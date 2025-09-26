Logo Mobilizujeme.cz

Xiaomi 17 Pro (Max) jsou špičkové mobily s displejem zepředu i zezadu

Tomáš Rajnoch
Xiaomi 17 Pro (Max) | Zdroj: Xiaomi
Xiaomi 17 Pro (Max) | Zdroj: Xiaomi

Xiaomi 17 Pro a 17 Pro Max přichází s duálním displejem, třemi 50Mpx fotoaparáty a Snapdragonem 8 Gen 5. Nabízí výkon, odolnost a AI výbavu.

Telefony pro ty nejnáročnější

Ačkoliv do Česka aktuálně dorazila nová řada Xiaomi 15T, v Číně je již Xiaomi o krok dále a vypustila zde na trh modely Xiaomi 17 Pro a 17 Pro Max. Obě tyto novinky sázejí na ostřejší designový jazyk, přičemž pro výrobu Xiaomi zvolilo kombinaci hliníkového rámu a skleněných zad.

Novinky toho následně mají mnoho společného. Obě potěší například zvýšenou odolností dle certifikace IP 68 a o výkon se stará nový výkonný čip od Qualcommu. Jde o model Snapdragon 8 Elite 5. generace vyroben 3nm technologií. Uvnitř zařízeních je přítomna i odparovací komora pro lepší chlazení.

Ke spolupráci dostal čip 12 nebo 16 GB. Paměť se může vyšplhat až na 1 TB, přičemž větší model Xiaomi 17 Pro Max startuje na 512GB, zatímco Xiaomi 17 Pro je v základu nabízena s 256GB úložištěm.

Xiaomi 17 Pro (Max) | Zdroj: Xiaomi
Xiaomi 17 Pro (Max) | Zdroj: Xiaomi

Displej i na zádech

Největší lákadlem novinek je ale možná displej. Není tím však myšlen ten na přední straně. Konstruktéři Xiaomi totiž telefonů dopřáli i sekundární zobrazovač, jenž své místo zaujímá na zadní straně ve vystouplém modulu fotoaparátu.

Větší, Xiaomi 17 Pro Max, se může pyšnit 2,9palcovým AMOLED displejem s rozlišením 976 x 596 pixelů a obnovovací frekvencí 120 Hz. Displej lze využít pro kontrolu notifikací, při pořizování fotografií a společně se speciálním krytem na něm půjdou hrát i základní hry.

Model Xiaomi 17 Pro má panel stejné technologie, avšak úhlopříčka je 2,7 palců a rozlišení mírně kleslo na 904 x 572 pixelů. Oba tyto panely nicméně vykazují svítivost až 3 500 nitů.

Hlavní zobrazovače na nejvyšší úrovni

Zobrazovací panely jsou u telefonů velmi podobné. V obou případech jde o LTPO AMOLED zobrazovač s obnovovací frekvencí 1 až 120 Hz. Nabízí podporu technologie HDR10+ a svítivost je 3 500 nitů. Větší z dvojice poté nabízí úhlopříčku 6,9 palců, zatímco menší se spokojí s 6,3palcovým displejem.

Fotoaparáty pro nejnáročnější

Na zádech nesou obě novinky hned tři fotoaparáty, které toho mají hodně společného. Oba modely využívají jako hlavní čip 50Mpx senzor s optickou stabilizací obrazu a světelností f/1.67. Sekundární čip má shodně 50 Mpx a slouží pro ultra-širokoúhlé snímky.

I třetí snímač má 50 Mpx a jde o teleobjektiv. V případě modelu Xiaomi 17 Pro Max je nicméně využita modernější technologie zaručující kvalitnější pětinásobný optický zoom. Stejným zoomem disponuje i menší z novinek, avšak využívá o něco méně kvalitní senzor.

Xiaomi 17 Pro (Max) | Zdroj: Xiaomi
Xiaomi 17 Pro (Max) | Zdroj: Xiaomi

Velká baterie i moderní systém

Z další výbavy stojí za vypíchnutí 7 500 respektive 6 300mAh baterie s podporou 100W drátového nabíjení a bezdrátově to jde o maximálním výkonu 50 W. Telefon se chlubí i čtečkou otisků prstů pod displejem, NFC nebo stereo reproduktory.

Po systémové stránce nalezneme na palubě Android 16 s nadstavbou HyperOS 3. Ta přináší do telefonu spoustu zajímavých funkcí ale i umělou inteligenci, která toho hodně zvládá i v češtině. AI pomáhá s úpravou fotek, korekturou textu nebo překladem.

Specifikace

  • Rozměry: 151,1 × 71,8 × 8 mm; 162,9 × 77,6 × 8 mm
  • Přední displej: 6,3 palců; 6,9 palců – LTPO AMOLED, 1-120 Hz, 3 500 nitů
  • Zadní displej: 2,7 palců; 2,9 palců – LTPO AMOLED, 120 Hz, 3 500 nitů
  • Procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5
  • Paměť RAM: 12 nebo 16 GB
  • Paměť ROM: 256, 512 GB, 1 TB
  • Fotoaparáty: 50 Mpx, f/1.67, OIS; 50 Mpx, f/2.4, 102˚; 50 Mpx, 5x zoom, f/3.0 / f/2.4, OIS
  • Přední fotoaparát: 50 Mpx, f/2.2, gyro-EIS
  • Systém: Android 16 + Hyper OS 3
  • Baterie: 6 300 mAh; 7 500 mAh
  • Nabíjení: 100 W drátové, 50 W bezdrátové, 22,5 W reverzní

Cena a dostupnost

Novinky Xiaomi 17 Pro Max a Xiaomi 17 Pro byly aktuálně představeny v Číně, kde si zákazníci mohou telefony již předobjednat. Na evropský trh a tudíž i k nám, se nicméně novinky objeví až za několik měsíců. Přesné datum ovšem neznáme. Obě tyto novinky jsou poté dostupné hned ve čtyřech barevných variantách – Black, White, Purple Cold Smoke a Green Forest.

Cena Xiaomi 17 Pro

  • 12 + 256 GB – 5 000 jüanů (cca 14 600 Kč)
  • 12 + 512 GB – 5 300 jüanů (cca 15 500 Kč)
  • 16 + 512 GB – 5 600 jüanů (cca 16 400 Kč)
  • 16 GB + 1 TB – 6 000 jüanů (cca 17 500 Kč)

Cena Xiaomi 17 Pro Max 

  • 12 + 512 GB – 6 000 jüanů (cca 17 500 Kč)
  • 16 + 512 GB – 6 300 jüanů (cca 18 300 Kč)
  • 16 GB + 1 TB – 7 000 jüanů (cca 20 500 Kč)

Zdroj: Xiaomi

Autor článku

Tomáš Rajnoch - Redaktor

Tomáš se zajímá o technologie všeho druhu. Píše seriály o novinkách z Netflixu a dalších streamovacích služeb. Pracuje v elektrotechnice, ve volném čase rád cestuje a fandí fotbalu.

