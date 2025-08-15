Google nově chrání uživatele Androidů před hambatým obsahem ve zprávách

Zprávy od Googlu nově rozpoznají nahotu a citlivý obsah skryjí. Rozmazaný obrázek se zobrazí jen se souhlasem uživatele.
Nevyžádaná nahota dostává stopku
Dickpic bez varování? Už ne. Google přináší do Zpráv na Androidu novinku, která má šanci změnit pravidla digitálního chování. Nová funkce automaticky rozpozná a rozmaže obrázky obsahující nahotu. Nezávisle na tom, kdo je odesílatel, se citlivý obsah zobrazí nejprve rozmazaný a uživatel si může vybrat, zda si ho chce vůbec prohlédnout. Technologie běží přímo v zařízení a data neopouštějí mobil.
Ochrana funguje pouze pro přihlášené uživatele s Google účtem. Rozpoznání probíhá lokálně díky systému SafetyCore a netýká se pouze příjmu zpráv. Stejné varování se objeví i při pokusu o odeslání či přeposlání nahého snímku. Odesílatel musí aktivně potvrdit, že chce pokračovat, jinak zprávu neodešle. Funkce je výchozí pro mladistvé, ale dospělí uživatelé si ji mohou zapnout ručně v nastavení aplikace.
V běžné praxi to může znamenat, že uživatel dostane rozmazanou fotku s možností ji ignorovat, smazat nebo zablokovat odesílatele. Bez nutnosti vidět samotný obrázek. Funkce přitom nebrání dobrovolné intimní komunikaci mezi dospělými, ale míří na ochranu těch, kteří o takovou komunikaci nestojí. Zaměřuje se hlavně na ženy a mladistvé, kteří jsou vůči tomuto typu obtěžování nejzranitelnější.
Zatímco dospělí si mohou funkci zapnout ručně v nastavení Zpráv, u dětí a mladistvých ve věku 13 až 17 let je aktivní automaticky. U nich ji spravují rodiče v rámci rodičovské kontroly přes aplikaci Family Link a sami uživatelé si ji nemohou deaktivovat. Cílem je poskytnout mladším uživatelům vyšší míru digitální bezpečnosti bez nutnosti zasahovat do obsahu jejich komunikace.
Google však není jediný, kdo podobná opatření zavádí. Na začátku července jsme psali, že Apple testuje v iOS 26 funkci, která při detekci nahoty automaticky přeruší videohovor přes FaceTime. I v tomto případě má veškerá detekce probíhat lokálně bez odesílání dat na servery.
Obě platformy tak jasně směřují ke stejné vizi. Technologie má chránit tam, kde etika a slušnost selhávají. Rozmazání citlivého obsahu tudíž není revolucí ani něčím, co nám podle kritiků bere soukromí, ale logickým krokem, jak udělat online prostředí bezpečnějším, zejména pro ty, kteří si o nahé snímky neříkají.