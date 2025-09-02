Logo Mobilizujeme.cz

Tohle myslí Google vážně? Odlehčený Pixel 10a má být dost žalostným upgradem

Ondřej Koníček
Google Pixel 9a, fotoaparát | foto: Luboš Srb
Google Pixel 9a, fotoaparát | foto: Luboš Srb

Pixel 10a dorazí příští rok, ale zatím to nevypadá na velké změny. Google zřejmě bude šetřit a model nabídne loňský čip a slabší výbavu.

Pixel 10a bez větších změn?

Google představil před pár týdny své nové referenční telefony řady Pixel 10. Dočkali jsme se čtyř modelů v podobě základního Pixelu 10, dvojice vlajek Pixel 10 Pro / Pro XL a skládačky Pixel 10 Pro Fold. Tato rodinka ale prozatím kompletní není a čeká se ještě na odlehčenou verzi.

Samsung Galaxy Z Fold 7Samsung Galaxy Z Fold 7

Ta dostane tradiční označení, tedy Pixel 10a a nyní se na povrch začínají dostávat její možné specifikace. Prozatím to ale bohužel vypadá, že majitelé aktuálního Pixelu 9a nebudou mít moc důvodů k updatu. On se vlastně možná nenajde důvod ani jeden.

Displej se může těšit na mírné navýšení maximálního jasu, a to z 2000 nitů na 2200 nitů, což není nic, co by stálo vyloženě za řeč. Design se s největší pravděpodobností měnit nebude a odlehčený Pixel tak zůstane tím nejméně zajímavým počinem v rámci Google telefonů.

Google Pixel 10 | foto: Google
Google Pixel 10 | foto: Google

Bude Google šetřit na výbavě?

Jednou z hlavních předností odlehčených Pixelů byly vždy procesory Tensor. Každý nový model dostal stejnou generaci čipsetu, jako plnohodnotné Pixely, ze kterých odlehčená verze vycházela. Jenže to vypadá, že se to s novým Pixelem 10a změní.

Dle aktuálních zpráv by měl totiž dostat ne Tensor G5, který pohání plnohodnotné modely, ale loňský Tensor G4 z Pixelů 9 a Pixelu 9a. To by bylo jednoznačným zklamáním a evidentní snaha Googlu ušetřit tam, kde to rozhodně není žádoucí.

A snaha o úsporu nákladů je evidentní i u pamětí. Nový Pixel 10a údajně dostane vnitřní úložiště typu UFS 3.1, což už se moc nenosí ani ve střední třídě. Rychlejší UFS 4.0 by určitě bylo prospěšnější, a to i vzhledem k dlouhé podpoře, která by měla čítat opět 7 let.

Bez teleobjektivu a některých AI funkcí

Google Pixel 10a bude pravděpodobně také postrádat teleobjektiv, což ale není nic nečekaného a tento typ fotoaparátu prozatím neměl žádný odlehčený model. A vypadá to, že bude postrádat také novou AI funkci Magic Cue, která nabízí živé, kontextové informace během hovorů a chatů.

Mějte každopádně na paměti, že do premiéry Pixelu 10a je ještě daleko a této novinky se dočkáme pravděpodobně až v druhé čtvrtině příštího roku. To znamená, že se ještě může leccos změnit a že se nakonec dočkáme úplně jiného telefonu.

Zdroj: Android Central

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

Komentáře

Samsung Galaxy Watch 8Samsung Galaxy Watch 8

Nejnovější články

Na televize míří Dolby Vision 2. Slibuje špičkový obraz jako v kině, lepší než HDR
Martin Skořepa

Na televize míří Dolby Vision 2. Slibuje špičkový obraz jako v kině, lepší než HDR

Google Mapy dostanou jedno z nejlepších vylepšení za poslední roky
Ondřej Koníček

Google Mapy dostanou jedno z nejlepších vylepšení za poslední roky

Vypadá jako iPhone, ale není to mobil od Applu. Kopírování stále „nevyšlo z módy“
Ondřej Koníček

Vypadá jako iPhone, ale není to mobil od Applu. Kopírování stále „nevyšlo z módy“

YouTube Premium jen za 65 Kč? Google zakročí proti sdílení nejlevnějšího tarifu
Ondřej Koníček

YouTube Premium jen za 65 Kč? Google zakročí proti sdílení nejlevnějšího tarifu

Apple poslal ke dnu tyto starší MacBooky. Servisy vám je už oficiálně neopraví
Ondřej Koníček

Apple poslal ke dnu tyto starší MacBooky. Servisy vám je už oficiálně neopraví

Gmail účty nebyly hacknuty, uklidňuje Google. Přesto je třeba být opatrný
Luboš Srb

Gmail účty nebyly hacknuty, uklidňuje Google. Přesto je třeba být opatrný

iPhone 17 bude hitem. Zákazníci se těší na lepší baterii, nový design i fotoaparát
Tomáš Rajnoch

iPhone 17 bude hitem. Zákazníci se těší na lepší baterii, nový design i fotoaparát

Apple analytik tvrdí, že iPhone Fold přinese Touch ID v odemykacím tlačítku
Tomáš Rajnoch

Apple analytik tvrdí, že iPhone Fold přinese Touch ID v odemykacím tlačítku

Vyprodávají se poslední kusy! Cena bestselleru Xiaomi 14T padla na 8 990 Kč
PR článek

Vyprodávají se poslední kusy! Cena bestselleru Xiaomi 14T padla na 8 990 Kč