Youtuberovi explodoval Google Pixel 10 Pro Fold v testu odolnosti přímo pod rukama

Google Pixel 10 Pro Fold propadl v testu odolnosti. Skládací konstrukce praskla a test skončil nebezpečnou explozí.
Pixel 10 Pro Fold pod kudlou
Zack Nelson, známější pod přezdívkou JerryRigEverything, si vzal do parády novou skládačku Pixel 10 Pro Fold. Tento youtuber je známý tím, že umí otestovat odolnost telefonů, respektive jejich konstrukce, opravdu pořádně a víceméně žádný neopustí jeho stůl v použitelném stavu.
I tak ale většina telefonů celý test nějakým způsobem přežije a jedním z těch nejvíce náročných prvků bývá test strukturální odolnosti. Ten Zack provádí tak, že telefon co možný největší silou ohne v rukou a to až do bodu, kdy konstrukce praskne, či se jinak poškodí.
Zlomení se ale většinou nekoná, telefony často tento test přežijí a sice se skoro pokaždé pořádně prohnout, ale málokdy, až na výjimky, zcela prasknou. Je zajímavé, že jsou vůči přelomení velmi odolné právě skládací telefony, což by jeden nečekal. Pro skládačky od Googlu to ale neplatí.
Nebezpečná exploze při testu
Zack testoval první skládačku od Googlu s označením Pixel Fold, stejně jako druhou (Pixel 9 Pro Fold) a nyní si vzal do parády tu třetí. A ta, stejně jako ty předchozí, v testu strukturální odolnosti naprosto zklamala. Konstrukce navíc praskla úplně stejně, jako u předchozích modelů.
Při ohybu proti pantu praskla konstrukce ne v pantu, jak by se dalo čekat, ale v oblasti, kde jsou do šasi integrované antény. Jedná se o oslabenou část konstrukce a Google se tímto nedostatkem od první generace své skládačky evidentně vůbec nezaobíral, protože se to děje opět a úplně stejně.
Daleko větším problémem byl ale fakt, že antény poškodily baterii a ta prakticky okamžitě začala hořet. Zack naštěstí stihl Pixel rychle odhodit na stůl, takže se vyhnul nepříjemnému popálení. Vnitřní část telefonu po pár sekundách zcela vyhořela a pro Google to rozhodně není dobrá vizitka.
Nejméně odolná skládačka na trhu
Pixel 10 Pro Fold je možná první skládací telefon s odolností IP68, ale jak se ukazuje, mechanická odolnost konstrukce není žádný zázrak. Zack ho dokonce označil jako nejméně odolnou skládačku, jaká se mu kdy dostala do rukou a je evidentní, že Google má do další generace co napravovat.