Skládací mobil Google Pixel 10 Pro Fold je nádherný, ale pro Čechy zapovězený

Google má nový skládací telefon. Pixel 10 Pro Fold je ultimátní stroj za v přepočtu 44 tisíc korun, ale v Česku jej oficiálně nekoupíte.
Nejnovější skládačka od Google
Google představil novou řadu Pixel 10, jejíž součástí je také skládací model Pixel 10 Pro Fold. Ten nabízí oproti svému předchůdci několik zajímavých vylepšení, ale začneme jako pokaždé designem, který se nezměnil víceméně vůbec. Což je ale dobrá zpráva.
Předchozí Pixel 9 Pro Fold byl jednou z designově nejzajímavějších skládaček a to platí i pro novou generaci. Obdélníková platforma fotoaparátu s pod sebou umístěnými jednotkami vypadá vcelku originálně a celkově působí Pixel 10 Pro Fold pořád poměrně originálním dojmem.
Google zapracoval na odolnosti a z této noviny se stala nejodolnější skládačka na trhu. Jako vůbec první nabízí odolnost dle normy IP68, což znamená nejvyšší odolnost vůči prachu a druhou nejvyšší proti vodě. Překonává tak konkurenční modely Vivo X Fold 5 (IP58) i Galaxy Z Fold 7 (IP48).
Konstrukce Pixelu 10 Pro Fold vsází na hliník a nové, tenčí odolné sklo Ultra Thin Glass. Pořádně odolný je také pant, který umožňuje otevření telefonu do roviny a zavření bez mezery. Google u něj slibuje, že zvládne až 10 a více let používání, což je vskutku pořádná porce.
Tenčí a lehčí? Ale kdeže
Zatímco se všichni výrobci honí za tím, aby byly jejich skládačky co možná nejtenčí a nejlehčí, Google se tímto směrem nevydal. S rozměry 155,2 × 76,3 × 10,8 mm v zavřeném a 155,2 × 150,4 × 5,2 mm v otevřeném stavu není Pixel 10 Pro Fold žádný rekordman, ba naopak.
Pod 10 mm mají v zavřeném stavu prakticky již všechny skládačky a novinka je dokonce o něco málo tlustší (+ 0,2 mm) a těžší (+ 1 gram) než jeho předchůdce. Rozdíly jsou to ale zanedbatelné a pravděpodobně jdou na vrub vyšší odolnosti IP68.
Vnější displej má velikost 6,4 palce, takže narostl o jednu desetinku a jedná se o panel typu OLED s FullHD+ rozlišením (jemnost obrazu 408 ppi), jasem až 3000 nitů a frekvencí 120 Hz (60 – 120 Hz). Oproti minulé generaci je displej nejenom větší, ale i jasnější.
Vnitřní, ohebný panel se pak může pochlubit velikostí 8 palců a opět jasem až 3000 nitů. Navíc dostal do vínku LTPO technologii, takže umí přizpůsobit obnovovací frekvenci zobrazenému obsahu v rozsahu 1 – 120 Hz. Jemnost obrazu čítá 373 ppi.
Nový procesor a stejný fotoaparát
O pohon Pixelu 10 Pro Fold se stará, stejně jako o pohon ostatních novinek v rámci řady Pixel 10, nový procesor Tensor G5. Ten vyrábí firma TSMC, a to prostřednictvím 3nm litografie a oproti minulém Tensoru G4 má nová verze výrazně vyšší výkon při lepší efektivitě.
Operační paměť disponuje velikosti 16 GB RAM a k dispozici jsou hned tři možnosti co se vnitřního úložiště týče. Základní velikost 256 GB doplňuje kapacita 512 GB a nově i vrcholná paměť 1 TB. Procesor Tensor G5 je doplněn o bezpečnostní koprocesor Titan M2.
Fotoaparát zůstal od loňska prakticky beze změn a nový Pixel 10 Pro Fold je tedy vybaven trojnásobnou sestavou s rozlišením 48 + 10,8 + 10,5 Mpx. Jedná se o kombinaci hlavního fotoaparátu, periskopického teleobjektivu a ultra-širokoúhlé jednotky.
Hlavní objektiv i teleobjektiv jsou opticky stabilizované, zoomovací fotoaparát nabízí až 5× optické přiblížení a 10× hybridní přiblížení v kvalitě optického. Ultra-širokoúhlá jednotka umožňuje fotografování makro snímků a sestavu doplňuje LDAF automatické ostření.
Nový Android s AI funkcemi a dostupnost
Pixel 10 Pro Fold běží na novém Androidu 16 a může se těšit na 7 let softwarové podpory. Samozřejmostí je pak rozsáhlé využití umělé inteligence Google AI s několika novými funkcemi, jako jsou Magic Cue, nebo Camera Couch. Novinka se může pochlubit také lepší konektivitou.
Nabízí Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, UWB a jedná se o první skládací telefon s podporou bezdrátového nabíjení Qi2. A neschází ani novinka v podobě nabíjení Pixelsnap s magnety integrovanými do zad telefonu.
Přes toto nabíjení je možné nabíjet bezdrátově Pixel 10 Pro Fold výkonem až 15 W a za zmínku stojí i větší baterie s kapacitou 5015 mAh. Co se týče drátového nabíjení, tak s kompatibilní nabíječkou o výkonu 30 W zabere nabití na 50 % zhruba 30 minut.
Cena a dostupnost
Google Pixel 10 Pro Fold jde do prodeje ve dvou barvách, a sice v šedé Moonstone a světle zelené Jade. Bohužel, na český trh opět oficiálně nezamíří a budeme se tak muset spolehnout na prodejce třetích stran. Základní cena byla stanovena na 2 399 kanadských dolarů (44 000 korun).
