proti zkratu, proto nehrozí, že v případě bouřky a následného výpadku proudu přijdete o celý telefon kvůli zkratu, ale odnese to pouze adaptér, který je snadno nahraditelný. Nabíječka má navíc USB-C vstup, stačí jen připojit nabíjecí kabel, který výrobci telefonu zatím k telefonu dávají, a nemusíte nic řešit.

Nabíjecí adaptér z Lidlu za parádní cenu | foto: Lidl

Není pro zastánce super rychlého nabíjení

Aktuálně se na našem trhu prodává poměrně hodně telefonů s podporou rychlého nabíjení, které může mít výkon klidně přes 60 W, jenže se jedná ryze o telefony čínských výrobců, které rozhodně nejsou ty nejoblíbenější. Nejvíce rozšířené jsou telefony Samsung a Apple a obě tyto značky podporují pouze pomalejší nabíjení, bez problémů si tedy vystačíte i s méně výkonným adaptérem.

Pokud hledáte opravdu hodně levnou nabíječku a nepotřebujete super výkonný adaptér, tahle z Lidlu bohatě stačí drtivé většině. Navíc pomalejší nabíjení produkuje méně tepla, takže baterie telefonu tolik netrpí. Tím pádem má pak delší životnost.

Další využití adaptéru, které mě napadlo a které se vám může hodit, je to, že může dobře posloužit i jako napájení domácí chytré bezpečnostní kamery, ke kterým také často výrobci nepřibalují nabíječky. Pokud máte doma hodně bezpečnostních kamer a málo adaptérů, můžete touto nabíječkou z Lidlu dost ušetřit.

Cena a dostupnost

Aktuálně pořídíte nabíječku Xlayer na e-shopu Lidl.cz za skvělou cenu jen 99,90 korun (po aktuální slevě ve výši 41 %), rozhodně se tedy jedná o jeden z cenově nejdostupnějších adaptérů na českém trhu. Sice si můžete objednat nějaký levnější z Temu nebo Aliexpressu, ale nebudete mít jistotu kvality ani žádnou záruku.