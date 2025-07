iPhone vás zastaví, pokud byste se svlékali před kamerou

iOS 26 testuje funkci, která při detekci nahoty automaticky přeruší videohovor FaceTime. Apple cílí na ochranu dětí, ale budí i obavy o soukromí.

Nový nástroj proti sextingu

Místo očekávaného vzrušení přijde studená sprcha v podobě varovné hlášky. Apple v iOS 26 testuje funkci, která automaticky pozastaví videohovor FaceTime, pokud kamera zachytí nahotu. Nejde o chybu, ale o novou vrstvu digitální ochrany, která má zabránit šíření nevhodného obsahu, zejména mezi mladistvými.

Apple tak rozšiřuje bezpečnostní nástroj Communication Safety, který pomocí strojového učení analyzuje, zda fotografie nebo video neobsahují nahotu, i na živé videohovory. Pokud někdo před kamerou začne odkládat oblečení, detekce na zařízení okamžitě aktivuje přerušení hovoru.

Přestože má tato funkce chránit děti, někteří uživatelé hlásí, že se v beta verzi iOS 26 objevuje i u dospělých účtů. Apple přitom neposkytl k této funkci žádné upřesnění a uživatelé zatím nemají možnost tuto funkci vypnout nebo omezit. Není tak jasné, zda bude v ostré verzi omezena pouze na děti, u dospělých bude volitelná nebo ji Apple nasadí plošně.

Při detekci svlékání se hovor přes FaceTime přeruší | foto: iDeviceHelp / sociální síť X

Ochrana dětí nebo zásah do soukromí?

Drobnou útěchou může alespoň být, že veškeré vyhodnocování obsahu, stejně jako u dosavadního fungování Communication Safety nicméně probíhá lokálně, bez odesílání dat na servery. Rozdíl je však v tom, že FaceTime zasahuje do hovoru v reálném čase, bez souhlasu nebo nastavení ze strany uživatele. To může být vnímáno jako nechtěný zásah do soukromé komunikace.

Výhodou je jasná prevence sextingu a nevhodného chování, zejména u nezletilých. U dospělých ale může dojít k situacím, kdy systém nevhodně vyhodnotí běžné chování a může se jevit jako nežádoucí zásah do soukromí. Pokud Apple nezajistí jasné rozdělení podle věku nebo možnosti volby, může se z bezpečnostního nástroje stát i rušivý zásah do běžné komunikace.

Apple se tak pohybuje na tenké hraně mezi ochranou a kontrolou. Uživatelé očekávají funkci, která bude chránit děti, ale zároveň nebude zasahovat do svobody dospělých. iOS 26 je zatím ve fázi testování, ale odezva uživatelů může sehrát klíčovou roli v tom, jak bude funkce ve finální verzi nastavena.

