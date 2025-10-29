Logo Mobilizujeme.cz

Google chystá mobil, který bude za málo peněz skvělou alternativou k iPhonu

Ondřej Koníček
Google Pixel | Zdroj: Unsplash
Google Pixel | Zdroj: Unsplash

Google Pixel 10a se ukazuje na prvních renderech. Nabídne známý design, menší displej a možná i magnetické nabíjení.

Jaký bude Google Pixel 10a?

Aktuální Pixely 10 jsou již nějakou dobu mezi lidmi a začíná se tedy mluvit o odlehčené verzi, kterou Google připravuje. Očekávaný Pixel 10a naváže na aktuální Pixel 9a a ukazuje se, že oba tyto telefony si budou podobné možná víc než by bylo záhodno.

Pixely 10 vypadají víceméně stejně, jako Pixely 9 a stejná situace vznikne také u odlehčené verze Pixel 10a. První rendery naznačují víceméně identický design jako u předchůdce, což znamená fotomodul duálního fotoaparátu zcela zapuštěný do šasi.

Design je to nudný a nijak zvlášť zajímavý, nicméně zapuštěný modul znamená, že telefon se nebude při položení na rovný povrch kolébat a ani se zadrhávat v kapse za vystupující modul. Jedná se tedy o praktický prvek, ačkoliv ne zrovna dvakrát atraktivní.

Google Pixel 10a | Zdroj: Android Headlines
Google Pixel 10a | Zdroj: Android Headlines

Nepatrně menší a s loňským procesorem

Kromě designu se s novou generací tohoto populárního odlehčeného modelu dočkáme také takřka stejné velikosti. Zatímco pořád ještě aktuální Pixel 9a disponuje rozměry 154,7 × 73,3 × 8,9 mm, nadcházející Pixel 10a dostane do vínku rozměry 153,9 × 72,9 × 9 mm.

To znamená nepatrně menší a užší šasi, což bude vycházet z mírně menšího displeje, který by měl mít úhlopříčku 6,2 palce (Pixel 9a má 6,3palcový displej). Navíc to vypadá, že Google konečně trochu ztenčí rámeček okolo displeje, což je rozhodně vítaná novinka.

Méně vítané je ale použití stejného procesoru, Tensoru G4. Ten by měl v porovnání s verzí použitou u Pixelů 9 dostat vyšší taktovací frekvenci, ale jinak se bude jednat o ten samý čipset. Bylo by to vůbec poprvé, kdy by odlehčený model nedostal stejný procesor, jako plnohodnotné Pixely.

Dorazí i magnetické nabíjení?

Velkou neznámou, o které se prozatím vůbec nemluví, je magnetické nabíjení Pixelsnap, tedy jedna z hlavních novinek letošních Pixelů 10. Pokud dorazí, bude se jednat o vítané zlepšení a určitě by to byl jednou z primárních předností a důvodů pro koupi telefonu.

V oblasti baterie by mělo zůstat vše při starém, takže Pixel 10a se pravděpodobně opře o akumulátor s kapacitou 5100 mAh. Výdrž by tedy měla být na úrovni. Datum představení zůstává ve hvězdách, ale Google by měl tuto novinku představit mezi dubnem a květnem 2026.

Zdroj: Android Headlines

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

