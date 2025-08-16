Logo Mobilizujeme.cz

Chytré hodinky z Lidlu umí snad vše, stojí přitom jen pár korun

Ondřej Koníček
Chytré hodinky Crivit | foto: Lidl
Chytré hodinky Crivit | foto: Lidl

Lidl má v nabídce chytré hodinky vlastní výroby, čímž stlačil cenu na minimum. Vypadají moderně, jsou odolné a mají snad všechny zdravotní funkce.

Chytré hodinky za dostupnou cenu

Sháníte chytré hodinky s dobrou výbavou, ale nechcete za ně platit majlant? Dáme vám na jedny tip. Ke koupi doporučíme chytré hodinky z Lidl-shopu od jeho značky Crivit. Ty na první pohled zaujmou povedeným designem, nicméně nabízí také velmi dobrou výbavu.

Designu dominuje tradiční, kruhové pouzdro s robustně působícím orámováním a na pravé straně hodinek se nachází dvojice funkčních tlačítek. Hodinky působí bytelně a samozřejmě jsou odolné, a to dle krytí IP68, takže je nerozhodní nenadálá sprcha, déšť, ani prašné prostředí.

Kulatý displej má úhlopříčku 1,43 palce a jedná se AMOLED panel, takže si můžete být jistí, že čitelnost bude bezproblémová i na přímém slunečním světle. Hodinky disponují rozměry 52,8 × 50,1 × 15 mm a hmotnost se zastavila na hodnotě 48,7 gramu (bez baterie).

Chytré hodinky z Lidlu spárujete s mobilem (Android / iOS) | foto: Lidl
Chytré hodinky z Lidlu spárujete s mobilem (Android / iOS) | foto: Lidl

Překvapivě schopné a dobře vybavené

I když se jedná o vcelku dostupné hodinky, nabízí komplexní monitorovací schopnosti a zvládnou všechno, co si od chytrých hodinek může uživatel přát. Umí měřit okysličení krve, mají optický senzor srdečního tepu, dále výškoměr, barometr, kompas a monitorují spánek.

Díky vestavěnému mikrofonu a reproduktoru je přes ně možné prostřednictvím připojeného telefonu volat a lze na ně také přijímat zprávy, či záznamy z kalendáře. V jejich výbavě pak neschází hlasoví asistenti (Google a Siri) a pochopitelně ani spousta sportovních režimů.

Hodinky Crivit fungují s iPhony (je třeba mít iOS 12 a vyšší) a samozřejmě i na telefonech s Androidem (minimální verze Android 8). S telefonem komunikují přes Bluetooth a jsou vybaveny GPS modulem, takže lokalizace například při běhání bude velmi přesná.

Cena a dostupnost

Tyto chytré hodinky seženete v Lidl-shopu a vyjdou vás na sympatických 1 499 korun, takže se můžou pochlubit opravdu výborným poměrem cena / výkon. K dispozici jsou v černé barvě, se silikonovým řemínkem a za zmínku stojí i to, že k nim dostanete dopravu zdarma.

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

Komentáře

