Google okopíroval super inovaci od Applu. PixelSnap je převlečený MagSafe

PixelSnap umožňuje magnetické bezdrátové nabíjení, stejně jako MagSafe od firmy Apple. Google technologii přináší s pětiletým zpožděním.
Google konečně představil magnetické nabíjení
Jednou z největších novinek v rámci řady Pixel 10 od Googlu je určitě magnetické nabíjení PixelSnap. To je postaveno na stejném principu, jako MagSafe od Applu, což je prvek patřící mezi hlavní přednosti a dlouhodobé trumfy telefonů z Cupertina.
Kalifornský gigant představil nabíjení MagSafe v roce 2020, a to spolu s telefony iPhone 12. Při premiéře dosahovalo toto nabíjení maximálního výkonu 15 W a v rámci aktuální řady iPhone 16 byl výkon navýšen na 25 W. Uvidíme, zda se výkon změní i s novými iPhony 17.
Idea magnetického nabíjení MagSafe, ale i PixelSnap, je velmi jednoduchá. V podstatě se jedná o bezdrátové nabíjení s tím, že nabíjecí podložku (či puk) drží na ideálním místě, přímo na cívce v telefonu, magnety. To zaručí ideální přenos energie a minimální ztráty, takže nabíjení je efektivní.
Bezdrátová nabíječka Google PixelSnap s Pixelem 10 | foto: Google
Bezdrátová nabíječka Google PixelSnap s Pixelem 10 Pro Fold | foto: Google
Co konkurenci trvalo tak dlouho?
Google tedy dohání Apple a jeho nabíjení MagSafe po dlouhých pěti letech od představení. Co mu ale trvalo tak dlouho a proč nenabízí tento typ nabíjení i jiní výrobci? Apple navíc nevyužil žádnou proprietární technologii, ale zaběhlý standard Qi, na jehož vývoji se podílí i Google.
Až doposud byl jediným telefonem s Androidem, který nabídl integrované magnety v šasi a nabíjení podobné MagSafe, model HMD Skyline. Mimo něj bylo magnetické nabíjení pro telefony s Androidem řešeno pomocí externích obalů s integrovanými magnety, což je lehce přes ruku.
S Pixely 10 jsme se tedy konečně dočkali magnetů integrovaných do zad, což znamená možnost použít uchycení nabíjecího puku kompatibilní nabíječky přes magnety a lepší distribuci výkonu. To vyústí v lepší efektivitu nabíjení s nižší energetickou ztrátou.
Výkon a další využití
Co se výkonů týče, tak základní Pixel 10 a menší vlajka Pixel 10 Pro nabízí přes nabíjení PixelSnap (Qi2) maximální výkon 15 W. To je stejně, jako iPhony až po generaci iPhone 15, a méně, než co zvládá aktuální řada iPhone 16 (25 W) a samozřejmě i nadcházející řada iPhone 17.
Vrcholný Pixel 10 Pro Max ale již podporuje nikoliv standard Qi2, ale novější verzi Qi2.2 a nabíjecí výkon přes technologii PixelSnap může dosahovat až 25 W, což je stejně, jako u současných iPhonů 16. Magnety integrované v šasi ale nabízí více možností, než jen nabíjení.
Díky nim bude možné k telefonům uchytit různé příslušenství, jako například stojánky, bezdrátové powerbanky, nebo peněženky a práci tato technologie usnadní také při instalaci telefonu do auta. Stačí si pořídit magnetický držák a máte o starost méně.
Co říkáte na to, že Google po pěti letech okopíroval skvělé řešení od společnosti Apple? Napište nám do diskuze pod článkem!