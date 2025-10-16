ChatGPT bude flirtovat a nejen to. Ve hře je i generování erotických videí

OpenAI přepíše pravidla. ChatGPT nově umožní generování erotického obsahu pro ověřené uživatele a rozšíří i romantické konverzace.
ChatGPT mění pravidla hry
ChatGPT od OpenAI je nejpopulárnější chatbot současnosti a právě on je největší měrou zodpovědný za AI mánii několika posledních let. Od svého představení v roce 2022 ušel pořádný kus cesty, neustále se vyvíjí a jeden velký milník jej čeká v dohledné době.
Sam Altman, CEO firmy OpenAI, nyní oznámil zcela zásadní změnu v obsahové politice této populární platformy. ChatGPT již brzy umožní generování erotického obsahu. K němu budou mít přístup pochopitelně jen uživatelé s řádně ověřeným věkem.
Tento krok jasně signalizuje výrazné uvolnění obsahového omezení, které byly v rámci této služby přijaty. Ředitel OpenAI uvedl, že tvorba erotického obsahu dorazí do ChatGPT jako součást snahy přistupovat k dospělým uživatelům jako k opravdu dospělým.
Nejen erotika, ale i romantika a méně sterility
Rázná změna v oblasti obsahového omezení způsobí zcela zásadní proměnu chatbota ChatGPT jako takového. Nová verze umožní provádět konverzace, které budou více takříkajíc lidské a mělo by výrazně ubýt sterility. ChatGPT aktuálně působí jako nástroj, ale již brzy bude polidštěn.
První verze ChatGPT byly omezeny záměrně, a to kvůli citlivým otázkám duševního zdraví hlavně u mladších uživatelů. Nové bezpečnostní funkce a aktualizované nástroje umožní OpenAI trochu pootevřít v tomto směru stavidla a uvolnit původní omezení.
To otevře dveře mnohem komplexnějším konverzacím a interakcím s dospělými, přičemž u ověřené věkové skupiny může dojít i na jakési flirtování, či romantickou konverzaci. ChatGPT se posune směrem od pomocníka k virtuálnímu partnerovi.
Videa na míru uživatele
OpenAI má ve svém repertoáru také výkonný nástroj na tvorbu videí, platformu Sora. Jakmile se rozvolnění a změny v obsahovém omezení dostanou i tam, uživatelé si budou moct tvořit erotická videa dle svých potřeb, nálad a zcela na míru.
To sice není žádná novinka, ale v rámci takto velkých platforem by se jednalo rozhodně o revoluci. Nová pravidla, dle kterých chce OpenAI přistupovat k dospělým jako opravdu k dospělým, dorazí do ChatGPT v průběhu prosince. K využití tohoto obsahu bude nutné prokázat svůj věk.