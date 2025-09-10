iPhone Air v Česku koupíte jedině s eSIM, iPhony 17 mají eSIM + nanoSIM

Spekulovalo se, že Apple u nových iPhonů 17 nabídne jen eSIM a vykašle se na fyzický slot na SIM. Stalo se tak jen ve 12 zemích, Česko mezi nimi není.
Apple přechází na eSIM
Technologie eSIM, tedy virtuální SIM karta, je na vzestupu a dnes ji podporuje již většina moderních telefonů. Výrobci často nabízí kombinaci SIM + eSIM, což znamená, že do telefonu je možné dát jednu fyzickou SIMku a nahrát jednu či více virtuálních karet.
Apple ale udělal v roce 2022 velmi razantní krok, a to když začal v Americe prodávat iPhony 14 zcela bez fyzického SIM slotu, jen s podporou eSIM. Tak učinil také s řadami iPhone 15, iPhone 16 a samozřejmě i s nejnovějšími iPhony 17. V USA jsou zkrátka iPhony zcela bez SIM slotu.
Spekulovalo se o tom, že Apple tento prvek s novou generací svých telefonů rozšíří i dále do světa. A opravdu se tak stalo, nicméně výhradně eSIM modely jsou dostupné jen na vybraných několika trzích. Pojďme se tedy podívat, které to jsou.
Které iPhony jsou dostupné jen s eSIM a kde?
Apple opravdu rozšířil iPhony 17 s podporou pouze eSIM, tedy bez fyzického SIM slotu, do světa. Nedostalo se ale na všechny trhy a tyto verze jsou dostupné jen ve vybraných zemích. Česko mezi nimi není. Bohudík, nebo bohužel? To už je na každém z nás.
Země, kde jsou prodávané iPhony 17 bez fyzického SIM slotu
Bahrajn
Kanada
Guam
Japonsko
Kuvajt
Mexiko
Omán
Katar
Saúdská Arábie
Spojené arabské emiráty
USA
Panenské ostrovy
Jeden z modelů je ale prostý fyzického SIM slotu všude po světě, včetně Česka. Je jím ultratenký model iPhone Air, kde byla eliminace tohoto prvku kvůli vnitřnímu prostoru nezbytná. Mějte tedy na paměti, že pokud si chcete koupit nový iPhone Air, tradiční SIM kartu do něj nedostanete.
Nejtenčí iPhone všech dob zaujme
iPhone Air je opravdu velmi zajímavý kousek, a je to nejenom nejtenčí iPhone všech dob, ale také nejtenčí mobil letošního roku. Jeho šasi je tenké jen 5,6 mm, váží pouhých 165 gramů a může se pochlubit titanovou konstrukcí. Na českém trhu se prodává za cenu od 29 990 Kč.