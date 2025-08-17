Apple Watch se změní k nepoznání. Je tohle revoluce, na kterou všichni čekají?

Apple Watch Series 12 dorazí v roce 2026 s novým designem, tenčím tělem a vylepšenými senzory pro sledování zdraví. Letos velké změny nečekejte.
Apple Watch přinesou svěží design
Společnost Apple již řadu let produkuje chytré hodinky, přičemž letos v září dorazí už Apple Watch Series 11. Od první generace přitom značka drží jasný designový jazyk, jenž prochází spíše mírnými evolucemi.
Příští rok, kdy dorazí Apple Watch Series 12, by ale mohl být naprosto jiný. Podle uniklých zpráv Apple výrazně změní vnější design hodinek. Firma dokonce hodlá zasáhnout i do vnitřního uspořádání a ve spodní části pod sklem údajně nalezneme hned osm senzorů umístěné do kruhu.
Prototyp s tímto rozmístěním senzorů se objevil již minulý rok, avšak u modelu Apple Watch Series 10 se tato změna neodehrála a neočekává se, že by to letos mělo být jiné.
Nové rozmístění senzorů přinese Applu lepší statistiky o zdraví. Mluví se také o nové funkci, která by mohla detekovat zvýšený tlak. O této možnosti se ovšem hovoří již nějakou dobu a Apple zatím novou funkci nepředstavil.
Kalifornský výrobce údajně zápolí s nízkou kvalitou a ani letos zřejmě detekce vysokého tlaku nedorazí. Zpět ale ke změnám designu. Uniklé zprávy naznačují, že nový design dorazí pouze pro jeden model v roce 2026.
Ihned se tudíž nabízí Apple Watch Series 12. Je ale možné, že nový design si Apple ponechá pro model Watch Ultra 4. Zatím bohužel nevíme, jak by měly designové změny vypadat. Vsadí Apple například na kruhový displej?
Tenké tělo a nový magnetický pásek
Již minulý rok se hovořilo o tom, že v rámci nového designu budou hodinky Apple Watch výrazně užší. Tehdy představený model Watch Series 10 pak je skutečně nejtenčím modelem společnosti. Apple chce ale příští rok v tomto ohledu zajít ještě dál.
Mluvilo se taktéž o novém magnetickém řemínku. Ani ten ale Apple nakonec loni nepředstavil a jak se zdá, ani letos tomu tak nebude a tuto novinku si Apple schovává zřejmě až pro příští rok.
Prozatím to vypadá, že letošní Apple Watch Series 11 budou opět jen evolučním krokem, zatímco velké změny si výrobce ponechá na rok 2026.