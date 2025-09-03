Ceny iPhonů 17 potěší. Zdražovat se nebude, přinášíme úplný přehled cen

Apple už brzy odhalí novou řadu iPhone 17. Ceny zůstanou stejné od 23 990 Kč, novinkou bude tenký iPhone 17 Air za zhruba 29 tisíc.
Apple by letos mohl potěšit
Nové iPhony 17 jsou již doslova za rohem a od jejich premiéry nás dělí necelý týden. Dočkáme se tradičního modelu iPhone 17, které doplní dvojice vlajek Pro a Pro Max. Větší varianta Plus skončí a nahradí ji ultra-tenký model v iPhone 17 Air, který je z celé čtveřice tím nejočekávanějším.
Stejně jako každý rok, i letos se Apple potýká s obrovskými úniky a o těchto telefonech víme již takřka vše. A stejně jako pokaždé se i s novou generací stávají častým terčem spekulací ceny. Zdraží Apple své nové iPhony? Nebo zůstanou ceny jako vloni, či snad budou dokonce nižší?
Ohledně cen k nám prozatím proudily spíše smíšené informace, nicméně nejnovější zprávy se nesou ve velmi pozitivním duchu. Ceny se s největší pravděpodobností navyšovat nebudou, nebo jen tak, že to bude dávat smysl a jako zdražení to vlastně ani brát nebudeme.
Jaké budou ceny iPhonů 17?
Cena základního modelu iPhone 17 by měla zůstat stejná, jako u aktuálního iPhonu 16 a to znamená, že si za něj bude Apple účtovat 799 dolarů (u nás 23 990 korun). U vlajkového iPhonu 17 Pro se ale navýšení ceny již předpokládá, ale to bude vyváženo vyšší pamětí.
Základní verze s vnitřním úložištěm o velikosti 128 GB zmizí a novým základem, který bude o 100 dolarů dražší, se stane model s pamětí 256 GB. To by znamenalo cenu 1 099 dolarů, respektive 32 990 korun v Česku, což je stejně, jako u iPhonu 16 Pro s pamětí 256 GB.
Vrcholný iPhone 17 Pro Max by měl startovat na stejné částce, jako v případě iPhonu 16 Pro Max, a to znamená 1 199 dolarů / 35 990 korun v Česku. U těchto tří modelů se tedy žádné zdražení nekoná a vyšší cena u kompaktního iPhonu 17 Pro odpovídá vyšší nabízené paměti.
Kolik bude stát iPhone 17 Air?
Ceník základního modelu a dvojice vlajek Pro a Pro Max je tedy víceméně jasný. Několik otazníků se ale vznáší na tenkým modelem iPhone 17 Air. Ten nahrazuje iPhone 16 Plus, ale nedá se moc předpokládat, že by si za něj Apple účtoval stejnou cenu.
Aktuální iPhone 16 Plus se prodává od 899 dolarů / 26 990 korun v Česku a v případě modelu Air se spekuluje o navýšení ceny o nějakých 50 dolarů. To by znamenalo 949 dolarů v Americe a v Česku by pak mohla tato verze stát okolo 28 990 – 29 990 korun.