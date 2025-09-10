Logo Mobilizujeme.cz

iPhone Air v Česku koupíte jedině s eSIM, iPhony 17 mají eSIM + nanoSIM

Ondřej Koníček
iPhone Air v ruce | foto: Apple
iPhone Air v ruce | foto: Apple

Spekulovalo se, že Apple u nových iPhonů 17 nabídne jen eSIM a vykašle se na fyzický slot na SIM. Stalo se tak jen ve 12 zemích, Česko mezi nimi není.

Apple přechází na eSIM

Technologie eSIM, tedy virtuální SIM karta, je na vzestupu a dnes ji podporuje již většina moderních telefonů. Výrobci často nabízí kombinaci SIM + eSIM, což znamená, že do telefonu je možné dát jednu fyzickou SIMku a nahrát jednu či více virtuálních karet.

Samsung Galaxy Z Fold 7Samsung Galaxy Z Fold 7

Apple ale udělal v roce 2022 velmi razantní krok, a to když začal v Americe prodávat iPhony 14 zcela bez fyzického SIM slotu, jen s podporou eSIM. Tak učinil také s řadami iPhone 15, iPhone 16 a samozřejmě i s nejnovějšími iPhony 17. V USA jsou zkrátka iPhony zcela bez SIM slotu.

Spekulovalo se o tom, že Apple tento prvek s novou generací svých telefonů rozšíří i dále do světa. A opravdu se tak stalo, nicméně výhradně eSIM modely jsou dostupné jen na vybraných několika trzích. Pojďme se tedy podívat, které to jsou.

eSIM karta zabudovaná do telefonu | foto: T-Mobile
eSIM karta zabudovaná do telefonu | foto: T-Mobile

Které iPhony jsou dostupné jen s eSIM a kde?

Apple opravdu rozšířil iPhony 17 s podporou pouze eSIM, tedy bez fyzického SIM slotu, do světa. Nedostalo se ale na všechny trhy a tyto verze jsou dostupné jen ve vybraných zemích. Česko mezi nimi není. Bohudík, nebo bohužel? To už je na každém z nás.

Země, kde jsou prodávané iPhony 17 bez fyzického SIM slotu

  • Bahrajn
  • Kanada
  • Guam
  • Japonsko
  • Kuvajt
  • Mexiko
  • Omán
  • Katar
  • Saúdská Arábie
  • Spojené arabské emiráty
  • USA
  • Panenské ostrovy

Jeden z modelů je ale prostý fyzického SIM slotu všude po světě, včetně Česka. Je jím ultratenký model iPhone Air, kde byla eliminace tohoto prvku kvůli vnitřnímu prostoru nezbytná. Mějte tedy na paměti, že pokud si chcete koupit nový iPhone Air, tradiční SIM kartu do něj nedostanete.

Nejtenčí iPhone všech dob zaujme

iPhone Air je opravdu velmi zajímavý kousek, a je to nejenom nejtenčí iPhone všech dob, ale také nejtenčí mobil letošního roku. Jeho šasi je tenké jen 5,6 mm, váží pouhých 165 gramů a může se pochlubit titanovou konstrukcí. Na českém trhu se prodává za cenu od 29 990 Kč.

Nový iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max pořídíte u Mobil Pohotovosti »

Zdroj: MacRumors

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

Komentáře

Samsung Galaxy Watch 8Samsung Galaxy Watch 8

Nejnovější články

Apple se překonal. Za šňůrku s krytem na iPhone 17 dáte přes 3 tisíce
Luboš Srb

Apple se překonal. Za šňůrku s krytem na iPhone 17 dáte přes 3 tisíce

Apple Watch SE 3 nestojí ani 6 tisíc, poprvé mají Always-on a další novinky
Ondřej Koníček

Apple Watch SE 3 nestojí ani 6 tisíc, poprvé mají Always-on a další novinky

AirPods Pro 3 mají nejlepší ANC na světě a poprvé snímají tepovou frekvenci
Ondřej Koníček

AirPods Pro 3 mají nejlepší ANC na světě a poprvé snímají tepovou frekvenci

Apple Watch vám nově změří krevní tlak. Dočkají se i majitelé starších modelů
Pavel Škopek

Apple Watch vám nově změří krevní tlak. Dočkají se i majitelé starších modelů

iPhone 17 Pro je dělo. Má odolnější tělo, snový fotoaparát a cenu od 33 tisíc
Luboš Srb

iPhone 17 Pro je dělo. Má odolnější tělo, snový fotoaparát a cenu od 33 tisíc

Apple Watch Ultra 3 mají větší displej, vojenskou normu, či satelitní připojení
Tomáš Rajnoch

Apple Watch Ultra 3 mají větší displej, vojenskou normu, či satelitní připojení

Apple Watch Series 11 měří krevní tlak, hodnotí spánek a jsou mnohem odolnější
Tomáš Rajnoch

Apple Watch Series 11 měří krevní tlak, hodnotí spánek a jsou mnohem odolnější

iPhone Air za 30 tisíc? Zbytečně drahý mobil, po kterém nejspíš budete toužit
Roman Macháč

iPhone Air za 30 tisíc? Zbytečně drahý mobil, po kterém nejspíš budete toužit

iOS 26 vyjde 15. září a na těchto 26 iPhonů půjde stáhnout + návod jak na to
Luboš Srb

iOS 26 vyjde 15. září a na těchto 26 iPhonů půjde stáhnout + návod jak na to