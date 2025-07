Aplikace Bouračka vám pomůže s nehodou. Vyplňte formulář snadno a online

Nová webová aplikace Bouracka.cz výrazně usnadní život všem účastníkům dopravní nehody. Snadno a rychle s ní přes mobil vytvoříte záznam o nehodě.

Webová aplikace pro zaznamenání dopravní nehody

Existuje jen více nepříjemných situací, než je dopravní nehoda, a to ať už jste přímý účastník, či nikoliv. Od července platí při oznamování nehod nová pravidla – pokud se při ní nikdo nezraní a škoda odhadem nepřesahuje 200 tisíc korun, není třeba vůbec volat policii.

Nehodu je ale samozřejmě nutné zaznamenat a tuto činnost nyní výrazně usnadní nová webová aplikace, kterou spustila Česká kancelář pojistitelů (ČKP). Tato webová aplikace se jmenuje Bouračka a najdete ji na adrese www.bouracka.cz.

Toto rozhraní výrazně usnadní vytvoření záznamu o nehodě a nabízí spoustu funkcí, které nahrazují tradiční papírování. Asi není třeba dodávat, že záznam nehody touto cestou je nejenom rychlejší, ale také uživatelsky přívětivější. Stačí mít u sebe jen telefon s daty, nic jiného nepotřebujete.

Rozhraní webové aplikace Bouračka.cz | foto: Ondřej Koníček

Jak Bouračka aplikace funguje?

Po vstupu na web Bouračka stačí kliknout na Vyplnit formulář a ihned budete přesměrováni na první stránku. Přes ni můžete přímo zavolat 112 a aplikace vám dá rady, co dělat při nehodě. Hlavní funkcí ale pochopitelně zůstává možnost vyplnění záznamu o nehodě.

Jakmile se proklikáte k samotnému formuláři, je nutné ověřit telefonní číslo obou účastníků nehody, bez kterých není možné online vyplnění hlášení o nehodě dokončit. Přes aplikaci je pak možné například naskenovat registrační značky i doklady účastníků.

Díky GPS určíte přesnou lokaci nehody a celou situaci lze snadno popsat jedním z nabízených obrázků. Je ale možné využít i popis nehody vlastními slovy. Samozřejmě neschází ani možnost přidání fotografií přímo z místa nehody a aplikace je propojena s příslušnými registry.

Nižší chybovost a rychlejší vyplnění

Webové rozhraní by mělo výrazně snížit chybovost záznamů o nehodách, protože účastníci nehody jsou často ve stresu a vyplnění papírového formuláře není úplně jednoduché. Online řešení je mnohem intuitivnější a navíc stačí, aby ho vyplnil jen jeden z účastníků nehody.

Možná se ptáte, proč webová aplikace a ne rovnou nativní, která by šla stáhnout a nainstalovat do telefonu? Je to z toho důvodu, že ne každý si chce do telefonu instalovat další a další aplikace a webové rozhraní je obecně dostupnější pro více uživatelů.

K úspěšnému vyplnění online záznamu o nehodě je nutné mít u sebe občanský průkaz (postačí i jeho fotografie), nicméně informace o zelené kartě nebo řidičském průkazu, nejsou potřeba. Papírové formuláře ale zůstávají i nadále platné a online záznam o nehodě je doplňuje.