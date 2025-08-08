Google neuhlídal tajemství. Skládací Pixel 10 Pro Fold vypadá úchvatně

Skládací mobil Google Pixel 10 Pro Fold se blíží. Představení má proběhnout 20. srpna a my již nyní díky úniku informací víme, jak bude vypadat.
Nejzajímavější Pixel dorazí spolu s ostatními
Google představí již za pár dnů jedny z nejočekávanějších telefonů roku v podobě řady Pixel 10. Základní model Pixel 10 doplní vlajková dvojice Pro a Pro XL a scházet by neměl ani skládací model Pixel 10 Pro Fold. Bude se jednat o již třetí generaci skládačky od Googlu.
První generace vyšla v roce 2023, druhá vloni, spolu s Pixely 9 a nejnovější model si svou premiéru odbude taktéž ve společnosti svých sourozenců s tradiční konstrukcí. Nyní se na světlo světa dostaly oficiálně vypadající rendery, které ho ukazují v celé jeho kráse.
Není příliš překvapující, že Google Pixel 10 Pro Fold vypadá prakticky totožně, jako aktuální Pixel 9 Pro Fold. Google letos změní design svých telefonů jen opravdu minimálně a zaměří se spíše na jiné prvky. Je ale možné, že bude nová verze této skládačky o něco tenčí než ta současná.
Skládací Pixely proplouvaly vždy tak trochu pod radarem, ale jsou to velmi zajímavé telefony a pro novou generaci to bude platit také. Mluví se o tom, že to bude první skládačka s krytím dle normy IP68, na což by aktuálně neměl odpověď nikdo z konkurentů.
Znamenalo by to, že by se Pixel 10 Pro Fold stal v tomto směru nejodolnější skládačkou na trhu. Nejvyšší krytí aktuálně nabízí Vivo X Fold 5, a to v podobě odolnosti IP58/IP59+, přičemž Galaxy Z Fold 7 od Samsungu disponuje krytím IP48. Google by se tedy mohl vytáhnout.
Hlavní novinkou se samozřejmě stane procesor Tensor G5, který bude pro Google vůbec poprvé vyrábět TSMC a očekává se, že tento čip konečně dotáhne v otázce výkonu a efektivity provozu konkurenci. Procesor by měl být spojen s operační pamětí 16 GB RAM.
Povede se skládacímu Pixelu konečně prorazit?
Rozhodně je dobré vidět, že to Google se skládacím Pixelem nevzdává, i když se dá odhadovat, že tvoří v prodejích této řady jen minimální čísla. Třeba ale s nadcházející generací uspěje výrazněji, nicméně to by se musel vyhledávací gigant více zaměřit na jeho hlavní nedostatky.
Nejdůležitější bude zapracovat na vysoké hmotnosti, která je dalece za konkurencí, a také tlusté rámečky okolo displeje nejsou nic, co by stálo za pochvalu. Ani výdrž na baterii nepatří k přednostem skládacího Pixelu, ale s tím by mohl pomoct právě nový Tensor G5.
Pixel 10 Pro Fold se tedy již blíží a s největší pravděpodobností se jeho představení dočkáme 20. srpna 2025, spolu s ostatními členy řady Pixel 10. Velkou otázkou zůstává i dostupnost v Česku. Dočkáme se konečně skládacího Pixelu oficiálně na českém trhu? Uvidíme, necháme se překvapit.