Yeti, truhla s pokladem, či vykulený obličej. Na mobily zamíří 8 nových emoji

Unicode 17.0 přidává 4803 nových znaků, čtyři písma a osm emoji. Nově tu najdete yetiho, kosatku, baletku i znak saúdského rijálu.
Unicode přináší novou sadu znaků
Organizace Unicode je zodpovědná za vývoj, údržbu a podporu mezinárodního standardu Unicode, který umožňuje použití všech jazyků a symbolů v počítačovém softwaru a službách. Tento standard zaručuje, že text a znaky z různých jazyků lze zobrazovat na různých platformách a zařízeních.
Tato organizace nyní zveřejnila koncovou podobu nové sady znaků s označením Unicode 17.0, která se od předchozí sady v lecčem liší. Je v ní o 4803 znaků více, celkově tedy 159 801 a mezi novinky spadají čtyři nová písma, osm nových emoji a spousta dalších znaků.
Jedním z nových znaků je znak měny Saúdského rijálu a nová písma pochází z Afriky, Indie, či Vietnamu. Z Afriky je to písmo Beria Erfe, které používají komunity Zaghawa, z Indie písmo Tolong Siki, z Vietnamu písmo Tai Yo a poslední novinkou je písmo Sidetic ze starověké Anatolie.
Dorazilo i osm nových emotikon
Jedny z hlavních novinek jsou, jako již tradičně, emotikony. Těch přibylo rovnou osm a celkově jich tedy existuje již 3953. Do nové sady znaků zamířil mytický yeti, dále mrak, baletka, truhla s pokladem, pozoun, kosatka, sesuv půdy a zvláštně vykulený obličej.
Tato emoji se postupně dostanou do všech operačních systémů a na všemožné platformy, přičemž jejich provozovatelé si je upraví v rámci stylu, který používají. Za zmínku pak určitě stojí to, že baletka je genderově neutrální a podporuje různé odstíny kůže.
Podporu více odstínů kůže pak v rámci nové sady znaků Unicode 17.0 dostaly i již existující emotikony lidí se zaječíma ušima a dvě osoby provozující wrestling. Tato nová sada znaků by měla dorazit do systémů zhruba do konce první poloviny roku 2026, ale bude záležet na platformě.