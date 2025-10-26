Recenze Huawei Watch Ultimate 2 – Nekompromisní hodinky pro fajnšmekry

Hodinky pro opravdové fajnšmekry. Huawei Watch Ultimate 2 spojují odolnost, design i technologie, které jinde nenajdete.
Huawei oslovuje nejnáročnější zákazníky
Huawei za poslední roky ušel obrovský kus cesty v oblasti nositelné elektroniky. Svými produkty se vyrovná a mnohdy předčí i ty nejproslulejší hodinky na trhu. S novým modelem Watch Ultimate 2 si přitom nebere žádné servítky a míří na ty nejnáročnější zákazníky.
Tyhle hodinky nerozbijete
Hned po vybalení z krabičky nové Huawei Watch Ultimate 2 zaujmou svým designem. Nejde o žádné elegantní hodinky, ale pořádný kus techniky vyrobený pro drsné podmínky.
Zpracování Huawei zvládlo na jedničku a pro výrobu byl zvolen tekutý kov na bázi zirkonu, zatímco spodní strana je zkonstruována z nanokrystalické keramiky. Hodinky díky tomu působí bytelně a rozhodně se o ně nemusíte bát.
Na první pohled je ovšem patrné, že velikostně nejsou pro malá zápěstí. I na mém větším zápěstí hodinky zabírají velkou část, přičemž zařízení je i dost široké a než si na ně zvyknete, možná orazítkujete pár futer.
Nemusíte se ale bát poškození, jelikož displej je chráněn velice odolným safírovým sklem. Poměrně dlouho jsem si zvykal i na vysokou hmotnost 112 gramů s řemínkem.
Robustnost hodinek podtrhuje i odolnost proti vodě až do 20 atmosfér. V reálném použití to znamená, že s hodinkami Huawei Watch Ultimate 2 se klidně můžete potápět do hloubky až 150 metrů.
Rozpoznatelný jazyk Huawei
Pokud se vrátím k designu, Huawei zde nasadilo osmiúhelníkové pouzdro, jež dává hodinkám jednoznačně rozpoznatelný vzhled. Do pouzdra hodinek je vsazen kulatý displej s poměrně velkými rámečky. Tato kulatá luneta nese praktická označení a nápis se jménem zařízení. Černá varianta potěší i příjemnými červenými detaily.
Huawei Watch Ultimate 2 | Zdroj: Tomáš Rajnoch
Huawei Watch Ultimate 2 | Zdroj: Tomáš Rajnoch
Z ovládacích prvků hraje prim otočná korunka na pravém boku, pod kterou se nachází senzor X-Tap, jehož funkci vysvětlím později. Korunka je velmi praktická, avšak ocenil bych menší odpor.
Pod senzorem X-Tap je poté tlačítko ve tvaru korunky pro spuštění sportovních aktivit. Na levé straně v horní části je další tlačítko, jehož funkce můžete upravit.
Displej do všech podmínek
Huawei Watch Ultimate 2 jsou určeny do těch nejdrsnějších podmínek, kde se musíte na displej spolehnout. Asijská značka to samozřejmě ví a do zařízení nasadila 1,5palcový LTPO 2.0 AMOLED displej s vysokým rozlišením 466 × 466 pixelů. Zobrazovač je krásně jemný a potěší sytými barvami.
Díky technologii displeje krásně využijete i Always-On, to sice malinko více ždíme baterii, avšak jak si později řekneme, hodinkám to rozhodně nevadí. Pochválit bohužel nemůžu regulaci jasu. Častokrát mi v tmavých prostorech až moc ztmavil displej, což vzhledem k designu prostředí není tolik pohodlné.
Rozhodně ale nemůžu mít výtku k celkové svítivosti. Maximální jas se zastavil na skvělých 3 500 nitech. To zaručuje bezproblémovou podívanou za jakýchkoliv podmínek.
