Muž zažaloval Google, že ho vozidlo Street View vyfotilo nahého na zahradě

Google Street View důkladně mapuje okolí ve městech, jenže někdy na úkor soukromí. Jeden takový případ se stal v Argentině, muž vysoudil odškodné.

Google občas vyfotí i to, co by neměl

Služba Google Street View je nesmírně užitečná a můžete díky ní navštívit prakticky jakékoliv místo na světě, poblíž kterého alespoň jednou projelo vozidlo Googlu s 360stupňovými kamerami. Jenže občas kamery zaznamenají poněkud problematické věci a ty nejsou občas ani cenzurovány. Dobrým příkladem toho je případ argentinského policisty, kterého v roce 2017 zachytily kamery nahého na jeho zahradě.

Necenzurovaný snímek se tentýž rok objevil na Street View a krátce nato na něj poukázalo několik lidí na sociálních sítích. Problematické přitom nebylo pouze to, že muž byl při snímání vozidla od Googlu na své zahradě nahý, ale i to, že se nacházel za 2 metry vysokým plotem, nebo to, že si každý mohl prohlédnout jeho adresu, která na snímku nebyla zcenzurována.

Ihned poté, co se policista o snímcích dozvěděl, podal na Google žalobu, v níž argumentoval, že společnost těmito snímky poškodila jeho důstojnost. Jenže žaloba byla minulý rok zamítnuta se slovy, že si za to může sám, protože se venku pohyboval bez oblečení. Muž se však nevzdal a obrátil se na odvolací soud.

Muž vyfocený za plotem | foto: Google Street View

Policista soud vyhrál a získal tučné odškodné

Odvolací soud, na který se poškozený obrátil, nakonec dřívější rozsudek zrušil a dal muži za pravdu. Vydal verdikt, že důstojnost byla skutečně narušena a americký gigant musí vyplatit celkem 12 500 dolarů (v argentinské měně), což je v přepočtu cca 266 000 korun. Rozsudek prošel jen díky tomu, že nevhodný snímek byl pořízen na soukromém pozemku a jeho vznikem došlo k narušení soukromí.

S obrovským počtem snímků, které ročně vzniknou ve Street View, je jen velmi těžké zajistit cenzuru všech nevhodných částí fotek, a proto občas do éteru unikne i něco, co by nemělo. Naštěstí, pokud nechcete, aby váš dům či byt byl viditelný na Street View, můžete Google kontaktovat s žádostí o dodatečnou cenzuru.

Každopádně je dobré být na pozoru, když vidíte okolo projíždět jakékoliv vozidlo s 360stupňovými kamerami, ať už jde o snímací vozidlo Googlu nebo Seznamu, občas se totiž na snímcích můžete najít, avšak s rozmazaným obličejem. V Česku jsme se zatím nesetkali s obdobným případem, kdy by někdo Google žaloval kvůli narušení soukromí v rámci Street View.

