5 tipů a triků pro mobilní aplikaci YouTube, které by měl znát každý

Vymáčkněte z aplikace YouTube na mobilech maximum. Ukážeme vám to nejužitečnější nastavení a chytrý způsob, jak používat mobilní YouTube.

Aplikace YouTube má plno užitečných funkcí

YouTube je bezesporu jedna z nejpoužívanějších aplikací na světě a Google do ní postupem času přidal mnoho funkcí, o kterých ani nemusíte vědět. Ty přitom mohou velmi zpříjemnit celý uživatelský zážitek z používání a byla by škoda je neznat. V dnešním článku si ukážeme 5 těch nejužitečnějších, které můžete i nemusíte znát.

Upravení oznámení

Pokud na YouTube odebíráte hodně kanálů, tak vás aplikace obvykle v průběhu dne bombarduje spoustou oznámení, a to může být velmi otravné. Naštěstí si v ní můžete přizpůsobit notifikace plně podle sebe. Stačí kliknout na domovské obrazovce na ikonu Vy (vpravo dole v liště) a následně klepnout na ozubené kolo (vpravo nahoře). V sekci Nastavení poté stačí vybrat kategorii Oznámení.

Zde si můžete plně přizpůsobit notifikace, můžete si vypnout oznámení z konkrétních odebíraných kanálů, nebo úplně vypnout možnost, aby vám YouTube zasílal doporučená videa na základě historie sledování. Pokud jste aktivní v komentářích pod videi, lze zde vypnout i oznámení na odpověď na komentář nebo zmínku vašeho nicku.

Nastavení oznámení na YouTube | foto: Richard Šimáček

Přednastavená kvalita videa

Aplikace YouTube obvykle sama vybírá kvalitu videa na základě internetového připojení, což může být otravné. Občas totiž aplikace může zbytečně přednastavovat moc nízkou kvalitu videa, a to i přesto, že máte rychlé a stabilní internetové připojení.

To naštěstí můžete ovlivnit pomocí jednoduchého nastavení – to najdete opět v Nastavení, kde vyberete možnost Předvolby kvality videa. V té můžete zvolit nízkou kvalitu videí, pokud chcete šetřit data, nebo vyšší kvalitu, pokud chcete, aby se všechna videa pouštěla v maximální kvalitě.

Nastavení kvality přehrávaných videí na YouTube | foto: Richard Šimáček

Vypnutí automatického přehrávání

Jedna z nejotravnějších funkcí na YouTube je automatické přehrávání. To spustí přehrávání jakéhokoliv videa, pokud se na náhled videa díváte déle než pár sekund. To může být velmi nepříjemné, hlavně v tichém prostředí jako je škola nebo knihovna – a o to horší to může být v noci, když s někým spíte v jedné místnosti.

Automatické přehrávání opět velmi jednoduše vypnete v Nastavení. Tentokrát navštivte kategorii Přehrávání a v ní vyberte možnost Přehrávání v informačním kanálu a zvolte Vypnout. Od téhle chvíle už se videa sama od sebe přehrávat nebudou.

Vypnutí automatického přehrávání na YouTube | foto: Richard Šimáček

Dodatečné funkce přehrávání

Uvnitř aplikace se schovává několik poměrně užitečných nastavení. Ta naleznete v Nastavení v kategorii Přehrávání. Najdete zde přepínač pro vypnutí/zapnutí funkce automatického přehrávání dalšího videa nebo režimu Obraz v obraze. To je funkce na vytvoření plovoucího okna s videopřehrávačem, který funguje i v dalších aplikacích.

Také zde najdete gesto pro přesun na další video při dvojitém poklepání nebo možnost pustit video na celou obrazovku tím, že se přiblíží, aby obraz byl v celé obrazovce bez rámečků. To ale může ukrojit část videa v závislosti na poměru stran.

Nastavení přehrávání na YouTube | foto: Richard Šimáček

Uspávání skrze YouTube

Jedna z nejvíce přehlížených funkcí je možnost použít YouTube jako ambientní přehrávač zvuků pro lepší usínání. Můžete si tak spustit video se smyčkou se zvuky deště, bouřky nebo šumění oceánu, které vám mohou pomoci lépe usnout.

Funkci můžete aktivovat rovnou skrze přehrávané video – skrze ikonu ozubeného kola vpravo nahoře. Zde vyberete možnost Časovač režimu spánku a zvolíte čas, po jak dlouhou dobu by se video mělo přehrávat, abyste spolehlivě usnuli.

Časovač režimu spánku na YouTube | foto: Richard Šimáček

Znali jste všechny tyto tipy a triky pro mobilní aplikaci YouTube? Používáte je? Napište nám svůj názor do diskuze pod článkem!

zdroje: vlastní, Nápověda YouTube