HarmonyOS v plné kráse
V hodinkách je pochopitelně nainstalováno HarmonyOS. Jde o systém, jenž v hodinkách moc dobře známe a nabízí přesně ty funkce, na které jsme zvyklí. Tentokrát je ale systém zahalen do jiného designu. Ikonky aplikací jsou v šedo-červeném stylu. Přesně jako celkový design zařízení.
Ciferník
Centrum ovládání
Rychlý přístup
Menu aplikací
Osobně mi ale tento styl vůbec nesedí. Ikony aplikací se mi díky tomu často pletou mezi sebou. Naštěstí si můžete nechat pod ikonami název aplikace, nebo zvolit klasický, tedy barevnější motiv, jenž je minimálně podle mě mnohem přehlednější.
Jiný design ale samozřejmě nemění vlastnosti hodinek. Gesty po displeji se snadno dostanete do ovládacího centra, přehledu notifikací ale také přepínáte mez widgety. Ty vás dokáží v rychlosti informovat prakticky o všem. Tedy počasí, spálených kalorií, tepové frekvence a jednoduše se skrze ně dostanete i do aplikací v telefonu.
Widgety
Centrum oznámení
Gesta ovládání
Motivy HarmonyOS
Huawei a jeho HarmonyOS musím dále pochválit za možnosti úpravy. Sami si můžete vybrat, co se stane po stisknutí tlačítek nebo si upravíte pořadí widgetů. Skvěle zvládnuty jsou i notifikace, na které lze pomocí předvolených zpráv odpovědět. To se týká ale jen Androidu a HarmonyOS. Apple a jeho iOS je omezeno jen na přečtení bez odpovědi.
Zdraví je nadevše
V Huawei moc dobře ví, že chytré hodinky uživatelé využívají i pro sledování svého zdravotního stavu. Model Watch Ultimate 2 tak dostal snad všechny technologie, jež asijská značka dokáže doručit. Počínaje je senzorem X-Tap, které při dotyku spustí řadu měření. Výsledkem je podrobný zdravotní přehled.
Hodinky vám změří variabilitu tepové frekvence, EKG, hladinu kyslíku v krvi, teplotu pokožky a dokonce se podívají i na ztuhlost tepen. Lehce zvláštně působí respirační kontrola. Do hodinek zakašlete a ony se snaží zjistit, jestli je vše v pořádku. Zvláště u této metriky mám lehké pochyby.
Ty ostatní ale Huawei zvládá velmi dobře. Některé funkce jsem dokonce měl možnost zkontrolovat s profesionálními nástroji a odchylky jsou minimální. Výsledky následně Huawei Watch Ultimate 2 pošlou do aplikace, kde s nimi lze dále pracovat.
Ztuhlost tepen
Hladina kyslíku v krvi
Průběh měření
Zdravotní přehled
V neposlední řadě musím pochválit monitoring spánku. Zvládnou měřit jednotlivé fáze spánku a následně informovat o tom, jestli byl spánek kvalitní a co případně zlepšit.
Jako daleko důležitější ale vnímám sledování abnormalit při dýchání. Nepravidelné dýchání může být známkou kardiovaskulárního onemocnění a Huawei Watch Ultimate 2 ho mohou pomoci odhalit.
Sportovní počítač na zápěstí pro každého
Nové chytré hodinky Huawei Watch Ultimate 2 jsou samozřejmě připraveny pro všechny možné sporty. V zařízení je nespočet sportovních aktivit, u kterých hodinky měří spálené kalorie, tepovou frekvenci a tak dále. Vše je samozřejmě posíláno i do aplikace Huawei Health.
Hodinky vám dokonce pomohou s tréninkem a zkrátka udržet zdravý životní styl. Pomohou naplánovat tréninky a pro správnou regeneraci navrhnou pravidelné pauzy.
Splnění cíle
Obrazovka cvičení
Kurzy cvičení
Golfový režim
Fyzickou námahu zvládne zařízení dokonce automaticky detekovat a vy se v podstatě nemusíte o nic starat. Skvěle posléze funguje GPS. Ta vás sleduje například při běhu a vše zakreslí do mapy. Mimochodem, GPS je velmi přesná i v hustě zalesněných prostorech.
