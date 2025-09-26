Xiaomi 17 Pro (Max) jsou špičkové mobily s displejem zepředu i zezadu

Xiaomi 17 Pro a 17 Pro Max přichází s duálním displejem, třemi 50Mpx fotoaparáty a Snapdragonem 8 Gen 5. Nabízí výkon, odolnost a AI výbavu.
Telefony pro ty nejnáročnější
Ačkoliv do Česka aktuálně dorazila nová řada Xiaomi 15T, v Číně je již Xiaomi o krok dále a vypustila zde na trh modely Xiaomi 17 Pro a 17 Pro Max. Obě tyto novinky sázejí na ostřejší designový jazyk, přičemž pro výrobu Xiaomi zvolilo kombinaci hliníkového rámu a skleněných zad.
Novinky toho následně mají mnoho společného. Obě potěší například zvýšenou odolností dle certifikace IP 68 a o výkon se stará nový výkonný čip od Qualcommu. Jde o model Snapdragon 8 Elite 5. generace vyroben 3nm technologií. Uvnitř zařízeních je přítomna i odparovací komora pro lepší chlazení.
Ke spolupráci dostal čip 12 nebo 16 GB. Paměť se může vyšplhat až na 1 TB, přičemž větší model Xiaomi 17 Pro Max startuje na 512GB, zatímco Xiaomi 17 Pro je v základu nabízena s 256GB úložištěm.
Displej i na zádech
Největší lákadlem novinek je ale možná displej. Není tím však myšlen ten na přední straně. Konstruktéři Xiaomi totiž telefonů dopřáli i sekundární zobrazovač, jenž své místo zaujímá na zadní straně ve vystouplém modulu fotoaparátu.
Větší, Xiaomi 17 Pro Max, se může pyšnit 2,9palcovým AMOLED displejem s rozlišením 976 x 596 pixelů a obnovovací frekvencí 120 Hz. Displej lze využít pro kontrolu notifikací, při pořizování fotografií a společně se speciálním krytem na něm půjdou hrát i základní hry.
Model Xiaomi 17 Pro má panel stejné technologie, avšak úhlopříčka je 2,7 palců a rozlišení mírně kleslo na 904 x 572 pixelů. Oba tyto panely nicméně vykazují svítivost až 3 500 nitů.
Hlavní zobrazovače na nejvyšší úrovni
Zobrazovací panely jsou u telefonů velmi podobné. V obou případech jde o LTPO AMOLED zobrazovač s obnovovací frekvencí 1 až 120 Hz. Nabízí podporu technologie HDR10+ a svítivost je 3 500 nitů. Větší z dvojice poté nabízí úhlopříčku 6,9 palců, zatímco menší se spokojí s 6,3palcovým displejem.
Fotoaparáty pro nejnáročnější
Na zádech nesou obě novinky hned tři fotoaparáty, které toho mají hodně společného. Oba modely využívají jako hlavní čip 50Mpx senzor s optickou stabilizací obrazu a světelností f/1.67. Sekundární čip má shodně 50 Mpx a slouží pro ultra-širokoúhlé snímky.
I třetí snímač má 50 Mpx a jde o teleobjektiv. V případě modelu Xiaomi 17 Pro Max je nicméně využita modernější technologie zaručující kvalitnější pětinásobný optický zoom. Stejným zoomem disponuje i menší z novinek, avšak využívá o něco méně kvalitní senzor.
Velká baterie i moderní systém
Z další výbavy stojí za vypíchnutí 7 500 respektive 6 300mAh baterie s podporou 100W drátového nabíjení a bezdrátově to jde o maximálním výkonu 50 W. Telefon se chlubí i čtečkou otisků prstů pod displejem, NFC nebo stereo reproduktory.
Po systémové stránce nalezneme na palubě Android 16 s nadstavbou HyperOS 3. Ta přináší do telefonu spoustu zajímavých funkcí ale i umělou inteligenci, která toho hodně zvládá i v češtině. AI pomáhá s úpravou fotek, korekturou textu nebo překladem.
Nabíjení: 100 W drátové, 50 W bezdrátové, 22,5 W reverzní
Cena a dostupnost
Novinky Xiaomi 17 Pro Max a Xiaomi 17 Pro byly aktuálně představeny v Číně, kde si zákazníci mohou telefony již předobjednat. Na evropský trh a tudíž i k nám, se nicméně novinky objeví až za několik měsíců. Přesné datum ovšem neznáme. Obě tyto novinky jsou poté dostupné hned ve čtyřech barevných variantách – Black, White, Purple Cold Smoke a Green Forest.