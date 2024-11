Lidl nakopl Black Friday slevy! 7 technologických trháků je teď za hubičku

Slevové akce v rámci Black Friday běží na našem trhu takřka po celý listopad a s jeho koncem vrcholí. Výprodejové akce nabízí snad každý prodejce a prodeje v těchto dnech jsou opravdu rekordní. Svůj Black Friday (kromě O2 nebo třeba Datartu ) pořádá i Lidl a my vám přinášíme seznam sedmi nejlepších technologických kravinek, které u tohoto populárního prodejce seženete se slevou.

Za necelých šest stovek seženete v Lidlu i tuto skvělou lampu, kterou je možné připojit do chytré domácnosti. Funguje na bezdrátové technologii Zigbee 3.0, nabízí velmi moderní design, ovládání pomocí hlasu a 16 milionů barev.

Sada žárovek pro chytrou domácnost

Aktuální cena 699 Kč (sleva 58 %)

Tato sada žárovek je ideálním vstupem do světa chytré domácnosti. Funguje přes technologii Zigbee 3.0, takže je možné je přes aplikaci zapnout, vypnout, upravit jejich jas nebo teplotu světla. Za necelých 700 korun dostanete tři žárovky, bezdrátovou jednotku i dálkový ovladač.

Duální nabíječka za pár korun

Aktuální cena 449 Kč (sleva 50 %)

Duální bezdrátové nabíječky patří mezi nejpraktičtější doplňky a model z Lidlu je opravdu výbornou koupí. Nabízí výkon až 30 W, velmi elegantní design a tenkou konstrukci. Nabíječka je postavena na standardu Qi, takže s ní nabijete prakticky všechny telefony vybavené bezdrátovým nabíjením.

Dopřejte si koupel v doprovodu hudby

Aktuální cena 169 Kč (sleva 39 %)

Dopřát si pořádnou koupel je jedna z nejpříjemnějších věcí vůbec. Doplnit ji o nějakou příjemnou hudbu je pak hezký bonusem a právě to vám umožní tento reproduktor do koupelny. Jeho hlavní devízou je samozřejmě odolnost proti vodě, a to dle normy IPX6 a potěší i výdrží čítající až 6,5 hodiny.

Elegantní sluchátka s bezdrátovým nabíjením

Aktuální cena 399 Kč (sleva 42 %)

Za zmínku v rámci akce Black Friday v Lidlu stojí i tato elegantní bezdrátová sluchátka, která se pyšní několika zajímavostmi. Jednou z nich je možnost bezdrátového nabíjení pouzdra, což se v těchto cenových relacích moc nevidí. Sluchátka mají i mikrofon a na jedno nabití vydrží až 3 hodiny.

Futuristický Bluetooth reproduktor

Aktuální cena 549 Kč (sleva 31 %)

Náš výběr zakončíme tímto Bluetooth reproduktorem, který potěší svým futuristickým designem v kombinaci s LED osvětlením. Mezi jeho další přednosti patří výdrž na jedno nabití čítající až 4 hodiny či možnost i drátového připojení přes 3,5mm audio konektor.