A právě proto Huawei propaguje Expediční režim. Pokud jej na hodinkách spustíte, ihned začnou trackovat. Výdrž je v tomto režimu udávána na 40 hodin a skvěle se tak hodí na dlouhé túry. Navíc podporují i offline topografické mapy, zaznamenají vaši trasu a Watch Ultimate 2 vás zvládnou navigovat zpět domů.
Konektivita na jedničku
Zastavit se samozřejmě musím i u konektivity, která je bez přehánění výjimečná. Kromě klasického Wi-Fi a Bluetooth připojení potěší přesná dvoupásmová GPS a možnost využití eSIM. Zamrzí jen omezenost NFC. Na placení to u nás zkrátka pořád nevyužijete a to je škoda.
Režim potápění
Měrka
Komunika Delfín
SOS při potápění
Velkou novinkou je ale technologie zvaná Nearlink. V podstatě jde o něco jako sonar pro potápěče. Pokud se budete nacházet pod vodou a ve vzdálenosti maximálně 60 metrů od vás se bude nacházet někdo se stejnými hodinkami, můžete spolu pomocí předvolených zpráv komunikovat.
Baterie, která vás v tom nenechá
Na první dobrou by se dalo předpokládat, že výdrž baterie Huawei Watch Ultimate 2 nebude zrovna ukázková. Přeci jen hodinky nabízí řadu náročných funkcí, krásný ale velký displej a ani výkon nezaostává. Huawei se však podařilo vše řádně zkrotit, velké tělo využít pro 867mAh baterii a ve výsledku tu máme premianta ve výdrži.
Při běžném používání, kdy si měříte spánek, tu a tam zkontrolujete zdravotní funkce, občas změříte sportovní aktivitu a kontrolujete skrze hodinky notifikace, s vámi Huawei Watch Ultimate 2 zvládnou zhruba 5 dní.
Jakmile ale dáte hodinkám více zabrat a například využijete Always-On, začne výdrž postupně klesat. V balení hodinek poté naleznete magnetickou kolébku pro nabíjení. Pomocí ní nabijete Huawei Watch Ultimate 2 za zhruba hodinku.
Aplikace jako vždy potěší
K hodinkám Huawei Watch Ultimate 2 je nutné používat aplikaci Huawei Health. Ta je dostupná na všechny platformy a nejste tudíž nijak omezeni. Samotná aplikace je krásně přehledná, rychlá a obsloužíte zde vše potřebné.
Huawei Health přehled
Nastavení
Zdravotní přehled
Můžete zde podrobně sledovat data ze sportu či zdraví, hodinky nastavíte k obrazu svému a třeba si zde i dokoupíte ciferník, kterých je velká spousta. Aplikace obsahuje i různé tipy, jež vám pomohou se zdravím.
Závěr recenze Huawei Watch Ultimate 2
Chytré hodinky Huawei Watch Ultimate 2 jednoznačně potvrzují svůj název. Jde o ultimátní zařízení s robustním designem, zpracováním z prémiových materiálů, krásným displejem a vysokou odolností. Hodinky jsou poté určeny především pro lidi se sportovně náročnějším stylem.
Velkou a zajímavou novinkou je podpora komunikace pod vodou, díky čemuž hodinky ještě více rozšiřují pole působnosti. Velmi dobře je na tom i systém HarmonyOS. Co naopak nechválím je stálá nemožnost placení skrze NFC.
Pro některé může být stopkou i cena. Nové Huawei Watch Ultimate 2 vyjdou v černé variantě na 22 499 Kč, což není rozhodně málo peněz. Na druhou stranu, konkurence v podobě Apple Watch Ultra 3 toho umí daleko méně a stojí velmi podobně, takže poměr cena výkon je jednoznačně na straně Huawei.