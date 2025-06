Netflix chrlí novinky. Vybral jsem 8 z nich, na které se těším nejvíc (74. díl)

Na Netflix neustále přibývají nové filmy a seriály. Které ale opravdu stojí za pozornost? To se dozvíte v aktuálním díle našeho redakčního seriálu.

Nejlepší novinky na Netflixu

Netflix je jasnou jedničkou na poli streamovacích služeb a je jasné, že se tak musí chovat. Do své obsáhlé knihovny tak prakticky každý den přidá skvělé novinky.

To se děje i tentokrát a Netflix si pro své věrné fanoušky připravil opravdu zajímavý obsah. Proto jsem pro vás vybral ty nejzajímavější novinky, které by vám rozhodně neměly uniknout a stojí za to je vidět.

Totální provar: Tragédie na festivalu Astroworld (2025)

Totální provar: Tragédie na festivalu Astroworld sleduje události, které se odehrály v roce 2021 v Houstonu v Texasu. Během vystoupení umělce Travisa Scotta bylo ušlapáno deset lidí. Dokument nabízí výpovědi těch, kteří nešťastnou událost přežili.

Datum premiéry: 10.6. 2025

Rodiny jako ta naše (2025)

Diváci se mohou těšit na sedmidílný drama seriál Rodiny jako ta naše, ve které se podíváme do nedaleké budoucnosti Dánska. Stoupající hladina vody již nelze ignorovat a zemi je třeba evakuovat. Lidé zde musí zanechat všechny věci a majetek se stává bezcenný.

Bohatí jedinci mizí do populárních států, zatímco zbytek se musí spolehnout na státem financovanou pomoc. Tito lidé jsou posláni do chudších zemí. Rodinní členové a přátelé jsou tak rozděleni a musí se naučit žít nový život.

Datum premiéry: 10.6. 2025

Titan: Neštěstí jménem OceanGate (2025)

V roce 2023 sledoval každý příběh ponorky Titan, která se vydala na cestu k potopenému Titaniku. Nový dokument s názvem Titan: Neštěstí jménem OcenGate se vrací k těmto událostem a poodkrývá události, které vedly k implozi ponorky, jež byla součástí ambiciózního projektu.

Datum premiéry: 11.6. 2025

Případ Air Cocaine: Pašeráci v oblacích (2025)

Případ Air Cocaine: Pašeráci v oblacích je fascinující dokumentární mini sérií, která vypráví příběh podle skutečných událostí. Jednotlivé díly o délce zhruba 40 minut sleduje čtyři Francouze, kteří byli v roce 2013 zadrženi policí.

Konkrétně byli zadrženi v Dominikánské republice a na palubě jejich letounů bylo nalezeno 700 kilogramů kokainu. Ačkoliv šlo o velký úspěch, drogoví kriminalisti měli jasno. Musí zjistit, kdo za touto akcí skutečně stojí.

Datum premiéry: 11.6. 2025

V našich časech (2025)

Mexická produkce si pro Netflix připravila originální snímek V našich časech. Film se odehrává v roce 1966 a sleduje manžele Héctora s Norou. Ti společně vynaleznou způsob, jak cestovat časem a zamíří do roku 2025.

A zatímco Nora v naší současnosti jen kvete a naprosto si užívá nový moderní život, Héctorovi se zde nelíbí. Chce se tak co nejdříve vrátit do své doby. Nora bude chtít zůstat a to bohužel jí to bude něco stát.

Datum premiéry: 11.6. 2025

FUBAR (2025)

Ve druhé sérii seriálu FUBAR se do role Luka vrací legendární Arnold Schwarzenegger, jenž je se svou dcerou v programu pro ochranu svědků. Na konci první série se totiž ukázalo, že Luke i jeho dcera jsou tajnými agenty CIA.

Do příběhu nyní zasáhne bývalá přítelkyně Luka, která je německou teroristkou. Nyní hrozí, že rozpoutá chaos po celém světě. Dcera Emma se mezitím musí potýkat s vlastním milostným vztahem, když ji svádí bývalý agent MI6 Tehodore Chipps. Nová série nabídne 8 epizod s českým dabingem.

Datum premiéry: 12.6. 2025

Nábřeží (2025)

Nábřeží je novým osmidílným drama seriálem, ve kterém divák sleduje významnou rodinu Buckleových ze Severní Karolíny. Tento příběh je založen podle skutečných událostí a ukazuje kroky, jaké jsou lidé ochotni podniknout pro udržení svého byznysu.

Rodina Buckleových obchoduje s rybami, avšak podnik krachuje. Rozhodnou se proto k radikálním krokům, které vedou až k pašování drog. Jde o velký risk, jenž je nakonec může dostat až na úplné dno.

Datum premiéry: 12.6. 2025

Too hot to Handle: Španělsko (2025)

Reality show Too hot to Handle se za několik uplynulých sérií stala absolutním fenoménem. Tentokrát se diváci mohou těšit na nové díly ze Španělska, kde do malebného rezortu dorazí mladá parta účinkujících.

Ti jsou vášniví, mají rádi zábavu a také milostné hrátky. Parta vybraných soutěžících se vydá za radovánky, za sluncem a touhou vyhrát 100 000 euro. Brzy ale zjistí, že se musí zdát všech milostných aktivit. Pokud pravidla poruší, výherní částka se sníží. Dokáží soutěžící udržet svou touhu na uzdě?

Datum premiéry: 13.6. 2025

Zdroj: autorský text / Mobilizujeme.cz