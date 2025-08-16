Chytré hodinky z Lidlu umí snad vše, stojí přitom jen pár korun

Lidl má v nabídce chytré hodinky vlastní výroby, čímž stlačil cenu na minimum. Vypadají moderně, jsou odolné a mají snad všechny zdravotní funkce.
Chytré hodinky za dostupnou cenu
Sháníte chytré hodinky s dobrou výbavou, ale nechcete za ně platit majlant? Dáme vám na jedny tip. Ke koupi doporučíme chytré hodinky z Lidl-shopu od jeho značky Crivit. Ty na první pohled zaujmou povedeným designem, nicméně nabízí také velmi dobrou výbavu.
Designu dominuje tradiční, kruhové pouzdro s robustně působícím orámováním a na pravé straně hodinek se nachází dvojice funkčních tlačítek. Hodinky působí bytelně a samozřejmě jsou odolné, a to dle krytí IP68, takže je nerozhodní nenadálá sprcha, déšť, ani prašné prostředí.
Kulatý displej má úhlopříčku 1,43 palce a jedná se AMOLED panel, takže si můžete být jistí, že čitelnost bude bezproblémová i na přímém slunečním světle. Hodinky disponují rozměry 52,8 × 50,1 × 15 mm a hmotnost se zastavila na hodnotě 48,7 gramu (bez baterie).
I když se jedná o vcelku dostupné hodinky, nabízí komplexní monitorovací schopnosti a zvládnou všechno, co si od chytrých hodinek může uživatel přát. Umí měřit okysličení krve, mají optický senzor srdečního tepu, dále výškoměr, barometr, kompas a monitorují spánek.
Díky vestavěnému mikrofonu a reproduktoru je přes ně možné prostřednictvím připojeného telefonu volat a lze na ně také přijímat zprávy, či záznamy z kalendáře. V jejich výbavě pak neschází hlasoví asistenti (Google a Siri) a pochopitelně ani spousta sportovních režimů.
Hodinky Crivit fungují s iPhony (je třeba mít iOS 12 a vyšší) a samozřejmě i na telefonech s Androidem (minimální verze Android 8). S telefonem komunikují přes Bluetooth a jsou vybaveny GPS modulem, takže lokalizace například při běhání bude velmi přesná.
Cena a dostupnost
Tyto chytré hodinky seženete v Lidl-shopu a vyjdou vás na sympatických 1 499 korun, takže se můžou pochlubit opravdu výborným poměrem cena / výkon. K dispozici jsou v černé barvě, se silikonovým řemínkem a za zmínku stojí i to, že k nim dostanete dopravu zdarma.