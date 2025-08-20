Logo Mobilizujeme.cz

Google okopíroval super inovaci od Applu. PixelSnap je převlečený MagSafe

Ondřej Koníček
Google PixelSnap | foto: Google
Google PixelSnap | foto: Google

PixelSnap umožňuje magnetické bezdrátové nabíjení, stejně jako MagSafe od firmy Apple. Google technologii přináší s pětiletým zpožděním.

Google konečně představil magnetické nabíjení

Jednou z největších novinek v rámci řady Pixel 10 od Googlu je určitě magnetické nabíjení PixelSnap. To je postaveno na stejném principu, jako MagSafe od Applu, což je prvek patřící mezi hlavní přednosti a dlouhodobé trumfy telefonů z Cupertina.

Samsung Galaxy Z Fold 7Samsung Galaxy Z Fold 7

Kalifornský gigant představil nabíjení MagSafe v roce 2020, a to spolu s telefony iPhone 12. Při premiéře dosahovalo toto nabíjení maximálního výkonu 15 W a v rámci aktuální řady iPhone 16 byl výkon navýšen na 25 W. Uvidíme, zda se výkon změní i s novými iPhony 17.

Idea magnetického nabíjení MagSafe, ale i PixelSnap, je velmi jednoduchá. V podstatě se jedná o bezdrátové nabíjení s tím, že nabíjecí podložku (či puk) drží na ideálním místě, přímo na cívce v telefonu, magnety. To zaručí ideální přenos energie a minimální ztráty, takže nabíjení je efektivní.

Google PixelSnap | foto: Google
Google PixelSnap | foto: Google
Bezdrátová nabíječka Google PixelSnap s Pixelem 10 | foto: Google
Bezdrátová nabíječka Google PixelSnap s Pixelem 10 | foto: Google
Bezdrátová nabíječka Google PixelSnap s Pixelem 10 | foto: Google
Bezdrátová nabíječka Google PixelSnap s Pixelem 10 Pro Fold | foto: Google
Bezdrátová nabíječka Google PixelSnap s Pixelem 10 Pro Fold | foto: Google
Bezdrátová nabíječka Google PixelSnap s Pixelem 10 Pro Fold | foto: Google

Co konkurenci trvalo tak dlouho?

Google tedy dohání Apple a jeho nabíjení MagSafe po dlouhých pěti letech od představení. Co mu ale trvalo tak dlouho a proč nenabízí tento typ nabíjení i jiní výrobci? Apple navíc nevyužil žádnou proprietární technologii, ale zaběhlý standard Qi, na jehož vývoji se podílí i Google.

Až doposud byl jediným telefonem s Androidem, který nabídl integrované magnety v šasi a nabíjení podobné MagSafe, model HMD Skyline. Mimo něj bylo magnetické nabíjení pro telefony s Androidem řešeno pomocí externích obalů s integrovanými magnety, což je lehce přes ruku.

S Pixely 10 jsme se tedy konečně dočkali magnetů integrovaných do zad, což znamená možnost použít uchycení nabíjecího puku kompatibilní nabíječky přes magnety a lepší distribuci výkonu. To vyústí v lepší efektivitu nabíjení s nižší energetickou ztrátou.

Google PixelSnap | foto: Google
Google PixelSnap | foto: Google

Tip pro čtenáře: Řadu Google Pixel 10 předobjednáte extra výhodně u Mobil Pohotovosti – pořiďte si Pixel 10 už za 529 Kč měsíčně a získáte navíc i bonus až 6 250 Kč. Mrkněte na mp.cz/google-pixel-10.

Výkon a další využití

Co se výkonů týče, tak základní Pixel 10 a menší vlajka Pixel 10 Pro nabízí přes nabíjení PixelSnap (Qi2) maximální výkon 15 W. To je stejně, jako iPhony až po generaci iPhone 15, a méně, než co zvládá aktuální řada iPhone 16 (25 W) a samozřejmě i nadcházející řada iPhone 17.

Vrcholný Pixel 10 Pro Max ale již podporuje nikoliv standard Qi2, ale novější verzi Qi2.2 a nabíjecí výkon přes technologii PixelSnap může dosahovat až 25 W, což je stejně, jako u současných iPhonů 16. Magnety integrované v šasi ale nabízí více možností, než jen nabíjení.

Díky nim bude možné k telefonům uchytit různé příslušenství, jako například stojánky, bezdrátové powerbanky, nebo peněženky a práci tato technologie usnadní také při instalaci telefonu do auta. Stačí si pořídit magnetický držák a máte o starost méně.

Co říkáte na to, že Google po pěti letech okopíroval skvělé řešení od společnosti Apple? Napište nám do diskuze pod článkem!

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

Komentáře

Samsung Galaxy Watch 8Samsung Galaxy Watch 8

Nejnovější články

Krásné a se skvělou výbavou. Nové hodinky Google Pixel Watch 4 se povedly
Ondřej Koníček

Krásné a se skvělou výbavou. Nové hodinky Google Pixel Watch 4 se povedly

Jubilejní desátá generace Google Pixel mě nadchla. Čím si telefony získají vás?
Ondřej Koníček

Jubilejní desátá generace Google Pixel mě nadchla. Čím si telefony získají vás?

Skládací mobil Google Pixel 10 Pro Fold je nádherný, ale pro Čechy zapovězený
Ondřej Koníček

Skládací mobil Google Pixel 10 Pro Fold je nádherný, ale pro Čechy zapovězený

Pouze 5 hashtagů na TikToku. Jak si udržet sledovanost i po změně pravidel?
Martin Skořepa

Pouze 5 hashtagů na TikToku. Jak si udržet sledovanost i po změně pravidel?

Windows 11 ničí SSD disky. Problém způsobila poslední aktualizace
Martin Skořepa

Windows 11 ničí SSD disky. Problém způsobila poslední aktualizace

Seznam telefonů Xiaomi, které nedostanou HyperOS 3. Nemáte některý z nich?
Ondřej Koníček

Seznam telefonů Xiaomi, které nedostanou HyperOS 3. Nemáte některý z nich?

Zbytečnost nebo úspora? iPhone prý přijde o tlačítko pro ovládání fotoaparátu
Ondřej Koníček

Zbytečnost nebo úspora? iPhone prý přijde o tlačítko pro ovládání fotoaparátu

Nevyžádané zprávy na WhatsAppu: Toto musíte udělat, abyste se jich zbavili
Richard Šimáček

Nevyžádané zprávy na WhatsAppu: Toto musíte udělat, abyste se jich zbavili

Recenze telefonu Nothing Phone (3) – První klopýtnutí mladé značky?
Ondřej Koníček

Recenze telefonu Nothing Phone (3) – První klopýtnutí mladé značky?