Nic lepšího teď nekoupíte. První mobil se Snapdragonem 8 Elite míří do Česka

Realme GT 7 Pro: Výkon, výkon a zase výkon

Qualcomm představil procesor Snapdragon 8 Elite na konci října jako nástupce předchozího modelu Snapdragon 8 Gen 3. Americký výrobce tedy pozměnil značení své vrcholné řady mobilních procesorů tak, aby korespondovala s jeho procesory určenými pro notebooky a velmi brzy po premiéře se začaly rojit první telefony jím osazené.

Úplně prvním byla vlajková řada Xiaomi 15, no jen o pár dnů později dorazil telefon Realme GT 7 Pro, který tento procesor dostal do vínku také. A je to právě model GT 7 Pro, jenž trochu pod radarem vplouvá na globální trhy, včetně toho našeho a stane se tak první (a překvapivě levnou) možností, jak Snapdragon 8 Elite ochutnat na vlastní kůži.