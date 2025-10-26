Lidl má šikovnou věc do domácnosti. Teď vyjde jen na pár korun

Lidl nabízí v akci ohebnou zásuvkovou lištu se dvěma USB porty. Když si pospíšíte, můžete ji mít za bezkonkurenčních 224,90 Kč.
Ohebná zásuvková lišta
Jedním z naprosto základních doplňků, který by neměl scházet ve vůbec žádné domácnosti, je určitě jak klasický prodlužovací kabel, tak zásuvková lišta, lidově „jezevčík“. Na trhu je obrovské množství verzí rozličných délek, s různým počtem zásuvek, i všemožnými tvary.
Poměrně bohatou nabídku zásuvkových lišt najdete i v e-shopu Lidl a my vám dnes dáme tip na jednu opravdu praktickou a do jisté míry originální. Má totiž flexibilní konstrukci, takže u jednotlivých zásuvek je možné měnit jejich polohu a lépe ji tak přizpůsobit prostředí.
Tuto lištu můžete použít i tam, kam klasickou, rovnou nedostanete, a kromě ojedinělé konstrukce se může pochlubit i dalšími praktickými prvky. Nabízí například rovnou pětici zásuvek, osvětlený vypínač a mechanický uzávěr zásuvek.
Zásuvková lišta, černá | Zdroj: Lidl
Zásuvková lišta, bílá | Zdroj: Lidl
Se zásuvkami a USB porty
Mimo tradiční zásuvky obsahuje tato lišta také hned dva USB porty, a to jeden typu USB-A a jeden modernější USB-C. Můžete ji mít tedy klidně zcela zaplněnou a stejně budete mít dva extra porty pro zapojení nabíjecího kabelu pro svůj telefon či notebook.
Ohebná zásuvková lišta Tronic – specifikace
Rozměry: 490 × 60 × 35 mm
Hmotnost: 630 gramů
Délka síťového kabelu: 1,5 metru
Jmenovité napětí: 5,0 V DC
Jmenovitý proud: 2,1 A (celkem)
Jmenovitý příkon: max 10,5 W
Max. zatížení: 3 680 W
Počet zásuvek: 5
Počet USB portů: 2 (1× USB-A, 1× USB-C)
Kromě bohatého počtu zásuvek a dvojice USB portů stojí za zmínku také bezpečností prvek v podobě ochrany proti přepětí. Délka síťového kabelu je zhruba 1,5 metru a zástrčka do sítě je plochá, takže lze lištu zapojit i za skříňku či jiný nábytek.
Cena a dostupnost
Tato praktická zásuvková lišta s flexibilní konstrukcí, pěticí zásuvek a dvojicí USB portů se dá koupit na webu Lidl.cz, kde je navíc aktuálně se 32% slevou. Vychází tedy jen na 249,90 Kč, navíc s využitím kódu „Podzim10“ vám dnes cena klesne na 224,90 Kč.