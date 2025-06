Češi pořídili nové Reebok boty za 24x nižší cenu. Šlo o chybu, přiznala firma

Kvůli chybě na e-shopu Reebok šlo zboží nakoupit za zlomek ceny – místo např. 80 eur stálo jen 80 Kč. Co teď značka udělá a jaký dopad to může mít na její pověst i marketing?

Reebok a jeho chyba

Známá britská značka Reebok, která se těší vysoké popularitě i v Česku, se po víkendu probudila do pořádně černého pondělí. Manažeři mají určitě plnou hlavu chyby, která se udála o víkendu v českém e-shopu a je jasné, že zaměstnanci zákaznického servisu budou mít náročný pracovní týden.

Na oficiálním českém e-shopu se totiž vyskytla chyba, kvůli které se zákazníkům zobrazovaly ceny v korunách, ale jako by se jednalo o eura. To znamená, že například boty, které normálně stojí 80 euro, byly přes víkend k dispozici za 80 korun.

Celá situace se prakticky okamžitě rozkřikla po sociálních sítích a to vyústilo v jediné. Tuzemští uživatelé začali nakupovat věci Reebok ve velkém doufaje v to, že jim firma opravdu pošle jimi zakoupené zboží za zlomek původní ceny.

Reebok a jeho chyba, kvůli které byly boty se slevou | foto: Znamy Neznamy / síť X

Celé Česko oděné do věcí Reebok?

Tyto špatné ceny se netýkaly jen bot, ale i různého oblečení a je pravděpodobné, že si tuzemští zákazníci objednali o víkendu u Reeboku tolik věcí, jako zbytek světa dohromady. Na sociálních sítích se pak začaly ihned množit bizarní objednávky.

Někdo nakoupil třeba 30 krabic bot, jiný zase kompletně vybavil své dítě věcmi této značky až do jeho 18. roku, ačkoliv jeho potomkovi je aktuálně 8 let. Na druhou stranu, odolejte nákupu třeba 10 párů bot za 800 korun, což má normální člověk na celou dekádu.

Lidé samozřejmě začali nakupovat ve velkém věci, které v ten moment absolutně nepotřebují, ale „no nekupte to, když je to tak výhodný“. Zbývalo už jen počkat na pondělí a na to, jak se k celé situaci postaví Reebok. Jak to tedy nakonec celé dopadlo?

Češi s oblečením značky Reebok | foto: Ondřej Koníček

Reebok se k celé situaci již vyjádřil

Většina uživatelů asi tušila, že Reebok objednané věci za špatně nastavené ceny nepošle, nicméně část z nich v to určitě v koutu duše doufala. Značka má toto tuto věc dobře ošetřenou ve svých smluvních podmínkách a s tím, že by mohlo dojít k podobné chybě, se pro jistotu počítá.

Firma celou situaci v pondělí ráno vyřešila, ceny nastavila na správnou úroveň a bylo deaktivováno přepínání měn na české koruny. To znamená, že i na českém e-shopu se aktuálně zobrazují ceny v eurech a tento krok byl uskutečněn také v Rumunsku a Bulharsku.

Reebok tedy zboží za špatně nastavenou cenu nepošle, což bylo víceméně jasné. Vytvořené objednávky budou zrušeny a zákazníkům pochopitelně navráceny peníze. Jako omluvu dostanou dotčení zákazníci voucher na slevu ve výši 10 % na nákup zboží této značky.

Pohled redakce Mobilizujeme.cz

Reebok teď stojí na marketingové křižovatce. Zrušení objednávek může být právně v pořádku, ale v očích zákazníků to bude hořká pilulka. Ukáže se, zda značka víc sází na právo, nebo na reputaci.

Pokud Reebok své rozhodnutí nevyváží vstřícným gestem, může jít o drahé vítězství. V době, kdy je loajalita zákazníků křehká, by marketingová prohra mohla mít větší dopad než tisíce párů zlevněných bot.

