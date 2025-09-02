Tohle myslí Google vážně? Odlehčený Pixel 10a má být dost žalostným upgradem

Pixel 10a dorazí příští rok, ale zatím to nevypadá na velké změny. Google zřejmě bude šetřit a model nabídne loňský čip a slabší výbavu.
Pixel 10a bez větších změn?
Google představil před pár týdny své nové referenční telefony řady Pixel 10. Dočkali jsme se čtyř modelů v podobě základního Pixelu 10, dvojice vlajek Pixel 10 Pro / Pro XL a skládačky Pixel 10 Pro Fold. Tato rodinka ale prozatím kompletní není a čeká se ještě na odlehčenou verzi.
Ta dostane tradiční označení, tedy Pixel 10a a nyní se na povrch začínají dostávat její možné specifikace. Prozatím to ale bohužel vypadá, že majitelé aktuálního Pixelu 9a nebudou mít moc důvodů k updatu. On se vlastně možná nenajde důvod ani jeden.
Displej se může těšit na mírné navýšení maximálního jasu, a to z 2000 nitů na 2200 nitů, což není nic, co by stálo vyloženě za řeč. Design se s největší pravděpodobností měnit nebude a odlehčený Pixel tak zůstane tím nejméně zajímavým počinem v rámci Google telefonů.
Bude Google šetřit na výbavě?
Jednou z hlavních předností odlehčených Pixelů byly vždy procesory Tensor. Každý nový model dostal stejnou generaci čipsetu, jako plnohodnotné Pixely, ze kterých odlehčená verze vycházela. Jenže to vypadá, že se to s novým Pixelem 10a změní.
Dle aktuálních zpráv by měl totiž dostat ne Tensor G5, který pohání plnohodnotné modely, ale loňský Tensor G4 z Pixelů 9 a Pixelu 9a. To by bylo jednoznačným zklamáním a evidentní snaha Googlu ušetřit tam, kde to rozhodně není žádoucí.
A snaha o úsporu nákladů je evidentní i u pamětí. Nový Pixel 10a údajně dostane vnitřní úložiště typu UFS 3.1, což už se moc nenosí ani ve střední třídě. Rychlejší UFS 4.0 by určitě bylo prospěšnější, a to i vzhledem k dlouhé podpoře, která by měla čítat opět 7 let.
Bez teleobjektivu a některých AI funkcí
Google Pixel 10a bude pravděpodobně také postrádat teleobjektiv, což ale není nic nečekaného a tento typ fotoaparátu prozatím neměl žádný odlehčený model. A vypadá to, že bude postrádat také novou AI funkci Magic Cue, která nabízí živé, kontextové informace během hovorů a chatů.
Mějte každopádně na paměti, že do premiéry Pixelu 10a je ještě daleko a této novinky se dočkáme pravděpodobně až v druhé čtvrtině příštího roku. To znamená, že se ještě může leccos změnit a že se nakonec dočkáme úplně jiného telefonu.