10 placených aplikací, které právě teď stáhnete zdarma (152. díl)

Nejlepší aplikace pro Android, které jsou teď zdarma

Package Inc – Management Games

Chcete si vyzkoušet, jaké to je být v čele logistické společnosti? Tato hra vám to umožní. Cíl máte jednoduchý – doručit balíčky co nejrychleji, nejspolehlivěji a mezitím vybudovat obrovskou síť. Package Inc má povedený minimalistický design a po pár minutách hraní vás skvěle vtáhne do problematiky logistických společností. Obzvlášť v období Vánoc je díky této hře jednoduší pochopit, proč se balíčky často zpožďují.