Oneplay mění majitele. Největší česká streamovací služba míří pod TV Nova

TV Nova přebírá O2 TV a stává se největším provozovatelem sportovních kanálů v Česku. Platforma Oneplay ale funguje dál beze změn.
Změna majetkových struktur
Na jaře letošního roku proběhla na poli streamovacích služeb a televize jedna velká změna. Platforma Voyo, kterou vlastnila televize Nova, byla spojena s televizí O2 TV. Díky tomu vznikla hybridní platforma Oneplay, kde diváci najdou streamovaný obsah i živé vysílání.
Do dnešních dnů má tudíž Oneplay rovnou dva provozovatele – Novu a O2. Od 1. prosince se ale tato majetková struktura změní. Rada pro rozhlasová vysílání totiž povolila Nově kompletně převzít O2 TV.
Na papíře jde o poměrně velkou změnu a z Novy se díky tomu stává největší provozovatel sportovních kanálů u nás. Ve skutečnosti je ale změna vcelku nepatrná. Novu i O2 totiž vlastní finanční skupina PPF a v podstatě se tudíž jen mění struktura vlastnictví.
Žádné změny pro uživatele
Dobrou zprávou je, že pro koncového uživatele se v podstatě nic nemění. Oneplay bude fungovat jako doposud a zákazníci O2 budou mít k platformě stále přístup. Podle dostupných informací se neplánuje ani zdražení jednotlivých tarifů.
Jak už jsem ale zmínil, Nova se tímto krokem oficiálně stává největším provozovatelem sportovních kanálů v Česku. Pod svými křídly má momentálně ty nejpopulárnější sporty vůbec.
Hlavním lákadlem zůstává fotbalová Liga mistrů, anglická Premier League, italská Seria A, španělská La Liga, francouzská Ligue 1 nebo německá Bundesliga, kterou naleznete na kanálech Nova Sport a Canal+ Sport.
V nabídce je ale i NFL, NHL, NBA, UFC, F1 nebo prestižní tenisové turnaje ATP Tour 250, 500, 1000. Nova také vlastní práva na českou fotbalovou i hokejovou ligu, fotbalový turnaj MOL Cup, WRC, MLB a basketbalovou Euroligu. Fanoušek sportu si tak rozhodně přijde na své.
Tarify Oneplay
Pokud vás zajímají tarify Oneplay, v nabídce jsou hned čtyři, které se od sebe liší vlastnostmi ale i nabídkou.
Oneplay Komfort
199 Kč / 30 dní
Oneplay originály
Oblíbené pořady dříve než v TV a bez reklam
Více než 2 000 filmů a pořadů
TV obsah – přístup k 55 kanálům
Sledování na 1 zařízení
Oneplay Extra zábava
399 Kč / 30 dní
Oneplay originály
Oblíbené pořady dříve než v TV a bez reklam
Více než 2 000 filmů a pořadů
TV obsah – přístup ke 100 kanálům
Lokální sportovní soutěže
Živé sportovní statistiky a videa s top momenty
Sledování na 1 zařízení
Oneplay Extra Sport
599 Kč / 30 dní
Oneplay originály
Oblíbené pořady dříve než v TV a bez reklam
Více než 2 000 filmů a pořadů
Přístup k 90 televizním kanálům
Exkluzivní český i světový sport
Živé sportovní statistiky a videa s top momenty
Multidimenze
Sledování na 3 zařízeních
Oneplay Maximum
799 Kč / 30 dní
Oneplay originály
Oblíbené pořady dříve než v TV a bez reklam
Více než 2 000 filmů a pořadů
Přístup ke 140+ televizním kanálům
Exkluzivní český i světový sport
Živé sportovní statistiky a videa s top momenty
Multidimenze
Sledování na 3 zařízeních
Vyjma balíčku Oneplay Maximum, jde ke každému tarifu zakoupit za 99 korun měsíčně sledování na 3 zařízeních současně. Pokud jste navíc zákazníky O2, jsou k dispozici výhodné slevy.