Logo Mobilizujeme.cz

Apple Watch se změní k nepoznání. Je tohle revoluce, na kterou všichni čekají?

Tomáš Rajnoch
Apple Watch Series 10 | foto: Luboš Srb
Apple Watch Series 10 | foto: Luboš Srb

Apple Watch Series 12 dorazí v roce 2026 s novým designem, tenčím tělem a vylepšenými senzory pro sledování zdraví. Letos velké změny nečekejte.

Apple Watch přinesou svěží design

Společnost Apple již řadu let produkuje chytré hodinky, přičemž letos v září dorazí už Apple Watch Series 11. Od první generace přitom značka drží jasný designový jazyk, jenž prochází spíše mírnými evolucemi.

Samsung Galaxy Z Fold 7Samsung Galaxy Z Fold 7

Příští rok, kdy dorazí Apple Watch Series 12, by ale mohl být naprosto jiný. Podle uniklých zpráv Apple výrazně změní vnější design hodinek. Firma dokonce hodlá zasáhnout i do vnitřního uspořádání a ve spodní části pod sklem údajně nalezneme hned osm senzorů umístěné do kruhu.

Prototyp s tímto rozmístěním senzorů se objevil již minulý rok, avšak u modelu Apple Watch Series 10 se tato změna neodehrála a neočekává se, že by to letos mělo být jiné.

Apple Watch Series 10 | foto: Apple
Apple Watch Series 10 | foto: Apple

Čtěte také: Chytré hodinky z Lidlu umí snad vše, stojí přitom jen pár korun

Jak budou Apple Watch Series 12 vypadat?

Nové rozmístění senzorů přinese Applu lepší statistiky o zdraví. Mluví se také o nové funkci, která by mohla detekovat zvýšený tlak. O této možnosti se ovšem hovoří již nějakou dobu a Apple zatím novou funkci nepředstavil.

Kalifornský výrobce údajně zápolí s nízkou kvalitou a ani letos zřejmě detekce vysokého tlaku nedorazí. Zpět ale ke změnám designu. Uniklé zprávy naznačují, že nový design dorazí pouze pro jeden model v roce 2026.

Ihned se tudíž nabízí Apple Watch Series 12. Je ale možné, že nový design si Apple ponechá pro model Watch Ultra 4. Zatím bohužel nevíme, jak by měly designové změny vypadat. Vsadí Apple například na kruhový displej?

Tenké tělo a nový magnetický pásek

Již minulý rok se hovořilo o tom, že v rámci nového designu budou hodinky Apple Watch výrazně užší. Tehdy představený model Watch Series 10 pak je skutečně nejtenčím modelem společnosti. Apple chce ale příští rok v tomto ohledu zajít ještě dál.

Mluvilo se taktéž o novém magnetickém řemínku. Ani ten ale Apple nakonec loni nepředstavil a jak se zdá, ani letos tomu tak nebude a tuto novinku si Apple schovává zřejmě až pro příští rok.

Prozatím to vypadá, že letošní Apple Watch Series 11 budou opět jen evolučním krokem, zatímco velké změny si výrobce ponechá na rok 2026.

Zdroj: Digi Times

Autor článku

Tomáš Rajnoch - Redaktor

Tomáš se zajímá o technologie všeho druhu. Píše seriály o novinkách z Netflixu a dalších streamovacích služeb. Pracuje v elektrotechnice, ve volném čase rád cestuje a fandí fotbalu.

Komentáře

Samsung Galaxy Watch 8Samsung Galaxy Watch 8

Nejnovější články

Známe první specifikace Samsung Galaxy S26 Pro. Jaký dostane displej a baterii?
Ondřej Koníček

Známe první specifikace Samsung Galaxy S26 Pro. Jaký dostane displej a baterii?

Chytré hodinky z Lidlu umí snad vše, stojí přitom jen pár korun
Ondřej Koníček

Chytré hodinky z Lidlu umí snad vše, stojí přitom jen pár korun

Disney+ vydává novinky: Animovaný Spidey, thriller Eenie Meanie a další (3. díl)
Tomáš Rajnoch

Disney+ vydává novinky: Animovaný Spidey, thriller Eenie Meanie a další (3. díl)

Padl cenový rekord: Samsung Galaxy Watch Ultra pořídíte již za 9 990 Kč
PR článek

Padl cenový rekord: Samsung Galaxy Watch Ultra pořídíte již za 9 990 Kč

O2 vymyslelo neomezený tarif zdarma „pro všechny“. Jenže je to celé trochu jinak
Luboš Srb

O2 vymyslelo neomezený tarif zdarma „pro všechny“. Jenže je to celé trochu jinak

Skončí Intel v rukou americké vlády? Trump říká, že chce firmu odkoupit
Ondřej Koníček

Skončí Intel v rukou americké vlády? Trump říká, že chce firmu odkoupit

Google nově chrání uživatele Androidů před hambatým obsahem ve zprávách
Pavel Škopek

Google nově chrání uživatele Androidů před hambatým obsahem ve zprávách

Na co kouknout o víkendu? Na streamu vyšel megafilm s hvězdným obsazením
Tomáš Rajnoch

Na co kouknout o víkendu? Na streamu vyšel megafilm s hvězdným obsazením

Tohle nastavení si okamžitě zkontrolujte v aplikaci WhatsApp. Jde o bezpečnost
Ondřej Koníček

Tohle nastavení si okamžitě zkontrolujte v aplikaci WhatsApp. Jde o bezpečnost