Oneplay mění majitele. Největší česká streamovací služba míří pod TV Nova

Tomáš Rajnoch
TV Nova přebírá O2 TV a stává se největším provozovatelem sportovních kanálů v Česku. Platforma Oneplay ale funguje dál beze změn.

Změna majetkových struktur

Na jaře letošního roku proběhla na poli streamovacích služeb a televize jedna velká změna. Platforma Voyo, kterou vlastnila televize Nova, byla spojena s televizí O2 TV. Díky tomu vznikla hybridní platforma Oneplay, kde diváci najdou streamovaný obsah i živé vysílání.

Do dnešních dnů má tudíž Oneplay rovnou dva provozovatele – Novu a O2. Od 1. prosince se ale tato majetková struktura změní. Rada pro rozhlasová vysílání totiž povolila Nově kompletně převzít O2 TV.

Na papíře jde o poměrně velkou změnu a z Novy se díky tomu stává největší provozovatel sportovních kanálů u nás. Ve skutečnosti je ale změna vcelku nepatrná. Novu i O2 totiž vlastní finanční skupina PPF a v podstatě se tudíž jen mění struktura vlastnictví.

Žádné změny pro uživatele

Dobrou zprávou je, že pro koncového uživatele se v podstatě nic nemění. Oneplay bude fungovat jako doposud a zákazníci O2 budou mít k platformě stále přístup. Podle dostupných informací se neplánuje ani zdražení jednotlivých tarifů.

Jak už jsem ale zmínil, Nova se tímto krokem oficiálně stává největším provozovatelem sportovních kanálů v Česku. Pod svými křídly má momentálně ty nejpopulárnější sporty vůbec.

Hlavním lákadlem zůstává fotbalová Liga mistrů, anglická Premier League, italská Seria A, španělská La Liga, francouzská Ligue 1 nebo německá Bundesliga, kterou naleznete na kanálech Nova Sport a Canal+ Sport.

V nabídce je ale i NFL, NHL, NBA, UFC, F1 nebo prestižní tenisové turnaje ATP Tour 250, 500, 1000. Nova také vlastní práva na českou fotbalovou i hokejovou ligu, fotbalový turnaj MOL Cup, WRC, MLB a basketbalovou Euroligu. Fanoušek sportu si tak rozhodně přijde na své.

Tarify Oneplay

Pokud vás zajímají tarify Oneplay, v nabídce jsou hned čtyři, které se od sebe liší vlastnostmi ale i nabídkou.

Oneplay Komfort

  • 199 Kč / 30 dní
  • Oneplay originály
  • Oblíbené pořady dříve než v TV a bez reklam
  • Více než 2 000 filmů a pořadů
  • TV obsah – přístup k 55 kanálům
  • Sledování na 1 zařízení

Oneplay Extra zábava

  • 399 Kč / 30 dní
  • Oneplay originály
  • Oblíbené pořady dříve než v TV a bez reklam
  • Více než 2 000 filmů a pořadů
  • TV obsah – přístup ke 100 kanálům
  • Lokální sportovní soutěže
  • Živé sportovní statistiky a videa s top momenty
  • Sledování na 1 zařízení

Oneplay Extra Sport

  • 599 Kč / 30 dní
  • Oneplay originály
  • Oblíbené pořady dříve než v TV a bez reklam
  • Více než 2 000 filmů a pořadů
  • Přístup k 90 televizním kanálům
  • Exkluzivní český i světový sport
  • Živé sportovní statistiky a videa s top momenty
  • Multidimenze
  • Sledování na 3 zařízeních

Oneplay Maximum

  • 799 Kč / 30 dní
  • Oneplay originály
  • Oblíbené pořady dříve než v TV a bez reklam
  • Více než 2 000 filmů a pořadů
  • Přístup ke 140+ televizním kanálům
  • Exkluzivní český i světový sport
  • Živé sportovní statistiky a videa s top momenty
  • Multidimenze
  • Sledování na 3 zařízeních

Vyjma balíčku Oneplay Maximum, jde ke každému tarifu zakoupit za 99 korun měsíčně sledování na 3 zařízeních současně. Pokud jste navíc zákazníky O2, jsou k dispozici výhodné slevy.

Zdroj: RRTV 

Autor článku

Tomáš Rajnoch - Redaktor

Tomáš se zajímá o technologie všeho druhu. Píše seriály o novinkách z Netflixu a dalších streamovacích služeb. Pracuje v elektrotechnice, ve volném čase rád cestuje a fandí fotbalu.

