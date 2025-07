IKEA vyprodává bezdrátovou nabíječku. Vypadá krásně a je skoro zadarmo

Máme pro vás tip na povedenou bezdrátovou nabíječku. IKEA nabízí podložku NORDMÄRKE v bílo-korkovém designu skoro za poloviční cenu. Ale pospěšte si.

Využijte obří slevové akce!

IKEA už dávno neprodává jen nábytek a s ním spřízněné věci. Nabízí i všemožné doplňky k elektronice, pochopitelně včetně příslušenství k telefonům. Mezi ty nejpopulárnější pak patří nabíječky a jednu z nich aktuálně nabízí IKEA v akci s výraznou slevou.

Jedná se o bezdrátovou nabíjecí podložku NORDMÄRKE, která potěší jak stylovým designem, tak různými možnostmi instalace. Co se vzhledu týče, tak tomu dominuje základna vyrobená z korku, což určitě ocení všichni milovníci přírodních materiálů.

Průměr základny je 85 mm, její výška čítá 20 mm a spolu s nabíječkou dostanete také kabel. Ten má délku 1,90 metru, takže solidní dosah od sítě je zaručen a samotná nabíjecí podložka obsahuje gumový terčík, to aby při nabíjení držel telefon dobře na svém místě.

Bezdrátová nabíječka NORDMÄRKE | foto: IKEA

Čtěte také: IKEA vyprodává šikovný držák na mobil. Je ekologický a stojí jen 29 Kč

Na stole, nebo přímo v něm?

Jednou z hlavních předností této nabíječky jsou dva styly jejího použití. Můžete ji mít položenou normálně na stole, takže bude trčet do prostoru, nebo ji nainstalovat přímo do stolu. K tomu ale budete potřebovat stůl s otvorem, nebo si v něm ten otvor vytvořit.

Pro tyto potřeby bude nutné vytvořit do stolu díru o průměru 56 mm, do které se vsadí korková základna tak, aby byla horní nabíjecí podložka zarovnána s plochou stolu. Co se týče samotného nabíjení, tak nabíječka podporuje tradiční standard Qi.

To znamená, že je kompatibilní s většinou telefonů a nabíječka obslouží telefon i v případě, že je v ochranném krytu. Maximální tloušťka krytu, přes které nabíjení projde, čítá 3 mm a zmínit bychom měli i nabíjecí výkon o hodnotě 5 W.

Cena a dostupnost

Pokud vás stylová bezdrátová nabíječka NORDMÄRKE zaujala, s jejím nákupem neotálejte, protože zásoby se tenčí. Seženete ji na webu IKEA, a to za akční cenu 299 korun. Její původní cena byla 499 korun, takže nabídka je to opravdu velmi výhodná.